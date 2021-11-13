12星座｜談未來不能只談感覺　有星座這樣做即認定你：主動報行蹤

12星座｜拍拖久了，有些女生難免心急「催婚」，明說暗示，男友依然遲遲不行動。其實當他認定了你，不用口說，生活上一些小改變，已展現想與你走到最後的決心。12星座做出這些小舉動時，意味他已視你為終生伴侶。



兩個人走在一起，通常因為感覺，但要談未來，便不能只談感覺，喜歡與認定，從來都是兩回事。台灣星座專家安德魯近日上傳影片，分享12星座認定一個人的表現。

12星座｜12星座這樣做代表認定你。（《金秘書為何那樣》劇照）

火象星座（白羊、獅子、人馬座）



火象星座自尊心強，總會武裝自己，深怕別人看到他們的軟弱一面。如果他們在你面前崩潰大哭，卸下武裝真情流露，代表你在他們心中是特別的一個。放下面子和固執對他們而言是最難的課題，當他們願意在你面前釋放所有情緒，而且多走一步為你改變，願意妥協示弱，代表他已視你們為最親密的人。

土象星座（金牛、處女、山羊座）



土象星座認真、有原則，是最重視承諾的星座，絕對不會隨意給予承諾。如果當他們開始跟你詳細地計劃未來，將你放在人生計劃，並給出時間表，絕對是認定你的表現。另外，當他們積極將你介紹給親朋好友，也是對你認真的表現，因為他們行事低調，心思謹慎，如果不是有把握能走下去的對象，絕不會介紹你給其他人認識。

12星座｜一對愛侶要走到最後並不容易。（《惡之花》劇照）

水象星座（巨蟹、天蠍、雙魚座）



水象星座保護自己的意識很強，不會隨意洩露心事，他們很懂得討好人，所以大眾見到的他們，很大機會是刻意營造。當他認定你是終生伴侶，不只會讓你看到他們好的一面，而是會坦誠地讓你看到他們的不足，甚至是以往一些人生污點。

風象星座（雙子、天秤、水瓶座）



風象星座如風般難以捉摸，不愛受拘束，與來去如風的他們談戀愛，往往會覺得不安焦慮。其實當他們認定一個人，就會在乎對方感受，主動給予安全感，改掉忽冷忽熱的態度，更會主動報告行蹤，甚至會讓人覺得他們有點「癡身」。

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