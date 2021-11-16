麥玲玲2022虎年運程｜十二生肖感情運一文睇清　屬兔桃花最燦爛

【麥玲玲2022虎年十二生肖運程】麥玲玲2022虎年十二生肖運程一次過睇！女生們最為關注便是感情問題，到底十二生肖於虎年的桃花運如何？單身者會否有望找到另一半？



【麥玲玲｜2022虎年十二生肖運程】到底十二生肖於虎年的桃花運如何？麥玲玲2022虎年十二生肖運程一次過睇！（《奔向愛情》劇照）

麥玲玲2022虎年運程：十二生肖運程一文睇清

麥玲玲師傅指肖虎者處於「本命年」的年份，麥玲玲師傅指肖虎者桃花運未為旺盛，肖狗、豬、鼠的單身一族於2022虎年感情運平平，而肖羊、猴、雞的單身一族都有望於虎年結識到心儀對象，並發展成情侶關係。有興趣了解自己於虎年感情運的女生，不妨參考玄學家麥玲玲師傅分享的十二生肖運程預測。

麥玲玲2022虎年運程：肖虎者

流年「文昌」入主，渴望談戀愛者不妨於進修場合或工作環境多留意身邊人，看能否有發展。已有伴侶者「本命年」關係容易生變，若有結婚打算較理想，惟籌辦婚事過程中要分工清晰及包容忍讓，慎防鬧翻甚至分手收場。

麥玲玲2022虎年運程：肖兔者

麥玲玲師傅表示肖兔者是虎年十二生肖中桃花最燦爛的一員，結識異性機會大大提升，惟始終受「咸池桃花」影響，容易出現鏡花水月的虛幻姻緣；至於已有穩定伴侶或已婚者則慎防桃花過旺而引發不正常姻緣。

麥玲玲2022虎年運程：肖龍者

單身者新一年對談戀愛意欲不高，又有「月煞」代表女性帶來的麻煩阻滯；至於已有伴侶者雖未見有重大爭拗，但因較享受獨處時光，與另一半容易產生距離感，關係較為平淡疏離。

麥玲玲2022虎年運程：肖蛇者

單身女士桃花較平淡，若想物色合眼緣對象，透過女性長輩介紹相親，成事機會較大；已有穩定伴侶或已婚者會對另一半的言行表現頗有微言，但彼此未有宣之於口，容易累積不滿而令感情埋下缺口。

【麥玲玲｜2022虎年十二生肖運程】十二生肖於虎年的桃花運如何？屬兔桃花最燦爛？（《女神降臨》劇照）

麥玲玲2022虎年運程：肖馬者

單身一族感情有原地踏步之象，若單身已久者，不妨於工作環境多留意身邊人；至於已有穩定伴侶或已婚者喜獲「三台」吉星眷顧，關係將有輕微進步，但礙於事業發展勢如破竹，工作壓力隨之而來，易分身不暇忽略另一半。

麥玲玲2022虎年運程：肖羊者

有「天喜」桃花星進駐，單身一族魅力大增，於不同場合均能吸引異性，故不妨多出席婚宴、壽宴等喜慶場合，將遇上合眼緣對象，而且關係發展迅速；已有穩定伴侶或已婚者再行桃花運就要安分守己，堅決抗拒外來誘惑。

麥玲玲2022虎年運程：肖猴者

單身一族可望遇上合眼緣對象，惟相沖年份的桃花較短暫，建議即使有目標出現，亦要多花時間觀察了解，不宜太快投入感情；已有伴侶者受「沖太歲」年份影響，情侶之間容易爭拗頻繁，需多加包容忍讓。

麥玲玲2022虎年運程：肖雞者

單身一族喜獲「紫微」及「龍德」貴人吉星力量加持，可望透過長輩介紹而結識心儀對象，循序漸進發展成情侶；已有伴侶者若打算融入對方家人朋友圈子，虎年屬合適時機，可望獲得正面評價，令關係更進步。

【麥玲玲｜2022虎年十二生肖運程】單身者會否有望找到另一半？一文睇清十二生肖感情運。（《春夜》劇照）

麥玲玲2022虎年運程：肖狗者

王寅年未有桃花吉星進駐，單身一族需調整個人心態，打開心扉，否則關係難有突破；已有伴侶或已婚者新一年雖未有重大爭拗，但總會覺得伴侶不夠了解自己。

麥玲玲2022虎年運程：肖豬者

單身一族可望結識心儀對象，惟始終是短暫桃花，未必能長久發展，可幸肖豬者心態樂觀，未有造成太大傷害，建議以交朋結友為基礎，靜待時機。情侶受「合中有破」影響，感情運較波動，易因誤會爭拗陷入冷戰。

麥玲玲2022虎年運程：肖鼠者

肖鼠者於壬寅年未有桃花星進駐，單身者不妨於工作環境多留意身邊人，擴闊社交圈子，不過始終屬難以開展的桃花，宜先從朋友開始；已有伴侶或已婚者會將心力集中於事業之上，需平衡工作與私人時間。

麥玲玲2022虎年運程：肖牛者

王寅年喜獲第一大桃花星「紅鸞」駕臨，感情運將大放異彩，單身者有望於朋友圈子或長輩介紹下遇到一見鍾情對象，彼此感情發展迅速，甚至會有閃婚機會；蜜運中的情侶可望共諧連理，落實婚事打算。

**生肖命理只供參考之用，內容由麥玲玲授權刊登**

資料來源：《麥玲玲2022虎年運程》

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