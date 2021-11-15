ZARA x Jo Malone推秋冬系列｜隨身裝香水低至$79　必買滋潤乳霜

ZARA與Jo Malone調香師個人品牌Jo Loves於2019年聯乘推出香水系列「Zara Emotion」，登港當天隨即被搶購一空；及後的聯乘也憑着獨特香氣與高CP值深受女生喜愛。近日，ZARA再次與Jo Loves合作推出秋冬香水系列：「Vibrant Cities」，相信又會成為時尚與美妝界的熱話。



【ZARA x Jo Malone】ZARA再次與Jo Loves合作推出秋冬香水系列：「Vibrant Cities」，相信又會成為時尚與美妝界的熱話。(ZARA)

ZARA再與Jo Loves聯乘推秋冬香水系列

是次聯乘秋冬香水系列命名為「VIBRANT CITIES」（活力城市），以紐約、威尼斯、迪拜、倫敦、馬德裏、東京、上海和首爾共8個城市作靈感，希望用家可以透過香水氣味一解旅行癮，並能從中找到生活的活力。香水系列囊括花香、柑橘、木香及麝香等香調，選擇多多，讓每個女生都能找到屬於自己的香水氣味。

香水以外，亦設身體護理產品

Zara x Jo Loves秋冬系列目前已於ZARA官方網站上架，香水分別設有40ml、75ml選擇，亦設有便攜的10ml包裝，適合外出時補塗使用，價錢售HK$79至HK$229，屬小資女必買之選。此外，Zara x Jo Loves亦新推出洗手液、沐浴液、香氛護手和身體乳霜等產品，有興趣的女生不妨一試。

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