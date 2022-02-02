麥玲玲2022虎年運程｜十二生肖感情運一文睇清　屬兔桃花最燦爛

【麥玲玲2022虎年十二生肖運程】麥玲玲2022虎年十二生肖運程一次過睇！女生最為關注便是感情問題，到底十二生肖於虎年的桃花運如何？單身者會否有望找到另一半？



麥玲玲2022虎年運程：十二生肖運程一文睇清

麥玲玲師傅指肖虎者處於「本命年」的年份，麥玲玲師傅指肖虎者桃花運未為旺盛，肖狗、豬、鼠的單身一族於2022虎年感情運平平，而肖羊、猴、雞的單身一族都有望於虎年結識到心儀對象，並發展成情侶關係。有興趣了解自己於虎年感情運的女生，不妨參考玄學家麥玲玲師傅分享的十二生肖運程預測。

【麥玲玲｜2022虎年十二生肖運程】到底十二生肖於虎年的桃花運如何？麥玲玲2022虎年十二生肖運程一次過睇！

麥玲玲2022虎年運程：肖虎、兔、龍、蛇者（簡化版）

虎

來年渴望談戀愛者不妨於進修場合或工作環境多留意身邊人，看能否有發展。已有伴侶者關係容易生變，若有結婚打算較理想，但過程中亦需慎防鬧翻。

兔

麥玲玲師傅表示肖兔者是虎年十二生肖中桃花最燦爛的一員，結識異性機會大大提升，但容易出現鏡花水月的虛幻姻緣；至於已有穩定伴侶或已婚者則要慎防桃花過旺。

龍

單身者新一年對談戀愛意欲不高；已有伴侶者雖未見有重大爭拗，但關係可能較為平淡疏離。

蛇

單身女士桃花較平淡，透過女性長輩介紹相親成事機會較大；已有穩定伴侶或已婚者會或對另一半有微言，未有說出口會容易累積不滿而令感情埋下缺口。

全文：麥玲玲2022虎年運程｜虎、兔、龍、蛇：屬虎關係易生變嚴重至分手

【麥玲玲｜2022虎年十二生肖運程】十二生肖於虎年的桃花運如何？屬兔桃花最燦爛？（《女神降臨》劇照）

麥玲玲2022虎年運程：肖馬、羊、猴、雞者（簡化版）

馬

肖馬而又單身的話感情有原地踏步之象，不妨於工作環境多留意身邊人；至於已有穩定伴侶或已婚者喜獲吉星眷顧，關係將有輕微進步，但礙於事業發展帶來的影響。

羊

肖羊者有桃花星進駐，單身一族魅力大增，故不妨多出席婚宴、壽宴等喜慶場合，或遇上合眼緣對象，；已有穩定伴侶或已婚者則要安分守己，堅拒外來誘惑。

詳細或肖猴、雞者可點擊看來年運程：麥玲玲2022虎年運程｜馬、羊、猴、雞：屬羊魅力大增易有外來誘惑

【麥玲玲｜2022虎年十二生肖運程】單身者會否有望找到另一半？一文睇清十二生肖感情運。（《春夜》劇照）

麥玲玲2022虎年運程：肖狗、豬、鼠、牛者（簡化版）

狗

王寅年未有桃花吉星進駐，單身一族需調整個人心態，打開心扉，否則關係難有突破；已有伴侶或已婚者新一年雖未有重大爭拗，但總會覺得伴侶不夠了解自己。肖豬、鼠、牛者可點擊看來年運程：麥玲玲2022虎年運程｜狗、豬、鼠、牛：屬牛桃花大旺容易閃婚

**生肖命理只供參考之用，內容由麥玲玲授權刊登**

資料來源：《麥玲玲2022虎年運程》