李麗珍情傷後入圍金馬獎　四次離合致抑鬱悟：沒有愛情日子也要過

2021金馬獎｜由吳鎮宇、李麗珍、主演的香港電影《濁水漂流》入圍第58屆金馬獎，更獲12項提名。作為「金馬影后」李麗珍情傷癒後的首部復出作，李麗珍可謂是寶刀未老，劇中收放自如的演技令人動容，讓她成功獲提名角逐最佳女配角，成績驕人。現年55歲的李麗珍曾在訪問談到失去愛情，抑鬱很久，但亦正如她傷後領悟：「我終於開竅，沒有愛情的日子總要過。」她走過陰霾，以最好的姿態回到幕前，展現浴火重生的一面。



由吳鎮宇、李麗珍、主演的香港電影《濁水漂流》入圍第58屆金馬獎，更獲12項提名。(《濁水漂流》劇照）

香港電影《濁水漂流》一口氣入圍第58屆金馬獎共12個提名，在劇中飾演露宿者「陳妹」的李麗珍，演活社會邊緣人渴望有「家」的夢想，此電影讓55歲的李麗珍，暌違20年再度入圍金馬獎角逐最佳女配角獎項。

李麗珍接受傳媒訪問分享到：「這滿足感已經勝過一切，對她來說更意義重大。」而劇中演無家者的李麗珍，猶如她在愛情經歷的寫照，她度過半生卻在尋尋覓覓，在失意與希望中徘徊，但卻能在傷痛艱難中找到最好，學懂再難過的都會過的大道理。

【按圖看】曾憑《千言萬語》奪得「金馬影后」李麗珍，過去的演出總是叫人回味。▼▼▼

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事業如日中天突然結婚 毋懼被評「美女與野獸」組合：他讓我有安全感

現年55歲的李麗珍曾在訪問談到失去愛情，抑鬱很久，但亦正如她傷後領悟：「我終於開竅，沒有愛情的日子總要過。」(__leelaichun@IG)

當年只21歲的李麗珍便已拍攝電影《停不了的愛》而加入娛樂圈。形象清純、甜美的李麗珍，隨即與羅美薇、袁潔瑩和陳加玲等人「開心少女組」，後來她更藉著《開心鬼》和《開心樂園》打響知名度。但清純卻限制李麗珍的事業發展，為求突破自己，李麗珍在1993年為拍攝三級片《愛的精靈》、《不扣鈕的女孩》與《蜜桃成熟時》，而「一脫成名」，成為那時炙手可熱的性感女星。

李麗珍在大大小小的電影也有演出，當中不乏經典。（《家有囍事》劇照）

李麗珍雖以「性感」殺出一條血路，但李麗珍並無再接拍三級片，而選擇加入音樂圈推出唱片等。然而，事業火紅卻填補不少李麗珍寂寞的心，有傳入行以來李麗珍的第一任男友是狄波拉的弟弟柏德烈，後又傳過李麗珍與《瘋狂遊戲》的演員林利曾戲假情真。

當時結婚是覺得已經 30 歲，加上他（前夫許愿）對我很細心體貼，很會鼓勵我，讓我有安全感。 李麗珍

但最為人熟悉仍是李麗珍與音樂人許愿，和前度潘源良四度離離合合的愛情，當年事業如日中天的李麗珍突然在1996年宣布與音樂人許愿結婚，當時更被外界指是「美女與野獸」，雖然愛情不被看好，但翌年李麗珍還是為前夫誕下女兒許倚榕（Annise），最終兩人在2000年離婚。

現年55歲的李麗珍，情路與她的事業一樣顛簸。(_leelaichun@IG)

與潘源良四度離合無結果致抑鬱 傷痕成就更好自己：再難過的都會過

那時候我想著，我們的羈絆很深、很難分開的，我就傻傻地在那邊等，發現原來他不要我了，好像我做錯事一樣。 李麗珍

李麗珍在2000年離婚後，她以單親母親的身份撫養女兒，後來李麗珍又遇上演兼填詞人潘源良，李麗珍曾在訪問中分享兩人曾四度離合，直到男方毫無預兆地在多倫多另娶她人時，李麗珍才真正意味到這段感情真的要終結了，而李麗珍更因為這段感情而一度情緒受困，導致患上抑鬱症。

我只能靠我自己，如果我再走不出來，我就是等死，我不想死呀！ 李麗珍

面對拉拉扯扯的苦戀令李麗珍陷入情緒低谷當中，幸好李麗珍並沒有諱疾忌醫，靠藥物與好友的支持而慢慢走出抑鬱症當中，當年李麗珍好友張文慈更勸慰她：「鞋不合腳，勉強也痛。」面對四方八面的支援，李麗珍勇敢正視傷痕，重新回歸演戲：「我以前就是傻，一次兩次三次都是失敗，我再也不想要談那種會痛到大喊的愛情了，我要安定，我要開心。」

如今曾半生都陷於情傷的李麗珍，已不再糾結在愛情，她更學會在失去中鍊就更好的自己。她在53歲生日時分享到：「失去了愛情，但原來身邊還有一班支持我的人，終於明瞭自己並不孤單，多謝朋友們。」所以縱然有時失去愛情或情路崎嶇，但人生不只有愛情令人活得精彩呢！

【按圖看】現年55歲的李麗珍不再強求情愛，反倒活得更精彩，平日她與粉絲分享的生活照片，更見她明艷照人。▼▼▼

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