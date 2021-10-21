54歲楊寶玲近照逆齡貴氣　2次離婚兜轉終嫁初戀：感覺就像昨天

54歲的楊寶玲早前出席公開活動，近照於網上流傳，即獲網民大讚美貌逆齡、貴氣獨特，吸睛程度完全不輸現今當紅的女星。當年參選港姐的楊寶玲，撃敗同屆大熱的邱淑貞與李美鳳而勇奪冠軍，星途美滿的她當年卻選擇息影從商自我增值，後來楊寶玲曾有過兩次婚姻失敗的經歷，但最終敢愛的她兜兜轉轉還是嫁給初戀男友，結婚近5年甜蜜如初，或許有愛情滋潤就是她的凍齡秘訣？



楊寶玲日前出席美國當地活動，近照被曝光的她，獲網民大讚美貌逆齡有法。（網上圖片）

前港姐冠軍楊寶玲自息影從商後，便定居美國從事房地產和打理珠寶生意，過著舒適的半退休生活。早前楊寶玲身穿露肩黃色碎花長裙出席當地活動時，被網民讚賞皮膚白晢又光澤、一把秀髮搭配她身上配戴的鑽戒珠寶，更突顯她是事業女強人的角色，但原來以參加港姐入行的楊寶玲，早在剛出道時已被成龍賞識，演藝事業有大好前途時，卻棄影從商寧可成為珠寶王國的掌舵者？

【按圖看】被封「珠寶王國掌舵者」的楊寶玲，早前被網民公開在美國當地出席活動時的近照。▼▼▼

剛出道已被成龍賞識 「亞洲皇后」棄影從商成珠寶王國掌舵者

楊寶玲參選時撃敗同屆大熱的李美鳳勇奪冠軍。（網上圖片）

楊寶玲奪得港姐冠軍後，隨後亦代表香港出戰在英國、台灣舉行的世界小姐與環球小姐比賽，亦分別獲得「亞洲皇后」美譽與第5名，成績驕人的楊寶玲後期成為演員拍攝劇集，包括參與眾多的經典劇集，如《城市麗人》、《開心鬼救開心鬼》和《花心夢裡人》等。

我大多數親戚、家人也是從商，而自己在英國讀書時，又是讀BBA，所以對經營生意還有感大興趣。 楊寶玲

楊寶玲後期更選擇息影從商，更成為珠寶王國的掌舵者。(楊寶玲@Facebook)

當時入行不久的楊寶玲旋即被成龍賞識，被邀請在電影《飛龍猛將》中擔當女主角，雖然楊寶玲出鏡率眾多，事業發展順風順水，但成績卻沒有多大的火花，剛巧楊寶玲又被六福集團創辦人黃偉常邀請合作創辦六福珠寶，於是楊寶玲便轉移重心到商界發展，亦學習有關珠寶鑑證的知識。後來六福珠寶發展亦相當不錯，分店更遍佈全球，身為股東又是董事的楊寶玲，名副其實是珠寶王國掌舵者。

▼▼▼【按圖看】港姐冠軍楊寶玲經典劇集回顧▼▼▼

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曾被前夫曝光閨中秘事成熱話 低調姿態做自己反撃傳聞

楊寶玲即使已經54歲，但皮膚保養得可謂相當的不錯。(楊寶玲@Facebook)

當年憑選美加入娛樂圈的女星，例如李嘉欣、朱玲玲、翁嘉穗和劉惠蘊也在花樣年華之時嫁給富豪，成為豪門背後的女人。但楊寶玲則選擇讓自己成為豪門，更追隨自己的心意在1994年低調在澳洲嫁給音樂人陳容森。然而，據悉兩人當時秘婚消息在1997年被曝光後，同年二人僅維持了3年的婚姻也宣布結束，其間又爆出「閨中秘事」令全城鬧得沸沸揚揚。

據悉當時陳容森曾向傳媒透露，指楊寶玲性慾旺盛大爆閨房性事。當年醜聞爆出令楊寶玲聲譽受損，但楊寶玲並沒有以撕破臉的形式否認或反駁，反而以優雅低調的姿態，繼績發展自己喜愛的珠寶生意，亦抱著開放的態度等待愛情的來臨。

楊寶玲曾2度離婚兜轉多年再遇初戀男友

楊寶玲最終在49歲時，嫁給那時在英國讀書認識的初戀情人Gav。(楊寶玲@facebook)

楊寶玲與前夫陳容森鬧得不愉快的婚姻，並沒有影響她對愛情的渴望，其後她在美國與拉斯維加斯賭場任職副總裁的Nelson Wong結婚，楊寶玲亦在40歲之高齡在2007年開刀誕下兒子Nathan。當時楊寶玲接受媒體訪問時，亦稱兒子為「神恩賜的禮物」，但楊寶玲與Nelson Wong的婚姻在維持了12年後對外宣布離婚消息。有指事業心重的楊寶玲，因不時要飛往外地工作，導致兩人因聚少離多、感情變淡，選擇從夫妻變回朋友的角色。

It feels like yesterday when we still have a crush on each other。（一切感覺就像昨天，我們仍然彼此迷戀著對方。） 楊寶玲

當時有傳楊寶玲現任丈夫Gav，重遇楊寶玲後便對她展開熱烈的追求。(楊寶玲@facebook)

再一次變回單身的楊寶玲，仍舊受到幸福之神的眷顧，有指楊寶玲於英國參與同學聚會時，再一次相遇當年英國讀書時認識的初戀男友Gav，據悉當時兩人一見即合，重燃愛花只3個月便火速成婚。於是那時49歲的楊寶玲亦再度披戴婚紗，攜同1子嫁給當初戀男朋友。楊寶玲在婚禮更深情告白丈夫Gav，坦言愛上對方的感覺，依舊像昨天像過去一樣沒有改變，最重要的還是彼此仍然迷戀著對方。

或許身為事業女強人的楊寶玲，過去的失婚經歷讓人看得唏噓，但對的時間終究會讓你遇上對的人，只要對愛情抱有憧憬，終會收獲屬於自己的幸福。

【按圖看】楊寶玲與初戀男友Gav婚後長居於美國，而54歲的楊寶玲於婚後更是美艷動人▼▼▼

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