氣墊粉底｜少時化妝師實測推5款粉底　韓版MAC媲美Dior只售$240?

氣墊粉底｜氣墊粉底比起粉底液與粉餅更保濕和貼服，攜帶方便之餘用起來又不沾手，可謂是女生化妝的恩物。早前少女時代的化妝師Seo Ok在Youtube拍片實測20款氣墊粉底，並從中挑選出最高滋潤度、最貼服不卡粉、不易氧化的「最好用的氣墊粉底Top5」榜單，相信有意秋冬入手氣墊粉底的女生，不妨買前參考一下。



氣墊粉底具有一定的遮瑕度與保濕度力，尤其適合秋冬使用。加上氣墊粉底上妝零技巧，妝感輕薄自然之餘，只要按膚質需要疊加塗抹，便能增加遮瑕度，掩蓋毛孔粗大與膚色不均的問題。

少女時代的化妝師Seo Ok在Youtube拍片實測20款氣墊粉底。(옥뷰티 OK Beauty@YouTube影片截圖)

出名妝感無瑕又貼薄的韓國女生，特別愛用氣墊粉底，當中少女時代的化妝師Seo Ok更在Youtube拍片實測合共20款韓國本土與外國專櫃品牌的氣墊粉底，並以延展性、顏色、妝感、有否產生毛孔堵塞、質地及粉撲搭配、持久度和紙巾沾粉等7個項目作出實測評分，並綜合出「最好用的氣墊粉底Top5」名單。

現時坊間的氣墊粉底包羅萬有，由主打保濕、透薄到持久貼服與高遮瑕度亦有，要挑選一款適合自己需要或膚質的氣墊粉底絲毫不容易。(옥뷰티 OK Beauty@YouTube影片截圖)

實測結果發現，被譽為韓國版M.A.C的彩妝品牌的eSpoir，其PRO TAILOR BE SILK CUSHION氣墊粉底，售約HK$240，卻獲得半啞光型氣墊粉底的第1位，不但高遮瑕度，延展性高之餘又不易卡分，又可呈現自然的半啞光妝效；韓國醫美品牌CELLAPY的 A Repair Cream Cushion，售約HK$229，亦獲得滋潤型氣墊粉底第1位，實測結果發現氣墊粉底水潤感高，上妝後光澤感自然不誇張，如自身膚質，更不會堵塞毛孔，最重要粉底並不易沾上口罩。另外，專櫃品牌DIOR好用又貼服不卡分的恆久貼肌氣墊粉底，亦榜上有名？

【按圖看】少女時代的化妝師實測後，推介「最好用的氣墊粉底Top5」，韓國版M.A.C的彩妝品牌的eSpoir媲美專櫃Dior，同獲第1名？▼▼▼

+ 7

消委會推薦：12款安全氣墊粉底不含受關注化學物質

現時坊間的氣墊粉底包羅萬有，由主打保濕、透薄到持久貼服與高遮瑕度亦有，要挑選一款適合自己需要或膚質的氣墊粉底絲毫不容易，而且氣墊粉底於在製造的過程中為確保使用量亦加入了不少化學物資，過量使用亦有機會對身體造成不良影響，以下消委會推薦「12款安全氣墊粉底不含受關注化學物質」，讓女生在上妝時也能安心。

▼▼▼【按圖看】12款未有檢出受關注化學物質的氣墊粉底，皆獲消委會滿分5分評級。▼▼▼

+ 7

同場加映：LDK測5款$100以下潤膚露獲A級評分 NIVEA保濕強修復龜裂只售$ 41▼▼▼

同場加映：養生｜陳自瑤轉季必飲桂圓茶養顏 推5款花茶調經期不適改善臉黃▼▼▼

同場加映：護膚｜LDK評測保濕乳霜10大排名 $68開架牌上榜KOSE保濕力強▼▼▼