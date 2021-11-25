Black Friday 2021｜Lookfantastic減價低至4折　FOREO洗面機$8XX

【Black Friday 2021】｜Black Friday（黑色星期五）將於11月26日進行，英國美妝網站Lookfantastic現已推出低至4折的限時優惠，當中英國皇室御用有機品牌NEOM、被用家譽為寶藏級品牌的Omorovicza、甚少減價的法國美妝By Terry亦包括是次減價中，就連近年深受女生喜愛的家用美容儀Tripollar也有優惠，折後不用港元千五便買到，相當划算，而這千載難逢的機會，相信小資女定不能錯過。



適逄美國Black Friday（黑色星期五）開鑼，英國網購美妝網站Lookfantastic趁著Black Friday（黑色星期五）推出限時低至4折的快閃優惠。若全單金額達HK$600，便能免運費由美國直送達香港。

近來因防疫而興起的「家用美容」品牌Tripollar，其新款「童顏器」STOP V Facial Reshaping & Rejuvenation Device-推出低至4折優惠。【Black Friday 2021】(tripollarhk@IG)

是次減價優惠包括，近來因防疫而興起的「家用美容」品牌Tripollar，其新款「童顏器」STOP V Facial Reshaping & Rejuvenation Device-推出低至4折優惠，由原價HK$3,200減至HK$1,740便買到。不少用家分享如若持續使用近1週，額頭皺紋、虎紋也有減淡，最重要是蘋果肌位置鬆弛問題被改善。

【Black Friday 2021】英國皇室御用有機香氣品牌NEOM的舒緩恬睡蠟燭系列，也有8折優惠。(astridandmiyu@IG)

出名清潔力出色的FOREO LUNA Mini 3洗臉機，7折後由原價HK$1,530減至HK$1,071便買到，就連「祛痘神器」Foreo Espada也有5折優惠，折後只HK$560便買到。

另外，英國皇室御用有機香氣品牌NEOM的舒緩恬睡蠟燭系列，也有8折優惠，只$308便買到一個。不過是次Black Friday（黑色星期五）減價產品眾多，就連出名好用的貴婦品牌Omorovicza也有6折優惠，其人氣產品匈牙利皇后醒膚噴霧，由原價HK$632，減至HK$380便買到，更被評為急救敏感肌恩物。若不想錯過美妝或護膚好物的大家，不妨購買前參考以下「20款抵買美容護膚好物」的推薦名單，入手近年來必買的美容好物。

【Black Friday 2021】▼▼▼【按圖看】Lookfantastic黑色星期五推出驚喜大優惠，「20款抵買美容護膚好物」推薦名單，FOREO最新款「祛痘神器」低至5折，折後HK$560便買到？▼▼▼

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（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格以及活動詳情，均以官方資料為準。）

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