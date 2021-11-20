誠品2021年10大暢銷書排名 沙丘原著排第8 村上春樹新作上榜

誠品｜想為雜亂的心騰出空間，不妨看看書，來一趟心靈旅遊。誠品書店近日公開「2021年度暢銷書單Top10」排行榜，在抗疫疲勞的日子，榜單反映人們對療癒心靈與理財富足的渴求，當中有一本上榜的書單，更讓人在後疫時代，依舊可透過強而有力的文字去閱讀探索，甚至找到一個更「完整」的自己？



隨著2021年即將踏入尾聲，與閨密情人歡度聖誕節外，也是時候整頓勞碌的一年，給過去一埸告別式。雖然疫情限制人們的行動自由，卻是淬煉思想靈活的好時機。

誠品書店近日公開「2021年度暢銷書單Top10」排行榜，為大家在抗疫疲勞的日子，提供一個文字探索的建議。（誠品）

早前，誠品書店公開「2021年度暢銷書單Top10」排行榜，以「財富自足」與「心靈富足」為主的兩大類書籍，分別佔據頭10位榜單不少的位置。當中台灣知名影音媒體《一件襯衫》創辦人黃山料創作的心靈雞湯書—《好好生活，慢慢相遇》排第3位。書以如何面對、透徹理解並善待真實的自我的方向去著筆，讓讀者從文字中找到勇氣去追求想望的目標，亦正如書者所說：「現在，不再要求自己完美，明白有些努力，適度就好。」將生活的溫柔留給自己，讓看書者從文字中找回生活的溫度。

台灣博主艾爾文的作《在不完美的生活裡，找到完整的自己》，以分享許多面對困境的故事，述說人生各種可能都值得期待。(wying_90@IG)

另外，在YouTube頻道坐擁超過70萬粉絲的艾爾文，其著作《在不完美的生活裡，找到完整的自己》排第7位，作者以分享許多面對困境的故事，述說人生各種可能都值得期待。或許正如書所說壞事的擔憂皆來自於想像，心安感終究是決定於自己，而用心過好生活，時間便能過濾眾多不好的事。至於奪得榜首的書，則首次由理財書獲得，相信「財富自足」是未來追求的新趨勢？

【按圖看】誠品書店公開「2021年度暢銷書單Top10」排行榜，抗疫疲勞促成人們追求「心靈富足」，應將生活的溫柔留給自己；面對困境書也榜上有名？▼▼▼

+ 5

同場加映：Disney+｜魔法奇緣2原班人馬演出 47歲Amy Adams成最老公主?▼▼▼

同場加映：MUJI｜無印10大收納好物有暗藏功能？書座當手袋分隔變出奇妙空間▼▼▼

同場加映：MUJI｜無印12款高CP值抵買收納美妝 $12潔面好物效果驚喜必入▼▼▼