性格內向都可以擁有甜蜜愛情　4個戀愛錦囊教你勇敢追愛

內向者和外向者一樣，大家都會有社交、親密感的需求，只不過在交往的方式上有所不同⋯⋯



不喜歡 social 的內向者，到底要如何找對象？——許許多多內向者們，可能被這個問題所困擾。你可能會說「我們不是不想，而是沒機會談啊！」但是你看，工作日的時候，每天下班就累得不行，乖乖滾回家癱著；週末中午醒來叫個外賣，寧可縮在被窩裡刷劇看小說，也不願意出門社交。喔，唯一的社交活動可能就是在手機遊戲裡來個「兩日遊」。

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等到某一天突然意識到，好像連續一個月都沒有新認識過什麼人了，這時又開始幽怨地喊著：「好想談戀愛啊，上天何時能賜我個對象？」為什麼那些每天都嚷嚷著「又被餵狗糧啦！」、「好想談戀愛吶」的單身狗們，還是每天宅在家裡，讓自己接觸不到除了同事、同學以外的人呢？來看看「簡單心理」的資料，來看看內向者該怎麼開闢情路吧！

為了社交裝外向，其實心很累

作為一個內向者，我們也有想過要努力地變得更 social 一些，努力去尋找和人認識的機會。但這會形成一個悖論，萬一我很費勁地偽裝成一個外向的人，去到了那些我認為會出現另一半的社交場合中，認識了那些享受其中的外向者們，成功和一個人交往。結果在一段時間以後，對方終究會發現我的「真實面目」：宅在家追劇！

好比一條內向的小魚，遊歷於外向者的水域中，他所遇到的人大概是個真正的外向者，他們是真正喜愛社交活動的人，而你，真正需要的是獨處。內向的人當然可以去扮演成一個活潑開朗的外向型人，就像戴上一張面具，問題是，你無法永遠戴著它，你一定需要喘息的時間。而這就要說到內向／外向者的本質囉。

打招呼就消耗社交配額，遑論找交往對象？

外向的人可以從社交中獲得能量，他們需要「吸取」旁邊有很多人的那種好氣氛，因此會主動尋求很多社交。然而，內向的人天生覺得大部分人際交往都非常耗費心力，因為這種「無用」的社交對他們來說代價十分昂貴，他們會本能地迴避無意義的社交——閒聊（small talk）。

這就形成了一個悖論：外向者因為更喜歡社交，從而掌握了定義社交環境的權利，使得內向者在其中更加難以自處。

比如，類似於社團聚會、party的集體活動中，外向的人會更加從容自在，可以和大家談笑風生。但內向的人則被無盡的閒聊消耗光自己的精力，變得疲憊不堪，根本沒有多餘的精力去顧忌別的事情。因此，內向者往往會在參加集體活動前後，花一些時間調整情緒，獨處就像是一種「回血」的手段一樣。

內向者，不等於注定孤獨終老

更悲劇的是，內向者們除了要克服自己內心的障礙，通常還要面對外界的很多誤解。

「你不是不喜歡和人說話嗎？那為什麼還要交朋友？」

「既然你不愛和人打交道，那一定也不需要跟別人談戀愛了？」

「其實你們最願意孤獨終老吧？」

這真是天大的誤會⋯⋯一個人是內向型的，並不意味著他就不喜歡、不需要別人的陪伴。內向者和外向者一樣，大家都會有社交、親密感的需求，只不過在交往的方式上有所不同。而且，總不可能戀愛的都是外向的人，內向的就活該是單身狗吧。所以內向者找對象的困難，其實大多時候是自己給自己設的屏障。

內向性格的王牌：神秘有趣的氣質

首先，約會在內向者聽來是一項非常困難的任務。許多內向者在約會之前都充滿驚恐，因為預期即將到來的約會要花費巨大的精力：需要計劃外出、與不熟悉的人談話（有時候還要沒話找話）、思考下一句要說什麼、整理情緒⋯⋯

內向者們一想到這些，就覺得「太麻煩了、不如不去」，於是又順理成章地宅著。所以他們總是在約會沒開始之前，就先被自己的種種設想嚇得退縮了。正因如此，內向者不是喜歡主動邁出第一步的類型。但是，他們身上散發著獨有的神秘有趣的氣質所吸引到的人，遠比他們自己想像的要多。

也正因如此，比起主動追求別人，他們更容易作為被追求者。

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勇敢去愛吧！給內向者們的葵花寶典

其實，內向者並不是拒絕所有的社交，只是比起社交的廣度，他們更追求質量和深度。《Huffington post》為那些想要脫單的內向者們提供了一些建議：

1.找到一個適合你的環境

可能外向的人會在聚會、party上遇到另一半，但內向者更傾向於小群體的社交，也許在興趣愛好小組、志同道合的志願者群體內，他們建立關係的第一步會邁得更容易些。

2.記住所有談話都是從閒聊開始的

對於內向者來說，深度的討論往往比閒聊更加輕鬆。但是所有的談話都要由淺入深，記住所有的閒聊都有一定的目的，降低對於它的預期，也許能減輕自己在聊天中的負擔。

3.怕社交，那先當網友也不錯

內向者更傾向於把「真實的自我形象」放在虛擬社交中，例如線上交流、微博；而外向者則更願意在面對面的傳統社交裡展現真實自我（Amichai-Hamburger，Wainapel & Fox，2002）。

4.不要試圖「變成」一個外向的人

為什麼要偽裝成一個外向的人？！難道內向的自己還不夠可愛嗎！或者，也許內向者們一邊抱怨自己單身，一邊又選擇不去social的原因就是：其實他們心裡知道，在現階段，單身才是最適合自己的狀態。

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】