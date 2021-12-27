無論是新工作面試、在社交場合碰到陌生人，或是和心儀的對象說話，最怕的都是找不到話題，場子突然冷掉⋯⋯

你有沒有曾經有過這樣的經驗：認識了一個有好感的對象，見了幾次面，卻總是在回家後苦惱「我今天是不是講錯話？穿著是不是不太好？」其實當你在煩惱對方不喜歡你時，對方可能也正憂慮著同樣的事情喲！



「好感差距」又稱「好感鴻溝」，讓我們焦慮的煩惱源頭

康奈爾大學的 Erica Boothby 做了一系列實驗，分析人們在社交時到底是如何估算別人眼中的自己。研究人員發現，絕大多數受試者都低估了對方給自己的評價，而且個性越害羞的人，低估的情形越明顯。這種現象，就稱為「好感差距」（liking gap），又稱「好感鴻溝」。

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研究人員指出，它發生在不熟的社交互動和談話的時候，那時人們往往不確定留給別人的印象是什麼，也會過度批評自己的表現，「相較於人們對其他領域的巨大樂觀態度，人們對談話的悲觀程度令人驚訝。」

而這些受試者也會有以下的心境：「我是不是講得太多了？」、「我剛才那個笑話好像講得很爛？」太多的內心戲致使我們往往錯估了對方的表情和回饋，以至於根本沒注意到對方已經用行為告訴我們：他們其實很享受這番談話！

受試者似乎沉浸在自己的擔憂當中，一直擔心自己說了什麼，或沒說什麼，卻沒有發現對方釋放出來的正面訊息 Margaret Clark

其他的研究實驗則是進一步證實了，無論談話時間長短，或把實驗對象換成職場人士、社會人士，甚至改變社交場合情境，都無法消除「好感差距」。學者認為，這種錯覺非常有可能是出於「自我保護」的心理，在不確定對方如何看待自己之前，先替自己打預防針。不過，研究人員也警告，放任這種「自卑、惶惑的錯覺」，有可能阻礙人際進展喔。

愈喜歡對方，愈容易產生「好感差距」

而且，這種狀態通常會發生在雙方還不太熟、彼此試探與觀察的曖昧期間。尤其是你愈喜歡他，在意的程度會愈高——「我今天是不是話太多了？我是不是話太少了？」、「今天的行程會讓他很無聊嗎？」、「他今天開心嗎？」

我們會覺得，對方將會看到自己所有缺點，還有所有不完美的地方；會覺得對方一定會注意到你每一個尷尬的問題，以及每個不夠有意思、或許還有點冷場的笑話。他們甚至會牢牢的記住我們一切做得不夠好的地方，以至於我們的優點也變得黯淡無光——醒醒吧！這些都是錯覺！

更大的可能是，對方壓根沒在意過你那些患得患失的「不完美」。而因為你過於害怕「尷尬」、害怕「表現不好」，過於關注在交流時的的細枝末節，反而錯過了對方傳遞來的積極與欣賞的信號。從這角度觀察，「好感差距」往往也會更加明顯的發生在較為「內向」人身上， 愈「害羞」愈覺得對方不喜歡自己。

感覺是一時的，慢火細磨的相處最重要

但是我們必須弄清楚；這種第一印象或外在形象，都是一時的。實打實的相處與溝通，才是愛情裡最需要關注的事。你要做的，就是跟隨本心，做出自己最自然的行動，展現你的真實，才能真正知道自己與對方合不合。 我們用心和對方的相處，值得的人一定會明白。不要因為錯估了對方的情意，就錯過一段美好的感情喔！

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】