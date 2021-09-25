脫單｜曖昧期的5個戀愛禁忌　欲擒故縱有度　踢走憑實力單身厄運

編輯時常在網上討論區上面看到許多女生發問，覺得自己明明條件還不錯，也有過幾個曖昧的對象，為什麼總是沒辦法順利交往這一步呢？其實，不是月老伯伯忘記你，而是你很有可能太著急進入一段關係，不小心犯了這 5 個大忌，才導致萬年單身！想脫單的女生們，趕快跟編輯一起看看是哪些行為斬斷你的桃花緣吧！



單身久了，很容易讓原有的戀愛細胞消失得無影無蹤，馬上看以下5個行為是否使你單身的致命源頭！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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欲擒故縱過了頭

雖然說，在曖昧的時候偶爾欲擒故縱一下會讓對方更想得到你，但如果不小心欲擒故縱過了頭，訊息總是拖超久才回，人家約你出來也總是被拒絕，久而久之對方就會認為你對他完全沒有興趣，不需要再多花時間跟你培養感情，不僅擒不到他的心，還會讓本來對你有好感的他逃之夭夭！

故意透露自己異性緣很好

以為時不時和曖昧對象透露自己異性緣很好，會讓他醋勁大發、更珍惜你？其實，男生在聽到曖昧的女生異性緣很好時，大多會興起想放棄的念頭。如果你又常常把有人在追你掛在嘴邊，會讓他覺得他也只是眾多對象其中之一，沒有什麼特別的，那也不需要再多花心力追求你了。

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太過緊迫盯人

有些人在曖昧時，總希望對方不管到哪都要報備，人家只要一段時間沒回覆就奪命連環傳訊息。這樣緊迫盯人的行為，不僅一點也不可愛，還有點可怕，彷彿你生活的重心都放在曖昧對象身上，讓人覺得跟你相處壓力很大，無法自然地跟你聊天。

太快陷入愛情漩渦

第一次跟有好感的男生出去，就瘋狂跟姐妹說：「就是他了啦！」，不想從朋友慢慢做起，抱著一定要在一起的心態和對方相處，會讓兩人之間的氛圍變得很奇怪。且對方如果有一件小事情不如你的預期，心態上也不免有更大的反彈，即便最後真的交往了，也很有可能撐不過熱戀期就告吹。

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聊天只顧著聊自己的事情

編輯知道，有些人在曖昧的時候會忍不住想要把全部有關自己的事情都告訴對方，但如果你們兩個之間的聊天都是你在講，沒有給他一些空間讓他發表自己的意見，也不願多花時間聽他說話，久而久之對方就會覺得你好像對他沒有什麼興趣，只是想找一個宣洩情緒的垃圾桶，漸漸減少與你聯絡。

Dappei 結語：

希望女生們都不要犯以上 5 個曖昧時期的禁忌，畢竟在茫茫人海中，遇到適合自己的對象已經很困難了，如果真的對人家有好感，不妨試著放慢腳步，慢慢認識彼此，這樣感情才會長長久久啊！



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原文：曖昧到最後總不了了之？不是月老忘記你，是這 5 個「戀愛大忌」讓你無法脫離萬年單身！

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