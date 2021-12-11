蘇民峰2022虎年｜虎、兔、龍、蛇運程：屬虎不結婚或會分手？

【蘇民峰｜2022虎年十二生肖運程｜虎、兔、龍、蛇】蘇民峰2022虎年運程虎、兔、龍、蛇一次過睇！一年又過去，相信大家都想知道虎年的感情運如何，何時才能脫離單身行列，不妨參考一下玄學家蘇民峰師傅2022虎年十二生肖運程！



【蘇民峰｜2022虎年十二生肖運程｜虎、兔、龍、蛇】相信大家都想知道虎年的感情運如何，不妨參考一下玄學家蘇民峰師傅2022虎年十二生肖運程！（相片提供：圓方出版社）

蘇民峰2022虎年運程：揭曉「虎、兔、龍、蛇」生肖虎年感情運

肖虎者於去年桃花大旺，但今年正正是本命年、犯太歲，蘇民峰師傅提醒，與伴侶拍拖已久，但又未結婚者，今年內不結則有機會分手；而肖兔者於虎年人緣極好，但即使遇到桃花，也是霧水桃花。到底「虎、兔、龍、蛇」生肖於虎年的感情運又順利嗎？馬上揭曉！

【蘇民峰｜2022虎年十二生肖運程｜虎、兔、龍、蛇】肖虎者於去年桃花大旺，但今年正正是本命年、犯太歲，感情運會順利嗎？（《良辰美景好時光》劇照）

蘇民峰2022虎年運程：肖虎者

去年為紅鸞桃花生肖，有婚嫁、懷孕、添丁機會，如去年仍未因紅鸞桃花年而結婚，今年犯太歲年則要加緊步伐了。今年犯太歲年的你，惟一喜擋三災，無喜心情壞，如拍拖良久仍未結婚的你，如不能成事，本年則有分手機會。

蘇民峰2022虎年運程：肖兔者

今年為咸池桃花年，而咸池為霧水桃花，對人緣、人際關係能起積極的正面作用，但已婚或有穩定感情的你，勿因此而變成三角關係，影響到固有感情；單身者本年容易與已經相識者突然發生關係，惟這霧水桃花易聚易散。

蘇民峰2022虎年運程：肖龍者

今年為無刑，無冲，亦非桃花生肖，在桃花方面不太樂觀，在桃花方面不太樂觀，最多就是出現暗戀對象而已，尤其是外出旅遊公幹時，可能出現心儀對象，惟今年能因此而開展到新感情的機會不大。

蘇民峰2022虎年運程：肖蛇者

今年為太歲相刑年，感情運當然沒有過去幾年穩定，故今年要花多些時間在感情方面；如果對方剛好又是今年沖犯或刑太歲的生肖，那是非麻煩怕是避不了，唯有雙方各自體諒，望過了今年後又能一切如常。

**生肖命理只供參考之用，內容由蘇民峰授權刊登**

資料來源：《蘇民峰二O二二年虎年運程》