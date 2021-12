DIOR經典款Lady Dior親民變奏版：鏈條銀包實用度高　萬元內入手

【名牌手袋/DIOR/Wallet On Chain/WOC】Lady Dior是DIOR人氣手袋款式,Lady Dior亦設變奏版本:Wallet On Chain及手機收納袋,保留藤格紋元素以外,價格更親民;鍾情於Lady Dior的女生,大可考慮一下。



【名牌手袋/DIOR】Lady Dior是DIOR人氣手袋款式,推出至今仍未被新款動搖它的經典地位。(DIOR微博)

Lady Dior經典不敗 成女星熱捧款

Lady Dior早於90年代面世,當時DIOR將其命名於「Chouchou」,直至1995年戴安娜王妃使用「Chouchou」,並成為其愛用手袋,DIOR翌年徵求戴安娜王妃同意後,將手袋更名為「Lady Dior」。Lady Dior方正形狀配合經典Cannage藤格紋圖案縫線,同時綴以「D.I.O.R.」金屬吊飾,簡約而富奢華感;及後Lady Dior成為品牌人氣款式,秀智、Angelababy等女星也鍾情於此。

【名牌手袋/DIOR】Micro Lady Dior為原裝Lady Dior的縮細版,保留Cannage藤格紋圖案縫線與「D.I.O.R.」吊飾。(sooyaaa__@Instagram)

DIOR早於6月推出「親民價」Lady Dior?

今年6月份,DIOR亦為Lady Dior推出Micro Bag超迷你尺寸,除了是原裝Lady Dior縮細版,亦可將肩揹帶繫於腰間,當成Belt Bag使用,一改Lady Dior斯文感覺,即使是配搭休閒街頭造型亦無違和感,時尚度不減。

【名牌手袋/DIOR/Wallet On Chain/WOC】DIOR新推出的Lady Dior Wallet On Chain版本,仍貫徹漆皮、啞光、小牛皮及羊皮材質,同時設Small Size與Nano Size。(DIOR)

DIOR Lady Dior變奏版:Wallet On Chain 集銀包與手袋功能

Wallet On Chain體積小巧,集結銀包與手袋多功能於一身,成為近年女生的新寵。Lady Dior變奏版Wallet On Chain,仍貫徹漆皮、啞光、小牛皮及羊皮材質,同時設Small Size與Nano Size。Wallet On Chain保留Lady Dior為人熟悉的Cannage藤格紋圖案縫線,綴以可拆卸的金屬「D.I.O.R.」吊飾,飾有金屬鏈帶;Nano Size亦設後側腰帶扣環,可作斜揹之用,售HK$8,350,不過現時僅提供黑色漆皮小牛皮與黑色羊皮材質;相反Small Size設更多顏色選擇,售HK$15,800至HK$17,400,袋內附有 2 個可拆卸配件,包括1個卡片套和1個拉鏈小袋,每個小袋可獨立使用。

▼▼▼【按圖看】Lady Dior Wallet On Chain價錢,最平$8XXX成入門首選▼▼▼

+ 9

萬元內入手手機收納袋

此外,DIOR亦設Lady Dior手機收納袋,共4色漆面小牛皮及5色羊皮款式,售HK$8,350。手機收納袋設計成長方形,包邊為圓弧設計,增加俐落感,除同樣飾有Cannage藤格紋圖案縫線外,也設可拆卸的「D.I.O.R.」吊飾。手機收納袋以雙向拉鏈開合,附有3個卡片隔層,非常實用方便;而且配備可拆卸手柄和金屬鏈帶,可因應當日造型而決定使用方式,更個人化。

▼▼▼【按圖看】Lady Dior手機收納袋價錢,手柄和金屬鏈帶均可拆卸?▼▼▼

+ 4

