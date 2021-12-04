DIOR經典款Lady Dior親民變奏版：鏈條銀包實用度高　萬元內入手

【名牌手袋／DIOR／Wallet On Chain／WOC】Lady Dior是DIOR人氣手袋款式，Lady Dior亦設變奏版本：Wallet On Chain及手機收納袋，保留藤格紋元素以外，價格更親民；鍾情於Lady Dior的女生，大可考慮一下。
Lady Dior經典不敗 成女星熱捧款
Lady Dior早於90年代面世，當時DIOR將其命名於「Chouchou」，直至1995年戴安娜王妃使用「Chouchou」，並成為其愛用手袋，DIOR翌年徵求戴安娜王妃同意後，將手袋更名為「Lady Dior」。Lady Dior方正形狀配合經典Cannage藤格紋圖案縫線，同時綴以「D.I.O.R.」金屬吊飾，簡約而富奢華感；及後Lady Dior成為品牌人氣款式，秀智、Angelababy等女星也鍾情於此。
DIOR早於６月推出「親民價」Lady Dior？
今年6月份，DIOR亦為Lady Dior推出Micro Bag超迷你尺寸，除了是原裝Lady Dior縮細版，亦可將肩揹帶繫於腰間，當成Belt Bag使用，一改Lady Dior斯文感覺，即使是配搭休閒街頭造型亦無違和感，時尚度不減。
DIOR Lady Dior變奏版：Wallet On Chain 集銀包與手袋功能
Wallet On Chain體積小巧，集結銀包與手袋多功能於一身，成為近年女生的新寵。Lady Dior變奏版Wallet On Chain，仍貫徹漆皮、啞光、小牛皮及羊皮材質，同時設Small Size與Nano Size。Wallet On Chain保留Lady Dior為人熟悉的Cannage藤格紋圖案縫線，綴以可拆卸的金屬「D.I.O.R.」吊飾，飾有金屬鏈帶；Nano Size亦設後側腰帶扣環，可作斜揹之用，售HK$8,350，不過現時僅提供黑色漆皮小牛皮與黑色羊皮材質；相反Small Size設更多顏色選擇，售HK$15,800至HK$17,400，袋內附有 2 個可拆卸配件，包括1個卡片套和1個拉鏈小袋，每個小袋可獨立使用。
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萬元內入手手機收納袋
此外，DIOR亦設Lady Dior手機收納袋，共4色漆面小牛皮及5色羊皮款式，售HK$8,350。手機收納袋設計成長方形，包邊為圓弧設計，增加俐落感，除同樣飾有Cannage藤格紋圖案縫線外，也設可拆卸的「D.I.O.R.」吊飾。手機收納袋以雙向拉鏈開合，附有3個卡片隔層，非常實用方便；而且配備可拆卸手柄和金屬鏈帶，可因應當日造型而決定使用方式，更個人化。
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