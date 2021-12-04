DIOR經典款Lady Dior親民變奏版：鏈條銀包實用度高　萬元內入手

【名牌手袋／DIOR／Wallet On Chain／WOC】Lady Dior是DIOR人氣手袋款式，Lady Dior亦設變奏版本：Wallet On Chain及手機收納袋，保留藤格紋元素以外，價格更親民；鍾情於Lady Dior的女生，大可考慮一下。



【名牌手袋／DIOR】Lady Dior是DIOR人氣手袋款式，推出至今仍未被新款動搖它的經典地位。（DIOR微博）

Lady Dior經典不敗 成女星熱捧款

Lady Dior早於90年代面世，當時DIOR將其命名於「Chouchou」，直至1995年戴安娜王妃使用「Chouchou」，並成為其愛用手袋，DIOR翌年徵求戴安娜王妃同意後，將手袋更名為「Lady Dior」。Lady Dior方正形狀配合經典Cannage藤格紋圖案縫線，同時綴以「D.I.O.R.」金屬吊飾，簡約而富奢華感；及後Lady Dior成為品牌人氣款式，秀智、Angelababy等女星也鍾情於此。

【名牌手袋／DIOR】Micro Lady Dior為原裝Lady Dior的縮細版，保留Cannage藤格紋圖案縫線與「D.I.O.R.」吊飾。(sooyaaa__@Instagram)

DIOR早於６月推出「親民價」Lady Dior？

今年6月份，DIOR亦為Lady Dior推出Micro Bag超迷你尺寸，除了是原裝Lady Dior縮細版，亦可將肩揹帶繫於腰間，當成Belt Bag使用，一改Lady Dior斯文感覺，即使是配搭休閒街頭造型亦無違和感，時尚度不減。

【名牌手袋／DIOR／Wallet On Chain／WOC】DIOR新推出的Lady Dior Wallet On Chain版本，仍貫徹漆皮、啞光、小牛皮及羊皮材質，同時設Small Size與Nano Size。(DIOR)

DIOR Lady Dior變奏版：Wallet On Chain 集銀包與手袋功能

Wallet On Chain體積小巧，集結銀包與手袋多功能於一身，成為近年女生的新寵。Lady Dior變奏版Wallet On Chain，仍貫徹漆皮、啞光、小牛皮及羊皮材質，同時設Small Size與Nano Size。Wallet On Chain保留Lady Dior為人熟悉的Cannage藤格紋圖案縫線，綴以可拆卸的金屬「D.I.O.R.」吊飾，飾有金屬鏈帶；Nano Size亦設後側腰帶扣環，可作斜揹之用，售HK$8,350，不過現時僅提供黑色漆皮小牛皮與黑色羊皮材質；相反Small Size設更多顏色選擇，售HK$15,800至HK$17,400，袋內附有 2 個可拆卸配件，包括1個卡片套和1個拉鏈小袋，每個小袋可獨立使用。

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萬元內入手手機收納袋

此外，DIOR亦設Lady Dior手機收納袋，共4色漆面小牛皮及5色羊皮款式，售HK$8,350。手機收納袋設計成長方形，包邊為圓弧設計，增加俐落感，除同樣飾有Cannage藤格紋圖案縫線外，也設可拆卸的「D.I.O.R.」吊飾。手機收納袋以雙向拉鏈開合，附有3個卡片隔層，非常實用方便；而且配備可拆卸手柄和金屬鏈帶，可因應當日造型而決定使用方式，更個人化。

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