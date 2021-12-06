名牌手袋｜Longchamp推節日系列：全新Brioche實用手袋勢成大熱？

【名牌手袋｜Longchamp】聖誕限定款式豈會只是美妝品牌獨有？一向受小資女喜愛的Longchamp近日推出一系列2022春夏節日手袋，為經典款注入新元素，更設全新手袋款式，點綴節日造型。



【名牌手袋｜Longchamp】一向受小資女喜愛的Longchamp近日亦推出一系列2022春夏節日手袋，為經典款注入新元素之外，更設全新手袋款式。（品牌圖片）

Longchamp推出2022春夏節日系列 重新演繹經典手袋

Longchamp最經典以及為人熟悉的，必然是Le Pliage帆布和Le Pliage® Cuir真皮系列，小型Le Pliage® Cuir手袋更於近年廣受歡迎，是次2022春夏節日系列中，Longchamp就將小型Le Pliage® Cuir手袋重新演繹，綴以閃亮銀色鱷魚紋皮革及黑色 LGP Monogram壓紋兩個款式，而銀色皮革手袋更特別飾有可拆卸的銀色金屬鏈帶，比平日的皮帶設計更女性化。

【名牌手袋｜Longchamp】Longchamp, Roseau Mini Phone Bag HK$1,300至HK$1,500。（品牌圖片）

Roseau親民版只$1XXX入手

另外，Longchamp亦將過往非常受歡迎、連孫藝珍在韓劇《愛的迫降》也揹上的Roseau系列手袋賦以新設計，將闊版輪廓改成長形窄身，同時保留經典竹節開關扣，換成長肩帶供斜揹或側揹使用，鱷魚皮壓紋配以黑白兩色，售HK$1,300至HK$1,500，屬親民之選。

全新Brioche手袋勢成大熱款？

同時，Longchamp推出全新Brioche手袋款式，分別設有亮黑色亮片小型尺寸款式、以山羊皮製成的金屬銀色、綠白間兩款中型尺寸，以及3款Wallet On Chain手袋，一物多用夠實用，而且百搭程度高，不僅可搭配聖誕派對造型，亦適合平日休閒造型之用。

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