冷淡期｜當初的至死不渝，如今竟形同陌路？情侶分手前的6大徵兆

熱戀期後，有些情侶會進入磨合期、有些情侶則會進入冷淡期。磨合期的情侶會開始有大大小小的爭吵，而冷淡期對某些人來說則是最難處理的狀況... ...



一段感情不論是誰先主動，在彼此確認交往關係後，會先進入一段熱戀期。

在熱戀期中通常事事順利、甜甜蜜蜜，然而過了這段或長或短的熱戀期後，有些伴侶會進入穩定期、有些伴侶會進入磨合期、有些伴侶則會進入冷淡期。穩定期的伴侶彼此知道自己要什麼且更肯定對方的存在、磨合期的伴侶會開始有大大小小的爭吵，而冷淡期對某些人來說則是最難處理的狀況！

來看看知名的心理學家 Dr. Binita Amin 所分享的資料，如果你經常為了瑣碎小事和親密伴侶爭吵，那正是你對這段愛情關係生厭甚至即將分手的跡象。不妨請先來檢測一下，可別讓一時的情緒毀損得來不易的愛情喔！

一、沒有跟他對話的動力了

如果你和親密伴侶一起用餐或是做任何事時，你都呈現安靜且沉默的狀態，根本不想跟他交談心事或與分享心情，這是一個很標誌性的徵兆喔，代表你對關係感到很厭倦，雖然有句老俗話說的是：「沉默是金」，但是發生在戀人之間可不是好事。

可能，兩個人的日子久了，「無聊」這種感受油然而生。沒有多餘的刺激，也缺乏挑戰與契機，當彼此剛交往的新鮮激情漸漸消退後，通常也是兩人感到乏味的時候。這時，就該與對方一起做出改變，嘗試新的事物或新的相處模式，以免讓一成不變的生活侵蝕了得來不易的愛情。

二、不太想跟對方上床做愛了

如果你對一個對象感到厭煩，最快顯現的就是在性事的渴望，心理學家 Dr. Binita Amin 認為這通常會出現兩種情況；一種是，你們的性生活變得更規矩了，因為你的心態是只想交功課，另一種狀況則是完全沒有床第之事，因為你對他已經無法產生激情跟想要碰觸的慾望。開誠佈公好好談談，才是你們之間最應該做的事。

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三、開始產生「隨便」、「算了」的心態

你也可以試著回想一下，以往當你們遇到分歧時，你是否都很有耐心的想要改變狀況呢？因為你內心害怕失去這段關係，所以會努力的讓感情更好，這是一樣的道理，當對關係感到厭煩時，那麼你也會開始停止努力修補，當面對爭吵時，你會產生「我不在乎」、「隨便你」的無所謂心態。

一旦你控制不了自己的情感，任意被負面情緒綁架，在一段關係中便會將自己從對方那裏得來的不滿與焦慮，都以「宣洩」的形式發洩出來，損人又害己。當負面情緒來的時候該如何自處，是每個人都要學習的課題。有時就該讓自己練習消化情緒，而不是把壞的感受都丟出去，讓對方承擔。

雖然說，關係再穩固、交往再久的情侶，難免還是會碰上意見不和的時候，但重點從來就不是爭執與衝突本身，而是兩人吵的架有沒有意義。如果是沒道理、非要爭個對錯的吵架，最後往往會流於情緒性語言的相互攻擊，到頭來難免演變成難以抹滅的傷害，而這對於這段感情的增進與調整，也不會有絲毫的幫助。

四、跟對方在一起就是覺得「很無聊」

以前，你們無論一起做什麼小事都特別有趣，但是現在不管他說什麼，或是跟他一起去旅行，你開始發現臉上會不自覺得皺眉頭，甚至是為了笑而假笑，這些狀態正代表你不是發自內心的快樂，也是對關係感到厭煩的一大症狀喔。

愛情喜劇或偶像劇看多了的我們，常常會在心中幻想著「理想情人」的樣貌。他或許外貌出色，或許事業傑出；可能家財萬貫，不然就是身材姣好和溫柔開朗。隨著時間之河不斷向前，年齡增長、愈漸成熟的我們雖然更了解自己想要的感情，但這種「了解」，無形間也是幫伴侶設下了過多的篩選條件，很少有人能滿足「各項條件」而來到你面前的。

這些對感情的高度堅持，正是你把自己逼向愛情死角的原因所在！

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五、你不自覺的幻想跟別人在一起

你有沒有曾經在工作場合、學校與公共場所，抑或是滑 IG 與臉書時，看到某個好感對象，忍不住會在心裡想著：「如果能跟他交往多好。」這時的你，恨不得自己是單身狀態。其實這個徵兆正代表你跟另一半的關係不再緊密，你的心理已經想著其他陌生人， 當此念頭產生時，也代表他對你沒這麼重要了，這可是個超級大警訊。

「出軌、劈腿與外遇」都是許多人在感情中與親密關係中的噩夢。這是大多數的人都會有的疑慮——有些人出軌劈腿，是人生裡的小插曲，可以視為浪漫卻不一定美麗的意外，但有些人卻成了習慣，無論在哪一段感情中，他都無法安於現狀... ...

六、你的情緒波動相當快速、情緒化

當你對愛人感到厭倦時，你的心情非常容易呈現不穩定的狀態，一件小事情就能夠讓你大哭大鬧，接著情緒開始呈現雲霄飛車式更迭，這段關係會從快樂變成敵對、憤怒、無聊、悲傷，最後是無可挽救的冷漠，最後當這段關係瀕臨分手時，你可能會想著：「我們以前不是好好的嗎？為什麽會變成這樣？」，相信這種心情，許多人都不陌生，因為感情的變質，就像發霉的麵包，絕對不是一天造成。

經營一段親密關係並不是容易的事，在與愛人的交往期間，許多人都可能出現以上所說的，瀕臨分手的時刻，心理學家 Dr. Binita Amin 表示：

人際關係就像一座花園，需要不斷的培育，或許在你們交往的過程中，你改變了，他也改變了，但是這並不代表這段感情就要以失敗收場。

沒有每天在過年的，愛情本來就是高高低低的起伏。如果你現在對這段戀情感到厭倦，也並不代表你對他的愛、以及對他們的吸引力就此消失。你可以跟伴侶一起試著努力改善、做好溝通，這段關係依然會有轉圜空間喔！

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】