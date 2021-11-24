熱戀後只剩下消磨？5招助情侶跨過感情倦怠期　同步訓教建親密感

感情進入倦怠期，是一種「不夠愛」的警號嗎？致想經營長遠關係的你，試著將危機當作轉機，重新校準兩人的頻率，一起共創想要的「愛與被愛」。



「愛，要讓彼此都知道。」

在一起很久的「愛」，是什麼？

人們總是渴望一個與自己深度連結的關係，彼此深愛著。熱戀時，濃情蜜意、愛得熱烈，隨著日漸熟悉，走向細水長流的平穩。

不知不覺「老夫老妻」變成兩人的代名詞。有的人感到穩定且平和，就算激情不再，仍舊情深意切；卻也有些人，熬不過柴米油鹽，日常變成不再愛的理由。

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為什麼「在一起很久」會成為親密關係的考驗？

心理學家 Kernberg 提出，關係的深層連結包括四個面向：

1. 互相吸引、渴望彼此

2. 有親密感、性關係和諧

3. 能夠積極面對摩擦與矛盾

4. 彼此忠誠



綜觀這四個要素，在一起很久的伴侶，最容易缺乏的是：「互相吸引、渴望彼此」、「有親密感、性關係和諧」。日復一日的相處，不再對彼此感到心動，彷彿失去愛的能力。那個曾經讓你愛戀不已的人，如今變得不再具吸引力，連結彼此的似乎只剩下無以名狀的責任。

其實，感情變得疏離，時間不一定是主要原因，而是那份對感情的「用心」不見了。漸漸地，兩人不再如初見之時，珍惜彼此間的情意，一切都變得理所當然。

很多人會想，感情進入倦怠期，是一種警號：「是不是不夠愛了？」或是「我們還適合走下去嗎？」

換個角度思考，倦怠不一定是感情的終點，反而是升溫的契機。可以在這個時間點，重新梳理兩人的狀態，檢視彼此對關係的期待，如果兩人對感情仍抱持著「不願輕易放手」的堅持，甚至可以透過這個契機，建立共識，走向更長遠的親密關係之路。



如果，你不希望兩人之間只剩下消磨，提供 5 個讓感情升溫的 Tips 給你參考。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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讓感情升溫的 5 個 Tips：

一、不吝嗇地說我愛你

明明把兩人繫在一起的是愛，卻因為在一起很久，忘了怎麼表達愛。試著和另一半說我愛你吧！很老套，卻是個很管用的方式，用語言把情意傳遞給對方，讓對方感到被重視、被需要。

如果說不出來，也沒關係，每個人表達情感的方式不同，可以選擇讓你自在的方式表現，可能是留下「愛的紙條」或是「給對方一個大大的擁抱」。不論是說「我愛你」還是其他行動表現，都別吝嗇表達自己的情感。

二、說話時凝視彼此的雙眼

「眼睛是靈魂之窗。」

2010 年，紐約現代藝術博物館，舉辦了一場展覽，名為「藝術家在場」。現場擺著兩張椅子，一張坐著藝術家瑪莉娜．阿布拉莫維奇（Marina Abramović），另一張則坐著觀看展覽的參與者。每一次，瑪莉娜都全神貫注地凝視參觀者。

這場演出的主旨是：「讓自己能真真確確地在場，在此時此地，在當下。」很多觀眾掉下眼淚表示，第一次被人如此珍視，感到被理解、被欣賞、被注意，真切地感受到自己的生命。

眼神凝視的力量，是如此強大。下次和另一半說話時，不再被其他外務所影響、不再只用簡單的「對、啊、哦」回應對方，重視每一刻與伴侶相處的當下，因為用心與否，對方都感受得到。

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三、為生活製造小情趣

「再一次，讓愛可愛」

生活是瑣碎、平凡的，偶爾我們也會感到缺乏火花與熱度，但我們可以主動改變、製造溫度。不需要鋪張奢華才叫驚喜，可以是下班時，為對方買一杯喜歡的飲品，也可以計劃只有兩個人的約會，更可以透過遊戲，為彼此的關係增添樂趣。

像是可以一起玩「關係同步卡牌」，運用卡牌上的問題，說出彼此真實的感受，小至最近為什麼低潮？最近一次感到驕傲的時刻？大至兩人對未來的規劃是否一致、原生家庭的陰影等，透過遊戲了解彼此是如何看待感情、思考關係，讓這一刻，兩人的頻率同步，找到想要的「愛與被愛」，延續心動感。

四、同一時間上床入睡

還記得剛在一起時，兩人總是珍惜能相擁入眠的時光嗎？那時候的感覺是不是帶著興奮與喜悅？在睡前那一刻，與心愛之人說說笑笑，就能感到無比幸福。即使再累再苦，也都煙消雲散。

在親密關係裡，適當地觸摸能夠增加催產素（oxytocin）的分泌，不僅能舒緩情緒，還能讓彼此更有安全感。如果可以，一個禮拜至少安排一至兩天，一同入睡。就算不在同一個空間也沒關係，可以透過電話、訊息，彼此輕道一聲晚安。除了增加兩人之間的安全感外，也讓彼此感到「同步」、「此刻我們是一起的」。

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五、分享每天的喜怒哀樂

剛在一起時，伴侶總是你第一個想分享喜怒哀樂的人嗎？從什麼時候開始，相看兩無言，不如玩手機？其實，許多伴侶在一起久了，認為彼此已經非常熟悉，而不願意和彼此分享生活的細節，因此兩人逐漸成為最熟悉的陌生人。

別讓熟悉成為藉口，也別覺得無關緊要的小事不值得開口，這些小事都是支撐兩人走過漫長歲月的基礎。因此，記得每天花一點時間，和伴侶分享自己的狀態。

那麼，在一起很久的愛到底是什麼？不是剛在一起的轟轟烈烈，也不是找個人勉強度日，而是你知道有個人一直在，他是你的人生夥伴，願意陪你看看日出看看海，走過人生長路。而這份愛不是理所當然，需要兩個人用力相愛。

參考資料：

[1] 〈關係心理學：如何建立深度交流的親密關係？〉女人迷，KY 夏超。

[2]《駕馭沉靜：平衡身心靈與內外衝突，通往幸福的情緒練習》寶鼎文化，萊恩．霍利得。



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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：為什麼在一起越久，關係越冷淡？給在一起很久的伴侶：愛，要讓彼此都知道】