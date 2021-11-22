大S離婚｜若婚姻即地獄...離婚便是自救！結婚前需認清的3大現實

我們會發現：婚齡漸長才開始領悟，婚姻本來就是所有愛情的墳墓，只是時間不同意義就不同。弱質的愛情進入婚姻不久便磨耗早夭，婚姻無疑是它的墳墓......



婚姻是一座圍城，城外的人想進去，城裡的人想出來。 錢鍾書《圍城》

這句話很好地概括了婚姻的本質，現實不就是如此嗎？在還沒走進婚姻的時候，我們總是對它抱有無限的期盼，然而等到真正經歷了以後，又偏偏想要逃離。

在我們還年輕的時候，在沒有找到那個對的另一半之前，滿心都是對婚姻的美好想像；希望自己可以找到一個足夠優秀，也足夠愛你的人，和他白頭偕老，組建一個幸福溫暖的家庭，生兒育女。然而在真正結婚了以後才發現，原來生活當中充斥的是柴米油鹽的平淡，兩個人的愛情也會在日久天長當中逐漸磨平，我們有可能會慢慢的失去希望，失去激情，只剩下苦不堪言。

來看看簡單心理翻譯自紐約時報的作者 ALAIN de BOTTON 的資料——選擇跟誰結婚，歸根到底是在選擇受什麼樣的苦？

直到結婚後，你才發現自己選錯人？

有一件事情，我們非常害怕發生，用盡全部解避，但命運的魔爪終究會將臨到我們一些人身上，那就是：結婚後，我們發現自己找錯了人。

原因可能在於，在和對方逐漸親近的過程中，我們遇到了許多錯綜複雜的問題。我們可能在不熟悉的人面前看起來還比較正常，比如在朋友們面前我們通常會留下「容易相處」這樣的印象。但在伴侶面前，我們很容易因為彼此之間的分歧而變得狂躁不堪，或是在發生性關係後變得狡猾難纏。但問題在於，在結婚之前，我們從來都不知道對方如此復雜。

其實，我們還是花費過一些精力來了解他們的：我們會拜訪對方的家庭，翻看他們的照片，跟他們的大學同學聚餐等等，這一切的努力都讓我們覺得，自己已經完成了必要的功課，看起來足夠了解對方。但是，事實好像並非如此。婚姻就像是一場賭博，在這場賭博開始之前，我們其實並不了解自己，更對對方一無所知。但是這場賭博卻把兩個人聯結在一起，去探索充滿希望和不確定的未來。

縱觀歷史長河，結婚通常有很多看似順理成章的理由，比如：因為她家的地跟我家的毗鄰；他家境殷實，生意興隆；她的父親是鎮上的官員，可以作為我的堅實靠山；雙方父母有相同的宗教信仰等等。在這些順理成章門當戶對的婚姻中，卻隱藏著孤獨、不忠、虐待、寒心、尖叫和哭泣。而那些所謂的理由，似乎都是勢利小人的權宜之計。

於是，在此之後的婚姻更加重視雙方的感情，而非那些所謂的家庭背景。所謂雙方感情，最重要的便是兩個人之間有強烈的吸引力，內心深處都知道對方是正確的選擇。其實，在很多情況下，婚姻表面上看越荒誕不羈不合常理（例如兩人在認識六個月內閃婚、夫妻一方沒有工作），婚姻本身的安全性越高。衝動是所有錯誤原因的代名詞，直覺是所有沒有原因的原因。

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我們所追求的，是另外一個自己嗎？

的確，我們都想在婚姻中尋找幸福，但是事實並非如此簡單。我們一直苦苦追尋的，其實是一種熟悉感。

我們在自己親密關係中，想要尋找一種孩提時代的幸福感。然而，我們早年感受到的愛，常常具有破壞性且並沒有那麼完美。那時的愛可能是想要幫助一位失控的大人，是被剝奪了的父母的溫暖，是對於大人生氣的極大恐懼，是無法說出個人願望的不安全感。於是，我們在長大後常常會拒絕一些結婚對象，不是因為他們不夠完美，而是因為他們太完美了——足夠成熟，足夠負責任，足夠善解人意。

而這些，在我們看來卻無比陌生。我們想要尋找的，只是孩提時代的那份帶著不安和痛苦的熟悉感。當然，我們也會犯錯誤，因為我們每個人都太孤獨了。當我們對單身毫無忍受能力時，我們通常無法做出真正明智的選擇。我們需要做的，就是花一些時間來安靜地獨處，讓自己對身邊的人有所甄別。否則，我們享受的僅僅是不再單身的感受，而非身邊陪伴自己的那個人。

最終，我們和自己的伴侶走進婚姻的殿堂，想要讓這份幸福感變成永遠。我們還清晰地記得求婚的衝動第一次降臨我們時的感受，我們希望婚姻像是一個瓶子，能把那一刻的美好封裝起來。那也許是在威尼斯，在湖水邊，在電動船上，伴著夕陽西下，海水也像是鑲上了金邊，我們兩個人相互依偎著，傾聽彼此靈魂深處的聲音。我們想要用婚姻讓這種感受變為永遠，但是我們其實並不知道，婚姻和這些美好感受之間並不會永遠相互依存。真實的婚姻恰恰相反，我們開始了一種日復一日的生活，住在郊區的房子裡，每天要長途跋涉才能到達想去的地方，令人抓狂的孩子們早已磨滅了我們所有的激情。

在那個美好的瓶子裡，除了我們身邊的人，其他的與想像中都相差甚遠。

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請認清這點：痛苦本就是婚姻的常態

唯一慶幸的是，如果你發現自己找錯了人，其實也沒什麼。我們不需要馬上拋棄他們。只有那些關於婚姻的所謂羅曼蒂克的想法才會認為，世上真的那麼一個人存在，他能滿足我們所有的需求，理解我們每一個嘆息。

我們需要拋棄那些羅曼蒂克的想法，明白任何人都會使我們憤怒、痛苦、生氣、失望，我們同樣也會給對方帶來相似的負面情緒。我們內心的空虛感和不滿足感是永遠沒有盡頭的，但是這一切很正常，沒必要隨隨便便就上綱上線提出離婚。

「其實，選擇跟誰結婚，歸根到底是在選擇受什麼樣的苦。」 ——這是悲觀主義者對於婚姻中痛苦和折磨給出的建議，聽起來有點奇怪，但是確實能夠緩解我們因為對婚姻不切實際的想像所帶來的壓力。如果對方無法幫助我們從痛苦和憂傷中解脫出來，我們也不需要指責對方什麼，因為痛苦本就是婚姻的常態，發生矛盾也並不意味著婚姻的結束。

其實，最適合我們的人，並不是符合我們所有理想化要求的人（當然這樣的人本身就不存在），而是能夠智慧地跟我們談論差異的人。也就是說，我們無法找到那個心目中完美的形象，而那些善於忍受差異，適時表達異議的人，才是婚姻伴侶的不二選擇。相互適應是愛的結果而非前提條件。 所謂的羅曼蒂克對我們的婚姻並無益處，它只會讓我們在追求「獨一無二」的道路上越走越遠。我們會因為過於追求完美而越來越孤獨寂寞。我們需要學會適應婚姻中的「錯誤」，用更多的寬容和接納對待自己和伴侶的無限可能性。

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】