理想中的愛情與現實事與願違？完美的感情建基於包容對方的不完美

熱戀期間，我們常慶幸自己的伴侶擁有完美的性格特質，而數個月過去後，兩人的生活間中出現不同讓人傷心難過的小插曲，雙方的心態開始變得狹隘，如常出現的瑕疵忽然成了眼中刺。你看著他的時候，發現他身上的光環逐漸暗淡，挑剔、吹毛求疵的言語日漸增多，你開始審視你身旁的伴侶是否能夠與你繼續過下半生，而身為處女座、又或是有些完美主義思想的你，一旦發現對方悖離了幻想中的完美對象，你當下只有兩個感受：要不立刻終止這段感情；要不就迫不及待地實施改造。



而你卻想知道，是什麼促使感情變質，又或是什麼心態驅使自己成為這樣的人？

沒有什麼在靠近後仍然完整

這個城市塵土飛揚，朦朧的東方可隱約看到旭日漸升。你記憶中的他，如常倚欄地擋在陽光照射的方向，身旁環繞的逆光刺眼得讓人黯然墜睫。在戀愛初期直到現在，你們工作、起居飲食都形影不離，你熟悉對方的氣味、嗜好、所有生活習慣，然而地球上兩個性格截然不同的人走在一起，如何能沒有磨擦呢？有著完美主義特質的你，喜歡掌控他符合你期望的一舉一動，又無法容忍他的與別不同。

於是你開始想，太陽離地球僅千萬公里，你不曾看清；繁星遠在無盡的光年之外，卻歷歷可辨得清晰。後來，他終於走到你伸手可觸的前方，卻連輪廓都失去邊際。人們常說，距離是個問題，當時你就想：「是的，我們靠太近了。」

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因為不完美，所以苛求完美

每當感情出現問題，在還沒有釐清對錯之際，雙方的慣常反應必定是覺得錯誤出現在對方身上。在《有你，更能做自己》一書寫道，我們經常在關係中感到「事與願違」，並不是當初識人不清，不是事物違背了我們的期望，而是我們從不清楚內心的矛盾。

心理學告訴我們，一個人愈希望獲得什麼，通常是來自不曾被滿足的個人需求，就像你知道自己內心深處有太多缺點、又或者瑕疵，但你將這些對自己改變的渴望投射在對方身上，你的索求愈多，再美好的感情亦會隨著對等的速度崩壞。與其說是對方現出原形，不如說是我們看到自己的原形，同時不承認自己的原形，才會導致感情瓦解。

感情裡最完美的是，我們都允許對方的不完美。在靠近一個人之後，你必須要有足夠成熟的心理去接受對方的獨特，而同時了解到自己內心的矛盾，以更寬容的態度迎接情感裡的事與願違，兩人才能一起走到最後。

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】