感情出問題總選擇逃避？　心理學家解釋為何愛情上常犯同樣的錯

你是否總覺得伴侶太黏人，控制欲強；或是對方太有距離感，感情出現問題時總是選擇逃避？你的愛情模式是否常常重蹈覆轍，不斷愛上相似的人，或總在愛情裡犯同樣的錯誤？這些疑問，或許都能回溯到幼兒時期與父母的相處模式而找到解答。本期邀請馬來西亞心理輔導師李馨君探討依附理論(Attachment Theory)，如何詮釋我們與他人的關係，或許會由此認知到，你需要的並非開展一段新關係，而是重新認識自己。



依附理論由來

依附理論是由英國發展心理學家約翰鮑比（John Bowlby）在1950年代提出，核心原則是，為了避免受到外在威脅，孩子在一出生就會本能地依賴主要照顧者，並發展出親近關係，否則將長期影響其心理與交際功能。美國心理學家哈利哈洛（Harry Harlow）著名的恒河猴實驗，進一步顯示，比起饑餓，安全感更能激發孩子對照顧者的依附情感。爾後，兩位學者辛蒂哈珊（Cindy Hazan）與飛利浦薛佛（Phillip Shaver）將依附理論拓展到成人情感關係中，發現我們從小與主要照顧者的互動，會形塑我們的依附類型，影響成人後的親密關係。

根據一個人處於親密關係中的焦慮與回避程度，可分為4種感情依附類型。看看下列哪個描述較符合你的狀態？（點擊放大閱讀）▼▼▼

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處理好個人情緒 慢慢走向安全型

詢及若伴侶非屬於安全型依附，應該怎麼做時，李馨君一語道破多數人在親密關係中的盲點——為對方貼上任何標籤前，我們應將焦點放在自己身上，先把自己處理好。「在大多數的情況下，若本身不是安全型，我們也很難會碰到安全型的戀人。這是因為感情依附類型會隨著不同的伴侶和兩人的相處模式而改變。」

她以焦慮型的人為例，如果因為自己的焦慮而過度依賴對方，反復向對方要求報備行蹤，讓對方覺得失去私人空間而感到窒息，即使伴侶屬於安全型，長期下來也會觸碰忍耐極限而想要逃避。反觀，若我們把自己的情緒處理好，不那麼歇斯底里了，就算對方是回避型的人，他也會慢慢靠過來。「因此，若我們不先審視自己、瞭解自己，很有可能會誤把安全型的伴侶看作是逃避型，才會覺得自己總是遇不到成熟穩重的安全型戀人。」

若你是屬於非安全型的依附類型，這並非無法改變，李馨君建議不妨先從處理自己的情緒開始。

當我們在親密關係中面對衝突，而感到緊張或焦慮，我們可以先轉移焦點，去做讓自己開心和放鬆的事情，等情緒穩定後再以理性成熟的方式處理問題，嘗試與對方展開談話。「若對方是安全型，他肯定願意和我們談；若對方是恐懼型，他也能比較冷靜，不那麼害怕；若在情緒穩定的情況下，對方仍想要回避，不願直視問題，那我們可以開始學習如何安撫對方。」

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李馨君分享曾接觸的真實個案，當事人是一名焦慮型依附的中年婦女，在孩子離家上大學後，便將全部心力轉移到丈夫身上，開始埋怨丈夫不理她，不斷傳簡訊盤根問底，但她越焦慮丈夫就逃得越遠。「我們跟她一起回溯童年後發現曾有被忽略的經歷，導致往後每當被忽略就會感到焦慮。後來，我們除了教她冷靜、穩定情緒，也引導她拓展自己的人際關係，找朋友一起做喜歡的事。慢慢的，成功從高焦慮轉為低焦慮，她也不再因為對方的一句話而輕易認定自己是不合格的太太。」

然而，世事並不總是如願。若經過一番努力後，對方依然不願配合一起解決問題，也許是時候讓我們認真思考應否繼續維持這段關係。「若選擇分開，我們也必須以一個有擔當、成熟的心態，好好跟對方溝通。這也是我們慢慢走向安全型的一個跡象，即懂得向對方表達我們的需求，而非一直委曲求全、過於付出。」

正如前文所說，依附類型並非絕對、鞏固的分類，我們亦無須用該理論來定義或約束自己。身為心理輔導師，李馨君表示，在進行夫妻或關係輔導時，也不會特意標籤個案屬於哪個類型，而是著眼於兩個人如何共同建立一段成熟、健康的親密關係。

最後，李馨君認為，世上沒有百分百屬於安全型的人，每個人在成長過程中，多少會在人際關係中遭遇挫折。依附理論能夠反映出我們正處在什麼狀態，是否受過往的經歷牽絆。自我覺察後，依附理論可以是一個很好的指南針，指引我們該朝哪個方向努力，通過建立對自己與他人的信心，慢慢往安全型趨近。

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：自我覺察 建立對自己與他人的信心】