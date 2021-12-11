求婚｜12星座男想娶你的徵兆　天蠍總撩是鬥非、山羊突計劃上樓？

對於婚姻，每個人都有著不同的解讀。有人認為婚姻像一座圍城，把人困得牢牢的沒有自由，有人認為婚姻就像一把粘合劑，讓兩個人合二為一達到靈魂上的融合。對於婚姻的解讀，有千種萬種，但唯一不變的是婚姻要存在於愛情的基礎上。



當然，面對婚姻的選擇，每個人也會有不同的猶豫。有人會毫不在意現實生活中的條條框框，選擇邁入婚姻，也有人渴望在打下堅實的物質基礎，才會選擇美好的婚姻，當然，這種選擇並沒有唯一的標準，因為婚姻背後的動機只有愛。

男生對待婚姻的表達不會像女生那樣擅長，同時他們也總是後知後覺，所以今天就來盤點一下12星座男想要娶你的徵兆！

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白羊座

白羊座雖然有著衝動的個性，但是對於婚姻，他們極其謹慎，他們不會因為自己的個性衝動，就急急忙忙閃婚，反而會在同居一段時間過後好好感受彼此的生活習慣，當兩個人已經完全能夠融入對方生活時，感情也更加穩定時，他們便會和另一半商量結婚的事情，所以他們會更加需要時間來體現結婚的徵兆。

金牛座

對於踏實肯幹的金牛座男生來說，婚姻在他們面前尤為重要，他們會在自己達到一定的經濟實力之後，和自己心儀的另一半邁入婚姻的殿堂。因為他們渴望得到有物質保障的婚姻，等待他們的收入來源穩定，不會面對太大經濟壓力時，他們就會向另一半提出結婚的想法。

雙子座

雙子座男生是極其矛盾又複雜的，在他們投入戀愛時，他們常常是風格多變，又讓人琢磨不透，可是一旦他們真的有深入內心的感情時，他們就會變得依賴感極強，無論做任何事情，他們都會渴望有另一半的陪伴，一旦分開就會有各種不適應，當他們開始依賴對方時，就已經產生了想娶她們的徵兆。

巨蟹座

對於極其戀家又顧家的巨蟹座來說，每次戀愛他們都是抱著結婚的目的，而一旦對方能給他們家庭的溫暖，並且另一半又深受自己家人的喜愛時，他們就會毫不猶豫的有結婚的衝動，因為家庭對於他們來說極其重要，他們渴望得到被家庭祝福的婚姻，一旦被雙方家人所接納，他們就會發射婚姻的信號。

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獅子座

對於霸氣側漏的獅子座男生來說，他們面對婚姻是極其傳統的，如果另一半把他們照顧得無微不至，給他們提供舒服的安全感，他們就會慢慢淪陷在這溫柔當中，渴望將這樣的生活持續下去，期待邁入婚姻，讓兩個人可以長久地結合相處下去，他們就會開始默默籌劃結婚的想法了。

處女座

對於挑剔的處女座男生來說，結婚生子組建家庭這件事是非常慎重的。他們要經過長期試探考察，他們會不斷觀察著生活中的瑣碎小事，一旦他們可以包容你的全部缺點，想要嘗試帶你去了解他們的生活，帶你去見他們的家人，那就是要結婚的徵兆了。

天秤座

天秤座男生是非常在意生活品味和質感的一群人，對於婚姻他們也有著極高的標準，他們眼裏容不得一滴沙子，不會不拘小節地去走入婚姻，他們更期待尋找著靈魂伴侶，所以一旦天秤座男生戀愛後和另一半探討更深層次的話題，例如人生觀和婚姻觀時，那麼就預示著天秤已經開始考慮跟你結婚的相關事情了。

天蠍座

天蠍座男生對婚姻也是非常注重的，他們會不斷考驗戀愛中的另一半，比起解決矛盾，他們更渴望去製造矛盾，考驗另一半的行動力如何，因為他們的危機意識很強，他們很怕如果一些問題在婚後發生，又沒有很好的解決辦法，那很可能這段婚姻就無法長久。所以當你發現他們突然變得異常敏感，又總想製造矛盾，那麼這就是他想和你結婚的徵兆。

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人馬座

對於在這個遼闊世界裏，不想被束縛的人馬座男生來說，要讓他們主動選擇結婚，真的非常困難，比起結婚，他們更願意去開拓外面的世界。所以一旦你發現這個人馬座男生突然開始收斂心性，不再沉迷於外面的花花世界，而是每天乖乖呆在家裏和你享受二人世界時，那麼這就是他們想結婚的徵兆。

山羊座

山羊座男生無論談戀愛和結婚都屬於穩紮穩打、水到渠成的類型。兩個人談的時間差不多了，年齡也到了，他們就會想盡快穩定下來，趕緊結婚。他們不會有突然浪漫的求婚儀式，反而會踏踏實實的開始規劃兩個人的未來，並且計劃買房買車，這就是他們想要結婚的徵兆。

水瓶座

很多時候水瓶座男生談著戀愛也很堅強，能自己解決的事情都不麻煩戀人。因為獨立對於他們來說極為重要，他們渴望可以讓彼此享受獨立的空間，可是一旦他們向你展現自己的脆弱，孤獨和冷清，這就代表著他們渴望把真實的自己展現給你，他們會卸下堅強的外殼，用柔軟的心擁抱你，產生想娶你的念頭。

雙魚座

對於雙魚座這個為愛而活的星座來說，在愛情中他們常常滿身傷痕。唯有另一半給他們提供足夠的安全感，讓他們好好享受生活，並主動在愛情中製造浪漫驚喜，他們才敢真正的擁抱愛情，擁抱愛情後的他們會變得樂觀開朗，也願意和自己的親朋好友分享自己的感情生活，而這也是他們想要娶另一半的徵兆，因為他們真的開始渴望走入婚姻了。

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