愛情｜盤點讓12星座男心動的必殺技　雙子、山羊屬外協會員專睇樣

所謂幸福，就是一個笨蛋遇到一個傻子，然後引來無數人的羨慕跟嫉妒。愛情就是有這樣的魔力，能夠讓人變得純粹。只是追求愛情的過程可不簡單，多少人尋尋覓覓，卻依然沒有辦法遇到那個對的人。若是出現這種情況，那麼可能要反思一下了，是否自己哪裡做錯了。



要知道，各花入各眼。每個人的興趣喜好眼光都是大有不同的，你想要讓一個人喜歡上你，那麼首先你就要知道他的心儀類型是怎麼樣的。今天我們就一起來看看，若是想要讓十二星座男對你動心，你該怎麼做呢？

白羊男

白羊男喜歡的女生永遠都是那些比較天真浪漫的人，因為白羊男不喜歡算計感情，更害怕對方一直都在跟他們耍心眼，這樣的相處只會讓白羊男感覺到疲憊。所以要是想讓白羊男對你動心，那麼就試試簡單點的相處方式。喜歡了就直接表露出來，不需要遮遮掩掩，最好是還能保留孩童一般的天真可愛，這樣就能夠吸引到白羊男了。

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金牛男

很多人都覺得金牛男很小家，不捨得為別人花錢，是個守財奴。但事實上金牛男只是不喜歡鋪張浪費，他們更喜歡把錢花在值得的東西上，而不是大手大腳地買一堆不需要的東西。所以在感情裏金牛男是比較保守的，他們更希望自己的另一半能夠跟他們一樣重視金錢，會精打細算地過日子，而不是兩個人經常為了花錢而爭吵。

雙子男

雙子男是典型的外貌協會，他們就是喜歡長得好看又有氣質的女生。千萬不要想跟他們講內在美，這些東西對於雙子男而言都是虛無的。若是在氣質顏值上不能吸引到他們，那麼雙子男壓根就不想要去了解你的內在。所以想讓雙子男對你動心，那麼就趕緊打扮起來吧，化身為女神，讓自己美美的出現在他們面前。

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巨蟹男

我們常說愛笑的女生運氣都不會差，而愛笑的女生也是最招巨蟹男喜歡的。他們平時比較沉悶，所以很容易被性格比較爽朗樂觀，又充滿幽默風趣的女生所吸引。若是你很喜歡笑，那就表示你是一個開心的人，也經常能夠把這種情緒傳遞給身邊的人，讓別人跟著高興起來，而這也正是巨蟹男非常喜歡的特質，所以他們會為你著迷。

獅子男

獅子男是很優秀的類型，他們走到哪裡都受人關注，而這樣的人自然很容易習慣了高高在上，不把別人放在眼裡。所以要想讓獅子男心動，必然就要跟他們一樣的優秀，甚至是比他們還要優秀，這樣才能夠打動他們。所以若是你反應靈敏，為人聰慧睿智，在事業上或者是學業上表現十分突出，那麼獅子男很快就會被你所吸引，甚至想要不斷靠近去了解你。

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處女男

得不到的東西往往是最珍貴的，而不了解的人往往更容易讓人心癢難耐，會讓人不斷產生想要深入了解的興趣，這就是處女男面對愛情時的態度。所以要想讓處女男心動的話，千萬不要把什麼都袒露在他們面前，要保留一定的神秘感，讓處女男對你感到好奇，想要撥開你神秘的面紗，那麼這個時候就是他們墜入情網還不自知的時候。

天秤男

對於天秤男，最好的方式就是欲擒故縱，讓他們看得到卻吃不到。若是直接送上門，天秤男只會覺得你很無趣，甚至沒有一丁點的魅力。但若是你人緣很好，身邊圍繞著一堆的異性，而且這些男生都很迷戀喜歡你，那麼就會激發起天秤男的競爭慾。他們會覺得征服你是很有挑戰性的一件事，所以會逐漸把目光放在你的身上。

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天蠍男

天蠍男是那種很容易對別人感到厭煩的人，尤其是當一個人經常出現在他們面前的時候，天蠍男只會覺得煩躁。所以要想讓天蠍男對你動心，那麼就要跟他們保持一定的距離。所謂距離產生美，有時候分開是為了更好地在一起。對付天蠍男這種彆扭性格的人，就是不能經常順應他們，也不能一直圍著他們打轉，而是要讓他們主動離不開你。

人馬男

人馬男是比較自大的類型，總是覺得自己天下第一。他們平時很喜歡聽別人誇獎吹捧他們，這會讓人馬男心情非常好。而且在找對象的時候，他們也更傾向於那些仰慕他們的女生，這會讓人馬男感覺自己身處宇宙的中心。所以想要俘虜人馬男的心其實是非常簡單的，只要時刻表現出對他們的崇拜仰慕，那麼就能夠讓人馬男感動得不行。

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山羊男

想要得到山羊男的心，那麼就千萬不要不修邊幅地出現在他們面前，否則他們會直接把你拉入愛情黑名單裡，從此不再考慮你。因為山羊男是十足十的外貌協會成員，他們找對象最關鍵的標準就是好看。若是對方的顏值不能讓他們驚艷，山羊男就會把對方當成普通朋友對待。若你好好化妝打扮下，山羊男見到你會有震驚的感覺，那麼很快他們就會對你展開追求了。

水瓶男

水瓶男性格內向安靜，在生活中是不善言辭的那種人。他們十分心思細膩，所以那種大大咧咧勇於表達愛的女生反而沒有辦法得到他們的喜愛。因為在水瓶男看來，兩個人完全就不是同一類型。而能夠讓水瓶男動心的是那種會把自己照顧得很好的女生，畢竟對方讓水瓶男感受到了滿滿的安全感，所以也就更容易讓他們動情。

雙魚男

雙魚男對平庸普通的女生一點興趣都沒有，因為他們不想以後的生活枯燥乏味。尤其是自己跟對方分享一些東西時，對方一臉茫然，這就會讓雙魚男有對牛彈琴的感覺。所以能夠讓雙魚男動心的，必然是那些才華橫溢，知識淵博的女生。看著對方跟別人侃侃而談的樣子，雙魚男會忍不住想去表白。

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