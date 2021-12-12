蘇民峰2022虎年｜馬、羊、猴、雞運程：屬羊桃花旺易遇正桃花

【蘇民峰｜2022虎年十二生肖運程｜馬、羊、猴、雞】蘇民峰2022虎年運程馬、羊、猴、雞一次過睇！相信各位單身女生，最渴望可以遇到理想對象，互相喜歡繼而分享生活；已有伴侶者則希望與另一半走進人生下一階段，到底十二生肖中，哪生肖於虎年感情運最順利？



【蘇民峰｜2022虎年十二生肖運程｜馬、羊、猴、雞】到底十二生肖中，哪生肖於虎年感情運最順利？蘇民峰2022虎年運程馬、羊、猴、雞一次過睇！（相片提供：圓方出版社）

蘇民峰2022虎年運程：揭曉「馬、羊、猴、雞」生肖虎年感情運

玄學家蘇民峰師傅分享，肖羊者於2022虎年為十二生肖中桃花運排第二位，容易遇到正桃花；不過肖雞人士感情平穩，想要脫單需把握某些月份？即睇以下蘇民峰師傅的見解。

【蘇民峰｜2022虎年十二生肖運程｜馬、羊、猴、雞】玄學家蘇民峰師傅分享，肖羊者於2022虎年為十二生肖中桃花運排第二位。（《Run On》劇照）

蘇民峰2022虎年運程：肖馬者

本年是肖馬的相合年，感情運是穩定的。 如已經有穩定感情的你，亦容易因此相合年進一步走在一起，同居或結婚也是未可料的；惟本年並非桃花年，單身者如果想早日脫離單身，便要把握本年農曆二月和八月這兩個桃花月了。

蘇民峰2022虎年運程：肖羊者

今年為天喜桃花的你，桃花運是十二生肖中排第二位；而本年桃花是正桃花，代表容易碰上能發展下去的感情，並非霧水情緣；即使已婚者，亦能將此桃花化作人緣，對事業也能起到正面作用。

蘇民峰2022虎年運程：肖猴者

去年是桃花年，來到今年是相沖年。如果因去年桃花年才開展的新感情，則本年相沖也可能為你沖出新改變，讓感情運更進一步；惟已有穩定感情而又未想結婚者本年便要好好小心維繫感情了。

蘇民峰2022虎年運程：肖雞者

本年並無刑沖，亦非桃花相合生肖，故感情算是平穩的一年。單身者只能捉緊農曆五月及十一月這兩個桃花月，看看能否為你及早脫離單身行列。

**生肖命理只供參考之用，內容由蘇民峰授權刊登**

資料來源：《蘇民峰二O二二年虎年運程》

同場加映｜蘇民峰2022虎年｜虎、兔、龍、蛇運程：屬虎不結婚或會分手？