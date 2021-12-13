蘇民峰2022虎年｜狗、豬、鼠、牛運程： 屬牛容易吸引他人垂青

【蘇民峰｜2022虎年十二生肖運程｜狗、豬、鼠、牛】蘇民峰2022虎年運程狗、豬、鼠、牛一次過睇！玄學家蘇民峰師傅繼續為大家批算肖狗、豬、鼠、牛者於虎年的桃花運！哪生肖桃花運停滯不前？若要開展新戀情，需把握某些月份？



【蘇民峰｜2022虎年十二生肖運程｜狗、豬、鼠、牛】玄學家蘇民峰師傅繼續為大家批算肖狗、豬、鼠、牛者於虎年的桃花運！（相片提供：圓方出版社）

蘇民峰2022虎年運程：揭曉「狗、豬、鼠、牛」生肖虎年感情運

蘇民峰師傅分享，肖狗與肖豬的單身者於新一年開展新感情機會不大，需在某些月份特別留意；至於肖牛者由於沖太歲關係，感情容易出現變化，不過未必是差的變化？一起看看蘇民峰師傅的講解吧！

【蘇民峰｜2022虎年十二生肖運程｜狗、豬、鼠、牛】蘇民峰2022虎年運程狗、豬、鼠、牛一次過睇！哪生肖桃花運停滯不前？（《現正分手中》劇照）

蘇民峰2022虎年運程：肖狗者

去年太歲相刑，感情亦容易出現不穩，而今年正好是讓你修補感情關係的年份；惟今年並非桃花年，單身者能開展到一段新感情的機會不大，如果不想再單身下去，唯有好好把握農曆二月、四月、十月這三個桃花月好了。

蘇民峰2022虎年運程：肖豬者

今年為肖豬的相合年，感情運是相對穩定的，未婚而已有穩定感情者可以進一步發展，加深相互了解；惟本年並非桃花年，對單身的你幫助不大，唯有把握本年農曆三、九及十一月這三個桃花月。

蘇民峰2022虎年運程：肖鼠者

本年無刑無沖，亦非桃花生肖，感情運看不見特別變化，不是要好的一年也不是容易爭吵不和的一年，就平平淡淡而已；其實這才是感情的常態，激情只會短暫維持，老是爭吵則索然無味。

蘇民峰2022虎年運程：肖牛者

去年沖太歲的你感情容易出現變化，結婚、分手、懷孕也都是變化的一種，如果不幸因沖太歲而分了手，現在便要盡快收拾心情，準備去投入一段新感情；又桃花年只代表容易吸引別人對你垂青，但不會出現你心中所想的對象。

**生肖命理只供參考之用，內容由蘇民峰授權刊登**

資料來源：《蘇民峰二O二二年虎年運程》

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