塔羅牌｜總是不明不白被愛人判死刑？探討你的愛情盲點不再拍散拖

有時候，是不是會想為何朋友的感情路總是很順，一拍拖就是遇到好的對像還已經結婚生子。回頭看自己，卻總是遇到不對的人或一些不值得的人，搞到自己不敢再步入情場，擔心再次受傷害。除了遇人不淑，會不會是在面對愛情時過於堅持某些自己的原則，導致對方感到不舒服而疏遠了。現在，就憑你的直覺根據你的第一眼選一張塔羅牌，看一看你的愛情盲點是什麼吧！



塔羅牌（由左至右）：聖杯王牌（A）、權杖王牌（B）、星幣王牌（C）、寶劍王牌（D）

選好了嗎？現在來看看你的愛情盲點是什麼吧！

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【心理測驗結果】

A. 聖杯王牌：不清不楚

在愛情的路上，你很渴望被愛，同時亦受喜歡照顧他人的對象吸引。有時候，對於那些追求你的對象無微不至的照顧，你會對對方充滿感激，在還沒搞清楚自己是不是真的喜歡這個人就墮入愛河。你認為，只要對方對你好這就是愛情了！又或者雙方的關係還未確認，但兩人時常一起出遊，關係曖昧你也覺得無所謂。但這樣的關係真的可以長久走向未來嗎？建議先搞清楚自己的心意，兩人真的有意也必須要確認關係，才可以有長久的關係哦！

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B. 權杖王牌：不拘小節

你的性格較為直接，只要是遇到自己喜歡的對象，也會大膽做出表示甚至勇敢追求。但也因為這樣，輕易讓自己的愛情弱點暴露在他人眼前。除此之外，在步入一段感情後，你不會吝嗇付出，不管是感情或金錢，你都認為這是必須的。萬一你遇到的對像是情場高手或心機重的對象，你很快就會被對方吃得死死的，會被對方擺佈或跟著對方的愛情規則走。走到最後，你背負的已經不只是感情包袱，還有各種生活上的責任或財務等等。建議你在步入愛情時，要保持清醒，了解真正的愛情包括了互相體諒與關懷，一起分擔生活中的責任才是一段真正的感情。

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C. 星幣王牌：不肯妥協

你的身邊不乏追求者，也曾經有過數段戀情，但每次都無疾而終，這是因為你設下的要求有點過於完美，讓對方難以達到你的要求而選擇退出。在感情中設下了高標準或過於掌控都會讓對方有壓力，例如希望對方在工作上更有上進心、企圖心、野心，為的就是要得到更好的生活，太有規範的戀情，會讓人很難與你走下去。

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D. 寶劍王牌：浪漫主義

對於愛情，你嚮往著轟轟烈烈的感情，只要兩人相愛，其他細節都不需要去計較，這也就是你的愛情盲點。為了愛情你可以不顧一切，只要感覺對了，對方的身份背景是否過於懸殊都不會理會，先愛了再說。你認為總有一天愛神會降臨在你身上，讓你有機會賭博成功，但是浪漫真的不能當飯吃，這樣追尋浪漫是很難遇到對的人還可能會遇上渣男呢！

看到你的愛情盲點了嗎？每個人都會有各自的盲點，讓自己在不同的環境與不一樣的人產生不一樣的火花，知道了自己的盲點後可以嘗試做出改變，這樣真正的愛神才會降臨哦！

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