你需要繳交「智商稅」嗎？即測你是腦波弱購物狂　還是精明消費者

「智商稅」，網絡流行詞，是指由於在購物時缺乏判斷能力，花了冤枉錢，也就是低智商的表現。相信大家肯定都不希望自己會被收智商稅，那麼身處在這個發展飛速的社會中，你是否會被收智商稅呢？接下來就一起來測試一下吧！



人有無窮無盡的慾望，同樣道理，女生的購物慾也是無止境的，你有足夠自制能力讓自己不被收取「智商稅」嗎？（點擊放大開始心理測驗）▼▼▼

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【心理測驗結果】

A. 非常容易被收智商稅

你的自制能力不太夠，在看到喜歡的東西時，你就會忍不住購買，但經常三分鐘熱度，這就導致家裡有很多買回來堆著並沒有用的東西。所以你非常容易被收智商稅。建議你在購物的時候要學會理智一些，不用、不適合的東西，最好還是不要買了，不然的話，只是徒增一些垃圾罷了。

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B. 比較容易被收智商稅

你是一個思想比較前衛的人，在購物的時候也會跟隨著大眾購買一些比較潮流的東西，這個習慣會讓自己堆積很多不重要的東西在家裡，所以你還是比較容易被收智商稅的。建議你在購買東西的時候要考慮一下東西的實用性，考慮一下自己是否需要，即使價格便宜，沒必要購入的東西也不要盲目地跟風購買。

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C. 不容易被收智商稅

你是一個思想比較保守的人，對於新鮮的事物，你不會馬上就接受，同時你又是一個非常節儉的人，也比較禁得住誘惑，在購買東西的時候你會權衡利弊，不會因為有活動就大量購物。你只會購買一些自己真的需要的東西，在購買東西上還是較有自控力的，所以你不容易被收智商稅，也就是不經常會買到無必要的東西。

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