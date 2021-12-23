22世紀殺人網絡4｜奇洛李維斯癡情19年再遇愛：約她12次才成功

【22世紀殺人網絡4｜奇洛李維斯】《22世紀殺人網絡：復活次元》（The Matrix Resurrections）於本周上映，再續科幻經典，由奇洛李維斯（Keanu Reeves）、嘉麗安摩絲（Carrie-Anne Moss）主演。鏡頭前的奇洛李維斯能人所不能，鏡頭後的他樸實低調，不知是否因為多次痛失至愛而令他把名利看得雲淡風輕？



22世紀殺人網絡4｜《22世紀殺人網絡：復活次元》（The Matrix Resurrections）於本周上映，再續科幻經典，由奇洛李維斯（Keanu Reeves）、嘉麗安摩絲（Carrie-Anne Moss）主演。（《22世紀殺人網絡：復活次元》劇照）

奇洛李維斯女兒胎死腹中 摯愛遇車禍不幸喪生

奇洛李維斯自小生長在一個破碎的家庭。有指奇洛李維斯的父親在他小時候離家出走不知所蹤，母親再婚又離婚，奇洛李維斯與家人四處搬家，居無定所。好不容易拉扯長大。在23歲時，他最要好的朋友River Phoenix卻因濫藥而失去生命，讓他非常傷心。他在90年代出道、憑《生死時速》（Speed）走紅，卻終遇到一生最愛Jennifer Syme。

22世紀殺人網絡4｜奇洛李維斯一生經歷許多生離死別。(ig@keanureeves_fan）

Jennifer Syme是一位演員，亦擔任電影幕後工作人員，於1990年邂逅便展開長達9年的甜蜜戀情，女友後來更懷了奇洛李維斯的女兒，卻不幸夭折胎死腹中，二人悲痛欲絕。禍不單行，至2001年，Jennifer更不幸因車禍喪生。當時他正在趕拍《廿二世紀殺人網絡》，但他不顧一切，向劇組請假，為女友扶靈，看者心酸。奇洛李維斯最後把愛人葬在女兒旁邊，接下來的19年，他也是單身一人。

有次訪問，他提起這位已逝的愛人：

我到現在還在想，如果Jennifer和那個孩子都沒死，我們現在該有多麼幸福。我有時急了就想罵人，因上帝對我太不公平了。 奇洛李維斯

當年奇洛李維斯接受《Jakarta Post》訪問時，主持人問他，愛情對於他而言有甚麼意義。他說：「你指的是男女之間的浪漫愛情嗎？你也知道我是個孤獨的人，我的人生中沒有任何人在身邊了；但如果愛情真的來臨的話，我會尊重和愛另一半，希望這真的會發生。」

22世紀殺人網絡4｜今年57歲的奇洛李維斯，在2019年終於再傳出新戀情，女友是48歲的藝術家Alexandra Grant。(Getty)

癡情單身19年終遇最愛：約她出去十二次，她才終於點頭答應

今年57歲的奇洛李維斯，在2019年終於再傳出新戀情，女友是48歲的藝術家Alexandra Grant。作為奇洛李維斯單身近20年以來的首位女友，Alexandra Grant出身一點也不平凡，而且曾多次跟奇洛李維斯合作，更是一名藝術家、慈善家。據知兩人走在一起，除了是多年的合作伙伴與好朋友，原來她亦一直給予奇洛無限量的支持。

不過，自奇洛李維斯跟Alexandra Grant公開十指緊扣後，也有人攻擊Alexandra 一頭銀髮看來顯老，而Alexandra也公開回應其實與健康有關，因有研究指定期染髮會增加患乳癌風險。而他後來也發表：「生命中最美好的事就是當你不期待、不尋找，這件事卻發生在你的生命中。但跟Alexandra相戀卻非如此，我約她出去十二次，她才終於點頭答應。」「男神」雖然樸實，但其實也是暖男一各，保護自己的愛人。

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