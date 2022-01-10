新年想保住條命仔？切勿戲弄5大腹黑星座感情　雙魚、天蠍外還有

有些人，平時都有一副溫順如綿羊般的面孔，看似笨笨的，毫無魄力，然而，無數人前仆後繼地敗在他手裡，這種人用時下的一句話來說，就是扮豬吃老虎的人......



「扮豬吃虎」流行的來源出處為司馬懿裝瘋賣傻賺曹爽一事。此事見於《三國志·魏末傳》，又見於三十六計「假痴不癲」，按語云：

假作不知而實知，假作不為而實不可為，或將有所為。司馬懿之假病昏以誅曹爽，受巾幗假請命以老蜀兵，所以成功；姜維九伐中原，明知不可為而妄為之，則似痴矣，所以破滅。

兵書曰：

故善戰者之勝也，無智名，無勇功。

當我們經歷了更多的事情，接觸了形形色色的人之後，我們會發現，有一些人表面上對你很好，但背後卻讓人意想不到。有些人很會裝笨、裝柔弱，其實擁有很強的實力。

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Top 5 ：巨蟹座

沒有被巨蟹座愛過一次，真的太可惜了。巨蟹座的愛人能力一級棒，他們會打心眼裡對你好。好像跟你在一起之後就會變得沒有主見，讓你感覺自己充分被需要。巨蟹座很有母性，充滿愛心，對家庭有著強烈的依賴與渴求，他們也會把這種親情的溫暖帶到了愛情裡去。

但是，巨蟹座是一個很容易讓人低估的星座，因為他們不愛表達，和善心軟，很多人都會覺得他們很好拿捏，實際上好拿捏的只有那些涉世未深的巨蟹，但凡上了兩回當、受了兩回傷，這巨蟹就跟從前不一樣了。

Top 4 ：山羊座

他們不會準備太多的驚喜和浪漫，因為大多數山羊座都很現實，如果你喜歡穩定的戀愛關係，喜歡與另一半共同成長，那山羊座一定是你談戀愛的首選。山羊座是孤獨的，至少他們自己是這樣認為的。土星守護，又是土象星座的他們，從小就覺得自己與眾不同，他們感受到了肩膀上那沉重的責任。

山羊從來不會暴露自己，反倒讓別人覺得他們呆呆地，可是他們的洞察力很強，在他們默默發呆的時候，他會把周圍的人觀察得很細緻，每個人是啥實力、啥風格他都存進了腦子裡，這些人就等著被他安排吧。

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Top 3 ：雙魚座

和雙魚座談戀愛是一件既幸福又苦惱的事情。他們需要很多儀式感，喜歡另一半為他們準備出其不意的小驚喜。因為缺乏安全感，常常覺得你不夠愛他，因此會引導你付出更多。雙魚座的愛情觀很唯美，也很浪漫，但太過虛幻，太不可靠。

雙魚看起來老實，其實他是很會扮豬吃老虎的，因為他的樣子是不會讓任何人有戒備心的，又軟又萌，還那麼熱心腸，相處起來都會覺得他很單純，其實他城府很深的。

Top 2 ：天蠍座

雙雙墜入愛河，忘記周圍的一切。天蠍座對喜歡的人都愛得很用力，一心一意投入這段感情，讓人很有參與感，彷彿以前談的戀愛都是假的。天蠍座精力旺盛、熱情、善妒，占有欲極強，有天生的敏銳觀察力，對愛情的忠誠度很高，但忠誠度高的基礎是你對他們的信任。

天蠍在人群裡總是那個默默觀察別人的星座，他不會讓任何人注意到自己，但是他會慢慢地摸清每個人的性格和來歷，他總是會讓周圍的人低估他，而到了他的獵殺時刻，別人就都只能乖乖的做個小白兔了。

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Top 1 ：人馬座

人馬座的愛情都有點及時行樂的味道，想愛就愛，沒有什麼合不合適，只有開不開心最重要，至於未來會如何發展，就順其自然吧。在愛情中，人馬座會給對方足夠的自由，同樣的希望對方也能這樣對待自己，他們希望對方能夠更在乎自己一些，在自己需要的時候給自己想要的關懷與愛護，但同時也希望對方有著自己的生活。

人馬座偽裝得很好，他不會在人群面前展現自己的優勢，甚至會特意讓別人看不起自己、低估自己的實力，一是因為他不是一個願意被別人太注視的星座；二是因為他很聰明，知道不能隨處釋放自己的光芒。

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】