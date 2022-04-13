出了名是中央空調的4大星座男　巨蟹愛情、友情傻傻分不清？

你喜歡上的他，究竟是暖男還是中央空調？



暖男真的有你想像中的那麼暖嗎？有些男生很樂於擔任中央空調，他可以同時對很多人都好，使很多女孩誤會兩人之間有超乎友誼的關係，享受那種受人喜愛、萬人擁戴的快感，但當你希望兩人之間有更多，想有「下一步」時，他卻用「暖男」這個概念，裝作沒這回事，說自己只是「對人太好」。抑或，他雖然正在跟你交往，但卻還跟別人四處放電、到處曖昧！

來看看有哪些星座男都是這樣的呢？請連帶參考上升星座囉！

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超恐怖的中央空調，雙子男

雙子的變易包含多變和多元性，也有游移不定的特質；善於變通和隨機應變，也有機靈狡猾的傾向，雙子喜歡簡單容易的事物，注重方便，喜歡尋找各種捷徑，也擅長把複雜的資訊簡化傳遞。雙子的變易包含多變和多元性，也有游移不定的特質；善於變通和雙子座聰明、變通性強，可以快速地適應各種環境，與周遭的人打成一片（變動星座的適應性），缺點就是意志不夠堅定，做事容易三分鐘熱度，這也是為什麼雙子會給人善變不可靠的印象。

雙子男性格多變，很擅長社交，對於女生更是特別照顧，你看到的雙子男好像對每一個女生都是那麼溫柔，照顧得都很仔細，女人緣特別好。所以雙子男會得到很多女生的青睞，不過對於是「中央空調」的雙子男，你一定要考慮清楚了，你是否真的能夠接受他對每一個女生都是那麼體貼，照顧有加，雙子男對於自己喜歡的女生，會主動靠近，如此一來你可能就逃不出他溫柔的手掌心了。

超危險的中央空調，天秤男

天秤座的關鍵字是「相對」，相對指的是一體兩面的事物，比如是非、善惡、好壞等。而正因為這些事情都是一體兩面，於是產生了選擇與判斷，天秤座每天都在是非好壞中擺盪猶豫，既是優點也是缺點。相對的事物都是一正一負，有好就有壞、有對就有錯，衍伸出背後、對面的意義，也代表互補、差異和缺乏的部分。受到守護星金星影響，天秤座具備天生的協調美感，喜歡一切美的事物，舉止優雅深具魅力，擅長社交活動，渴望獲得認同。

天秤男從來都不喜歡說出一些拒絕的話語，他們會認為拒絕別人的請求是非常冷酷的一件事情，所以他們不是很願意這樣做，正是因為這樣，所以大家都覺得，天秤座的男人是對誰都好的。只要開了口，他肯定都會幫忙。他們知道如果對方有困難，沒有人幫助是非常無助的，所以他對朋友們都會非常的關心。久而久之，大家就認為天秤男是中央空調了。

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超驚人的中央空調，巨蟹男

巨蟹座的關鍵字就是「母性、根源」，受到守護星月亮的影響，不論男女都容易展現出陰柔的一面，會本能地去關心需要幫助的人，因為巨蟹敏感害怕受傷的關係，於是劃分了界線與外界區隔，具有排外性。巨蟹喜歡建構一個屬於自己的小天地，並從中尋求呵護與溫暖，或給予別人關懷和依靠。巨蟹有很強的防衛心，所以要進入他們的內心並不容易，也因為如此，任何形式的切割與離別會對巨蟹帶來巨大的傷害，久久不能忘懷。

巨蟹男是出了名的中央空調，他們在生活裡面，無論是對熟悉的人還是陌生人，都可以送出他自己的關心，巨蟹男認為關心別人是一件很開心的事情。所以巨蟹男的女人緣也特別好，不過這種女人緣並不是愛情，因為大家都無法感覺到安全感。不過巨蟹男並不太分得清楚什麼是愛情什麼是友情，巨蟹座的女朋友，也沒有辦法弄清楚自己在巨蟹座的男朋友的心裡，究竟跟普通朋友有什麼區別。

超曖昧的中央空調，雙魚男

雙魚座的關鍵字是「包容與統一」，受到守護星海王星的影響，雙魚座十分純真而且愛幻想，浪漫的性格加上迷糊的個性總是會引發不少誤會，雙魚座都有相當不錯的感受力，他們就像是大海一樣可以輕易地感受到別人的情感。雙魚是個古老複雜的星座，包含了太多的情緒，所以在情緒方面起伏非常的大，矛盾、敏銳的感性、知性、詩情和纖細的觸覺，種種衝擊之下便產生了無與倫比的藝術天才。也許，這也是他們另一種沈醉的表現。

雙魚座跟天秤座類似但又有區別，他們是不懂得怎麼樣去拒絕別人。內心其實是想拒絕的，所以看起來他對誰都好，事實上內心也許會感到抗拒。而且在做這件事情的時候，也會為自己答應了這件事情而感到後悔，只是他們不懂得怎麼樣去跟對方表達自己不願意的情感。所以表面上看起來他對誰都好，事實上內心可並不一定是那麼想的。

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