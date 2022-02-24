嚴重缺愛讓妳總是愛上渣男！4種自救不再自虐苦戀　重獲幸福自尊

我們總會發現一些各方面條件都不錯的女性，卻總會被一些很「差勁」的男生（俗稱渣男）吸引。這些男人也許不愛她們、冷漠、自私，腳踩幾條船、甚至已婚......但這些女性仍然對他們不離不棄，死心塌地......



愛得太多的人 ，容易將痛苦誤會成愛情。

每個女人都不愛渣男，只是有時候等妳愛上了才發現他很渣；有的時候，我們不清楚是自己選擇了愛情，還是愛情選擇了自己。愛上渣男不是妳的錯，但是這種強烈的後遺症就像隔夜宿醉，依舊後勁無限——為何渣男如此受女生歡迎？為何渣女總是無往不利？你給的機會，換來他的狼心狗肺；他的每次道歉，不求原諒，只求有下次再犯錯的機會。遇到這種人真的是讓人欲哭無淚，到底該怎麼辦啊？

來看看「簡單心理」翻譯自《Women who love too much》的文章，找出你的心理糾結，盡情享受正常的愛情吧！

不想再與渣男糾纏蹉跎歲月，不妨看看以下這重度缺愛、取悅型患者的自救指南，重新掌握自己的幸福。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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愛得太多，其實是「強迫型迷戀」

29歲的 Jill 在一場聚會上認識了Randy，他們對彼此一見鍾情，七天之後就正式確立了戀愛關係。

充滿激情的第一周結束後，Randy 離開 Jill 家，回到自己的城市。Randy 剛打開門，Jill 就來電話了「我好想你，你回家了嗎，我好擔心你在飛行途中出事呀」。之後，Jill 每天晚上都要跟 Randy 打電話，如果 Randy 沒有接，她就會變得焦躁不安。隨著關係的深入，Jill 開始向 Randy 尋求承諾，比如結婚、生孩子這樣的事情；但 Randy 還未做好準備，他說「我不知道自己想要什麼，但是我不喜歡被強迫的承諾，如果你堅持這樣的話我們最好分開」。

而在 Jill 眼裡，這意味著自己需要更加努力去贏得 Randy 的愛，於是她飛到 Randy 的城市與他共度週末。Randy 表現得很冷漠，他一直在看電視，玩遊戲，喝得酩酊大醉，無視 Jill 。Jill 就是一位典型的「愛得太多的女人」：當我們說一個人「愛得太多」時，我們其實在說她的「強迫性迷戀」，而這種迷戀會給對方帶來壓迫感，想要逃離，但是她們會錯誤的以為這就是愛。

在她們眼中，「愛是痛苦的，是血淋淋的」。這也是為什麼當 Jill 被敷衍，被無視的時候她仍然無法離開 Randy 。她們把愛的感覺等同於痛苦的感覺，錯誤地認為越痛苦的愛越真實，只要自己努力就一定能獲得別人的愛。

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妳的童年經歷，也許藏著愛上渣男的秘密

試想一下，什麼樣的男人容易得到女人的關注和親暱？

可能會比較帥氣、聰明、有車有房、有很強的人格魅力。然而，很多被愛得太多的男人往往未必具備這些特點，他們的共同點在於：他們的真愛都很難獲得（emotionaly unavaliable)。 所謂「得不到的永遠在騷動」，就是這個道理。 愛得太多的女人往往容易被那些感情冷漠、遙遠且無法建立有意義聯繫的男性所吸引。然而，這些男人自身就有許多問題，他們往往不是很好的交往對象。

比如，有些女人會迷戀一個已婚男，因為已婚男對她們的愛是不被社會允許的，他們的愛是「很難獲得的」。又比如她們可能會迷戀上一位冷酷的情感淡漠者，因為她們很難在其身上獲得相應的情感回應。 那，為何會這樣？

一條經驗法則是，你越是難以結束一段糟糕的感情關係，其中包含的童年時期的努力成分就越多。為什麼你會愛得太多以至於產生「強迫性迷戀」，可能是你在克服小時候遺留下來的恐懼、憤怒、痛苦和挫折。而退出這段糟糕關係就意味著放棄一個尋求解脫，糾正你所受委屈機會。說簡單點，也就是「愛得太多、總是被渣男吸引，也許源於童年的創傷。」

Norwood 是一位心理諮詢師，她曾在諮詢室遇到過上百位「愛上渣男」的女孩，這些女孩們似乎都講述了同一個故事，在童年的成長過程中，她們感受不到父親的關心和喜愛。 這類父親不是簡單的不善言辭，而是從內心深處不在乎自己的女兒。她們不斷懷疑父親是否愛自己，也不斷地懷疑自己是否值得被愛。（愛上渣男的根源居然是有一個渣男父親？） 所以當這些女孩長大後，她們會情不自禁地去尋找那些遙遠、冷漠、自私、無法建立有意義聯結的渣男交往。

這些渣男的愛跟父親的愛一樣難以獲得——聽起來有點受虐傾向，但這往往是真的。 那她們為什麼會這麼做呢？Noorwood認為，在潛意識裡面，她們希望能夠通過獲得渣男的愛來修復自己童年的創傷。她們擁有一個不合理信念是「那麼渣、那麼不負責任的人都能愛上我，就能證明我是一個值得被愛的人了吧。」 但一個憑本事被叫做渣男的人，不就是因為他不愛你還吊著你嘛！

期待一個不愛自己的人有一天愛上自己實在是很矛盾的一件事情，但這件事也是這些女孩們所執著和堅持的。 為了緩解自己的童年創傷，那些愛得太多的女孩更容易陷入某些物質成癮的問題，比如酒精、毒品、甜食、遊戲等。它們可以幫助受傷的女孩分散自己的注意力，逃避現實，暫時麻木掉空虛的內心。但隨著時間推移，她們會漸漸地感到內疚、羞愧和自我厭惡。 當一個人厭惡自己時，很可能會執著於尋求別人的愛，因為她們需要一份「被愛的感覺」來重新建立自尊感，但同時也會矛盾地覺得自己不配得到別人的愛。

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獻給重度缺愛取悅型患者自救指南

如果你總是愛上渣男，並且這段感情讓你的生活一團糟，那你可以做點什麼來改善自己的境況呢？

1. 將自己的需求稍微前置，相信自己的需求也很重要

如果你習慣性地在關係中取悅伴侶，經常將自己的需求服從於伴侶的需求，那從現在開始，你可以嘗試將自己的需求提前。 你不是一顆行星，不需要一直以伴侶為中心。建立自我價值感的第一步就是去相信「我自己也很重要」。

2. 看見真正的自己，別對自己抱有不合理期待

我們不需要認可自己所有的部分。絕對不是當我們所有方面都變得優秀時，我們才是可愛的，有價值的。 「我做人的價值取決於我有多成功」這種心態既非全對，也非全錯。你只是把最有價值的人定義為最有成就的人。這種心態既無法被證實站得住腳，也無法被駁倒。和任何一種價值體系一樣。它的正面影響和負面影響都兼而有之——如果你決定否認這種價值觀，那麼不妨將自我價值定義為某種無條件的東西，即不需要賺取的東西。 這種全新的心態會帶來一些影響，你會始終覺得自己有價值，即使失敗也一樣。另外，你永遠都不會覺得自己比伴侶卑微或者優秀。 最終，你可以選擇自己的人生。

3. 別害怕尋求幫助

如果你在感情中有太多「強迫性迷戀」，可以通過借閱一些童年創傷自助書籍來了解自己的行為模式和情緒狀態；如果條件允許，你可以選擇和一位自己信任的心理諮詢師共同工作來達到自我認識和接納的目的。

4. 你不需要用渣男的愛來證明自己是可愛的、值得被愛的。

當你全心全意肯定自己是一個有價值的人時，你便不再需要讓自己陷入一段糟糕的感情，期待一個渣男為自己改變來證明自己「可愛」。 多數情況下，我們努力改變他人，背後都是一種自私的動機，是相信他的改變會讓我們幸福。 想要幸福並沒有錯，但是把幸福的源頭放在自身以外的地方，放在別人的手中，就意味著我們逃避了改善自身生活的能力和責任。 總之希望你記住，你的問題往往不是對人太好，也不是運氣太差（總遇到渣男）——可能只是因為你還沒有學會如何面對真正的自己而已。

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】