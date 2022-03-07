爛桃花止步！4大星座女報復渣男絕不手軟　負心漢一偷食秒變炮灰

有些女人就像是渣男磁鐵一樣，每段感情總是被傷得遍體鱗傷﻿﻿，到最後不相信愛情，甚至可能孤獨終老；通常花花公子不難辨識，他們通常都有以下外貌特質：帥、高、富，或是兩者、三者兼備；性格特質包含了：自戀、自我主義、捉摸不定、熱愛夜生活、常把自由掛嘴邊等......



從頭到尾 從來沒說 妳是我的女朋友

不是說好了 只是玩一玩而已

卻沒想到妳來真的 放了很多真感情

告訴妳實話 我真的不喜歡妳

妳也知道我是一個不負責任的爛人

在我的口袋 只有一根小香腸

需要愛情別找我吧 我不能給妳什麼|

聰明的女孩 不會愛上臭男人

——《臭男人》張震嶽

劉德華跟張敏演的那部《與龍共舞》，裡面的十一姑說了一段讓大家都印象很深刻的台詞，她說：「女人運氣好，一輩子就笨一次，運氣不好就笨幾次，註定要笨給男人的了。」而人人都說「男人不壞，女人不愛」，但是那樣的壞只會讓你天天淚流滿面？為何還要這樣的戀愛呢？常聽說「戀愛是盲目的」，但也不能明知道會受傷害卻還要往前衝。

負心漢，請小心！快點來看看「專治渣男」的這幾個星座女生吧！

讓渣男都害怕發抖：處女女

處女座善於規畫、計算、驗證、循序漸進、保持穩定與品質，注重「安全」「安定」「低調」「低風險」，因此，也格外謙虛、小心、專注與謹慎，這樣的傾向使處女座只要有固定模式或程序可以依循，便能成為該領域的研究學者或專家；然而，過度小心反而容易顯得神經質、不安、惶恐、小題大做、吹毛求疵、不知變通、頑固與墨守成規。

處女座的女生碎碎念的能力max，所以如果想耳根子清淨，就不要在處女座的女生面前犯渾犯渣。處女座的女生對另一半好的時候無私奉獻，但是只要對方開始變渣了，那處女座的女生就會拿出老母親的姿態，不僅看對方不順眼，還得叨叨兩句。全方面念叨一遍以後，估計對方也就沒有犯渣的心情了。

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反過來迷得渣男團團轉：天秤女

一個達到內外在平衡的天秤座，所展現的是寧靜而愉悅、迷人而高雅，對藝術的美感不在物質上的金銀華麗，而是一種從內在散發出的整體和諧美感，在人際關係中所散發的是一股平和、清雅的君子風範。然而，失衡的天秤座，在缺發內在自我的平衡中，自然而然向外界來求取，過度擔心他人的感受而顯得優柔寡斷、患得患失、過度在意他人對自己形象上的評價反而變得附庸風雅、賣弄風情，害怕與人爭執反而變成應聲附和、輕易妥協。

天秤女既可以對付渣男，也可以吸引渣男，這和她們糾結不定，曖昧不清的個性有關。不過曖昧是天秤女的保護色，她們不會把喜怒哀樂都展現給大家看，不過對於身邊形形色色的男人，天秤女會在心裡默默打分的。如果碰到渣男，那天秤女則會採取比對方更渣的方式來反擊對方~

最神頭號渣男殺手：天蠍女

與前一時期天秤座所追求的內外在平衡不同，天蠍座區間所面臨的，是靈魂與肉體同步卻不同方向、撕裂式地的死去與轉化。無法轉化成功的天蠍，將停留在慾望的掙扎與憤恨之中，死亡陰影將如影隨形使得天蠍變得殘忍、卑鄙與冷酷，而轉化成功的天蠍，將能透過肉體的衰敗與靈魂的提升展現出更深層的洞察與睿智，頓悟生命的實相。諸如上述的特性都是天蠍座這個黃道區間獨有的象徵意義。

要知道天蠍女的第六感很強啊，所以還沒等對方渣呢，天蠍女沒準早就發現了。如果這個時候對方依舊走在渣男的道路上，那天蠍女可是會報復的。什麼情緒不定啊~冷暴力啊~冷嘲熱諷啊~再加上一些實際可操控的手段，天蠍女會一定不會讓渣男好過的！（來呀，互相傷害啊~）

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對渣男極致冷感：山羊女

正向發展的山羊座，就有如一位事業有成且健康長壽的老人，帶來責任、守成、穩健、冷靜、紀律、規矩、忠誠、成熟、睿智、聲望、權威、地位、成就以及田莊之富等，然而逆向發展的山羊座將有如寒風中貧瘠身弱的老人，緊縮、阻礙、沉默、壓抑、疑心、戒心、嚴肅、冷漠、不苟言笑、吝嗇、守財奴、頑固、保守、憂鬱、沮喪、孤獨以及悲觀等。

山羊女是出了名的理智以及冷靜。首選在選擇另一半上，山羊女就有自己的標準，但凡有點花花腸子的都不會入山羊女的眼。但人總有看走眼的時候，如果真遇到渣男，那山羊女也不會一哭二鬧三上吊，而是見招拆招，殺得對方一點脾氣都沒有。

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】