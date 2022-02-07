李連杰毋懼被批棄糟糠　與利智相愛32年願傾盡所有：她是一生最愛

武打巨星李連杰與「利美人」利智結婚22年仍非常恩愛，早前李連杰接受內地節目《魯豫有約》訪問時，罕有談及夫妻感情更大曬恩愛：「突然間在生命裡遇見一個人，她（利智）比我媽媽、兄弟姊妹更了解我內心。」李連杰更透露願意將身家全交予利智一人，其愛妻行為令旁人無不羨慕。



李連杰妻子利智有着亞洲的「瑪麗蓮夢露」之稱 (IG@jetli)

現年58歲的李連杰年輕時憑一系列武打電影《黃飛鴻》和《少林寺》，成功以精湛武打功夫打進影視圈，而武藝在荷里活和中港兩地均受歡迎，成名後的李連杰行事作風低調，感情世界卻如電視劇般戲劇化。有傳身家接近20億港元的李連杰，曾公開透露現任妻子利智是他一生的最愛，更願意為她傾盡所有。

曾被指為「轉運」與前妻結婚 婚內出軌被批成名後拋棄糟糠

我見到另一個女人，我愛她（利智），我可以為她死，我可以為她不要名利 李連杰

但李連杰遇見利智之先，卻與前妻黃秋燕有過一段情，兩人為青梅竹馬的師姐弟，從小擁有共同興趣，自自然然為攜手步進婚姻，誰不知有傳李連杰有次病重時，聽了乾媽「轉運」建議後，才決定與黃秋燕結婚，雖然兩人婚後育有兩女，卻無助感情更進一步。

我的前妻（黃秋燕）是非常好的人，當初是我的錯。

着名武打巨星李連杰與「利美人」利智相戀多年，仍十分恩愛 (《龍在天涯》劇照)

後來有傳李連杰在1989年拍攝《龍在天涯》時認識利智，李連杰更被指情不自禁地愛上利智，更拋棄糟糠，另娶利智。早前73歲的女星宮雪花亦拍片砲轟李連杰為利智拋棄妻女，更透露當時曾邀請黃秋燕觀看演唱會，對方卻以工作賺錢原因婉拒她，更表示生活困苦難。而李連杰亦曾在節目中透露，愛上利智後亦不介意被人指責拋棄糟糠之名，更願意將所有指責承擔在自己身上。

遇見利智方知何謂愛情 更願將身家全交予妻子：所有的錢在哪裡我都不知道

名武打巨星李連杰與「利美人」利智育有兩位「學霸」女兒Jane與Jada (IG@jetli)

婚內出軌的李連杰陷進三角關係當中，但出於愛，前妻黃秋燕選擇放手離婚，即使心如刀割，但「成全」也是愛的一種。李連杰在訪問也坦言：「前妻黃秋燕對自己的愛或許有80%至90%，但自己對她的愛卻只有20%。」李連杰要的愛不是情感上依賴，而是真正的愛情。

我第一次的婚姻沒有任何意義，我只是履行身為丈夫的義務，但我不知道什麽是愛，直到我遇上她（利智）。 李連杰

李連杰結束與前妻黃秋燕的婚姻後，與利智歷經十年的愛情長跑，在美國迎娶利智。婚後利智淡出舞台，更專心致志地照料家庭，為李連杰生下另外兩位「學霸」女兒Jane與Jada，李連杰更在《魯豫有約》節目感謝妻子的付出：「我要給予這個女人最大的安全感，所有的錢在哪裡我都不知道，全是老婆才知道，把最大的安全感給了她。」李連杰為了答謝對方，會願意用最大努力給她安全感，兩人由相戀到結婚，時經30年卻熱情不減，更在節目大打溫情牌，把愛延續更多美好的時光。

【接下圖看更多】李連杰近照：