Rain因一舉動對金泰希一見鐘情 相愛8年願為妻傾盡所有：因太愛了

被譽為「金童玉女」的金泰希與Rain相愛8年，婚後低調維繫家庭，幸福愛情羨煞旁人。最近Rain主持Netflix節目《吃貨與阿毛的逍遙遊》時，更透露當初對金泰希是一見鍾情，更無法自拔愛上對方，而自己堅持不懈向金泰希表白5次，才用真誠愛意打動對方，抱得美人歸，難怪Rain曾甜蜜地在節目說道：「因為太愛了，想好好珍惜。」



最近Rain主持Netflix節目《吃貨與阿毛的逍遙遊》時，更透露當初對金泰希是一見鍾情，更無法自拔愛上對方。(lacloud.official@IG)

Rain坦言因一舉動對金泰希一見鍾情 曾表白5次皆被拒？

Rain近期與跟盧弘喆合作主持實境節目《吃貨與阿毛的逍遙遊》獲得不少好評，近期一集Rain便邀請到金泰希的閨密李荷妮來擔任嘉賓。面對妻子閨密的Rain，他在節目脫口道出當初愛上金泰希的原因。Rain表示愛上金泰希絕不是因為對方亮麗的外表，是源於她發自內心的良善舉動，讓他深深被吸引。

當時大概已經告白 5 次，實在被拒絕太多次了，所以心裏的傷口要貼上膠布。 Rain（鄭智薰）

Rain透露與金泰希在2011年拍攝廣告時相遇，當時金泰希遇到需要換襪子的情況，但她卻沒有明星架子，更親自為自己換上襪子而無需要造型師協助，這個貼心舉動更牽動Rain的內心。他在節目中更坦言自己因金泰希這個舉動，讓他無法自拔愛上她，更暗戀對方1年。對金泰希一見鍾情的Rain，曾向金泰希告白 5 次都被拒絕，而追求期間他更一一向金泰希坦白過去的戀愛對象，與釐清緋聞等，表達真誠時讓對方更有安全感，最後亦成功抱得美人歸。

▼▼▼【按圖看】Rain與金泰希低調相愛8年，婚後共組4人家庭亦相當幸福，而早前兩人更首度合夥拍攝廣告。▼▼▼

+ 6

Rain透露與金泰希在2011年拍攝廣告時相遇，在2013年相戀4年後，在2017年結婚。(rain_oppa@IG)

維繫愛情靠傾盡所有 曾為照料妻子缺席節目：因為太愛了，想好好珍惜

Rain與金泰希戀愛期間重疊入伍服役期，當時Rain更願犯禁身穿軍服與金泰希約會，而願意為愛打破限制的Rain，最後在相戀4年後宣布結婚，同年10年金泰希更為對方誕下女兒，婚後近5年更組成一家四口的美滿家庭。

因為太愛了，想好好珍惜。 Rain（鄭智薰）

金泰希在婚後亦淡出幕前，專心照顧家庭，在休養5年後才回到電視圈拍攝劇集《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》，而向來愛拼搏事業的Rain也甘願將家庭擺在第一位，不但將收入、存款全交給金泰希打點，Rain更曾為照顧家庭和愛妻而缺席其主持的選秀節目《The Unit》，更透露因為太愛妻子與女兒，更想好好珍惜得來不易的幸福。

金泰希在2011年拍攝Coupang時廣告認識了Rain，而對方更對金泰希一見鍾情。（Coupang 廣告照）(微博@K-DAY韓流資料站)

艱苦與共從不離棄 貼心舉動證真摰愛情

我們會相互尊重，彌補彼此不足，努力生活。 金泰希

「寵妻號」Rain除將家庭放在第一位外，也貼心地將金泰希的需要放在心頭上，雙方更陪伴彼此去經歷人生，締造更多二人獨有的寶貴回憶。是「韓流天王」Rain曾因無錢而無法治療患病的母親、當練習生更曾三餐不繼、擁有少名氣卻被勸言需要整容才能變紅，而金泰希卻在他辛酸階段，不離不棄陪伴他，難怪Rain願意傾盡自己的所有，讓金泰希有更多的感動。

Rain曾因無錢而無法治療患病的母親、當練習生更曾三餐不繼、擁有少名氣卻被勸言需要整容才能變紅，而金泰希卻在他辛酸階段，不離不棄陪伴他。(rain_oppa@IG)

她在我辛苦的時候、幸福的時候都陪在我身邊，一直給我很多感動。現在，我們的信任與愛都越來越深。 Rain（鄭智薰）

天價的豪宅中，隱藏了Rain對愛真金泰希的深愛，例如：金泰希愛做Pilates（普拉提），Rain便故意把一整層建成健身室，讓妻子享受運動時光。(《全知干預視角》劇照)

Rain曾在綜藝節目《全知干預視角》中，罕有公開豪宅的裝潢，只見天價的豪宅中，隱藏了Rain對愛真金泰希的深愛，例如：金泰希愛做Pilates（普拉提），Rain便故意把一整層建成健身室，讓妻子享受運動時光，而親自設計裝潢豪宅的Rain，更把廚房換成開放式廚房，讓妻子有需要被幫忙時，他都能及時出現，而這細微的貼心舉動，更是讓人看見美好的愛情，不需要驚濤駭浪，有時默默的同行陪伴，更顯得這份愛更彌足珍貴。

同場加映：38歲梁靖琪再追二胎證幸福 毋懼8年差姐弟戀：我從來無放棄愛情。▼▼▼

同場加映：華燈初上｜楊謹華曾歷苦戀悟不應強求愛 ：對的人每天都是情人節▼▼▼

同場加映：李麗珍情傷後入圍金馬獎 四次離合致抑鬱悟：沒有愛情日子也要過▼▼▼