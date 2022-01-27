鐵拳英雄｜王君馨約滿離巢覓出路 初戀一見鍾情17年成最強後盾

鐵拳英雄｜由姚子羚、陳展鵬、王君馨和唐詩詠主演的劇集《鐵拳英雄》，自播出後討論熱度不減。在劇中有不少武打戲的王君馨，憑俐落動作獲得網民不少讚賞。不過自王君馨約滿離巢後，便無緣劇集宣傳，雖然事業將來有重大改變，但王君馨背後卻有強大後盾支持她，與丈夫相愛17年，更走過12年的異地戀，難怪王君馨曾透露過：「簡單的愛很難找。」



由姚子羚、陳展鵬、王君馨和唐詩詠主演的劇集《鐵拳英雄》，自播出後討論熱度不減。在劇中有不少武打戲的王君馨，憑俐落動作獲得網民不少讚賞。(gwgurlie86@IG)

劇集《鐵拳英雄》自播出後，不少網民直言與數年前的《城寨英雄》甚為相似。不過吸睛的武打場面，為劇集增添不少吸引。在劇集播至第7集才亮相的王君馨，成功以精湛武技獲得大量掌聲，也是王君馨繼《城寨英雄》中「花曼」一角後，再次聚集人氣的作品。

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不過去年年尾王君馨卻然宣布離巢，更揚言未來將以唱歌、跳舞或演戲為發展重心，而王君馨毅然半路轉行跑道發展另一事業，少不免有初戀丈夫全力支持，而王君馨曾透露在19歲在咖啡店邂逅現任丈夫，對他更是一見鍾情，彼此天一同經歷12年的異地戀，有過引誘亦曾分手，但如王君馨所說命中注定的，必會再度一起，獲得幸福。

如果我們命中注定在一起，無論經歷任何事都會在一起。 王君馨（Grace）

去年年尾王君馨卻然宣布離巢，更揚言未來將以唱歌、跳舞或演戲為發展重心，而王君馨毅然半路轉行跑道發展另一事業，少不免有初戀丈夫全力支持。（gwgurlie86@IG)

19歲咖啡店邂逅丈夫並一見鍾情 異地戀12年曾精神出軌？

現年35歲的王君馨在大學時期回港做交流生時，同學鼓勵她參選香港小姐，奪得亞軍名銜後加入娛樂圈。後來在2016年憑《城寨英雄》「花曼」一角勇奪「最受歡迎電視女角色」，令人刮目相看。去年王君馨以獨立歌手G.Racie的身份推出首支單曲，亦獲得不錯的迴響。

當王君馨默默在港發展事業時，圈外丈夫Daniel亦為了王君馨，選擇放棄在美國的事業，離鄉別井到香港定居，王君馨曾表示，自己19歲時便對他一見鍾情。當時兩人邂逅於一間咖啡店，王君馨親自為對方炮製一杯焦糖摩卡，由一杯咖啡開始，兩人便談了12年的戀愛，當中亦有不少難關。

如果不夠坦白，會變疏離，我們很真心分享自己所想，不是日日見面、吹吓水、講天氣，能溝通時特別珍惜。 王君馨（Grace）

當王君馨默默在港發展事業時，圈外丈夫Daniel亦為了王君馨，選擇放棄在美國的事業。（gwgurlie86@IG)

在2016年，王君馨宣布與Daniel結婚，她接受媒體訪問時曾表示，兩人相愛12年，卻有10年半的時候是分隔異地，而異地戀本來就難以維繫，特別是身為藝人的王君馨，工作時間不定，雙方需更大心力維繫：「因為時差，我起牀時他已睡覺，一星期才用手機見一次。」雙方難以見面，而王君馨卻分享過偏愛較多身體的接觸去分享情感，而她便因拍戲與男拍檔經常相處見面，因而生情，她坦白對Daniel表示自己「精神出軌」：「伴侶之間的透明度很重要」。

幸好王君馨亦給予另一半很多「愛的語言」（Love Languages），大家坦承相對、別無隱瞞的方式，令雙方對這段關係感安心，大家願意攜手走下去。更重要的是這段戀愛從不需要偽裝取悅對方，與「對的人」談戀愛，更令王君馨可輕鬆做自己。

在家中他最喜歡我不化妝，好舒服地做回自己，食個即食麵都開心，這種簡單的愛很難找，尤其是在香港。 王君馨（Grace）

【按圖看】王君馨與圈外丈夫相戀17年，亦不忘在網上大曬恩愛合照，幸福感情羨煞不少旁人。▼▼▼