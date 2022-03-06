將奪命追魂Call當做愛的表現？12星座談戀愛實戰手冊讓你如魚得水

穩定期的伴侶彼此知道自己要什麼且更肯定對方的存在、磨合期的伴侶會開始有大大小小的爭吵，而冷淡期對某些人來說則是最難處理的狀況......



該不該分手的萬年難題，藏在每一段慢性發炎的感情裡，有人選擇隱忍、有人選擇瀟灑轉過身去，雖然花了一點時間，卻不想把自己的生命，留在將就兩個字裡。交往期間，當其中一方的態度變得越來越冷淡，或是你們的交往遭到周圍的反對... ...你會猶豫要不要和你的親密伴侶分手嗎？

但是感情是騙不了人的，要狠下心提分手，難呀！來看看 12 星座應該注意的愛情守則是什麼吧！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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白羊座應該注意的愛情守則

如果你過往的戀愛不溫不火，渴望體驗天翻地覆的快節奏戀愛，白羊座絕對是你的首選。只要感覺到位了，談戀愛簡直就跟雙倍速播放一樣！而且，說到白羊座的戀愛，我們首先能想到的就是甜蜜，白羊座愛一個人的時候真的是不計回報的付出，你想要的他們都會給你，無論自己能不能辦到，結果都是自己會辦得到！

白羊座的人性格活潑開朗，天生的大活寶，在戀愛中也是非常的有活力，而且總是希望自己的另一半能夠跟著自己一起玩，如果不時刻陪伴在一起high，白羊座的人就會不開心，有時候經常因為這樣跟對方吵架。既然兩個人在一起，就要彼此體諒對方，多給對方一些空間，要想維持好一段感情，互相體諒溝通是最重要的，你需要別人為你做什麼，同時你也要知道你該為對方做什麼，不要那麼衝動。

金牛座應該注意的愛情守則

沒有比金牛座更適合結婚的了。金牛座很保守，沒什麼心情玩戀愛遊戲，談戀愛都是看好了會有結果才撩下去的。金牛座想要在戀愛中得到的是自我的成就感，如果他和一個人戀愛，對方對他百依百順、對他照顧有加，那麼他就會覺得自己很厲害、很了不起。

金牛座的人是一個沉穩踏實的人，但是自己本身的生活太無趣了，總喜歡一成不變的生活，有時候即使戀愛了，也不想改變現狀，更不用說跟另一半去做一些比較有趣味的事情，金牛座的人是很不喜歡改變的一類人，寧願躲在自己的小角落裡也不想出去。如果戀愛中金牛座還是保持一成不變的話會讓對方感到無趣，愛情是需要雙方花時間花精力去經營的，如果你們都不去尋找你們戀愛的激情和趣味，往往會留不住對方，讓人會想要逃離。

雙子座應該注意的愛情守則

是不是兩個人在一起久了，喪失新鮮感後，激情就不再了呢？最有效的辦法就是不斷再次愛上彼此。雙子座的這種能力一定是最突出的。雙子座追求豐富多彩的人生，也渴望快樂自由，感覺他們永遠是個天真的孩子，每天總是一幅吊兒郎當、無憂無慮的樣子，對整個世界都充滿了探知欲。

雙子座的人做事總想著自己，很怕麻煩，在面對事情的時候總想著逃避不去解決，作為雙子座寧願選擇不去聽，不去看，以為事情就能夠解決，殊不知，如果你不去解決，麻煩會永遠纏繞著你。戀愛中雙子座的戀人與其爭吵的時候，他們總是選擇沉默，因為他們覺得沉默還是解決吵架最好的方式，何必浪費口舌去爭辯呢。對方有時候真的就是在無理取鬧，如果不去改變的話，你的感情是不會長久的。

巨蟹座應該注意的愛情守則

沒有被巨蟹座愛過一次，真的太可惜了。巨蟹座的愛人能力一級棒，他們會打心眼裡對你好。好像跟你在一起之後就會變得沒有主見，讓你感覺自己充分被需要。巨蟹座很有母性，充滿愛心，對家庭有著強烈的依賴與渴求，他們也會把這種親情的溫暖帶到了愛情裡去。

巨蟹座的人對待愛情是很深情很專一的，但是有時候巨蟹座的愛總是太滿了，有時候壓得對方喘不過氣了，就是因為他們打著一種為對方好的姿態。覺得出發點是對的，做什麼事情有什麼都不問過對方意思，也許你覺得你是對的，別人可不這麼認為呢。在戀愛中是要讓彼此都舒服，不要給對方太多的壓力，不要什麼都逼著對方，多給對方一些空間，不然很容易把對方嚇跑的。

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獅子座應該注意的愛情守則

雖然獅子座總是看起來一副很霸道的樣子，但這就是他們寵愛一個人的方式，責任感爆棚的獅子座，總想著要為這段感情多做些什麼，希望自己能夠成為對方的依靠。熱情、自信、大方是獅子座的優點，氣度非凡，而且極具領導力，愛情就是展現他們的王者風範的舞臺。

獅子座的人很霸道，而且非常傲嬌，覺得自己就是世界上最完美的，需要別人永遠崇拜自己，尊重自己，不容人貶低，就是這樣的獅子座往往會讓人覺得有壓力，跟獅子座相處簡直就可以用“伴君如伴虎”來形容了。這樣的獅子座在戀愛中也是很吃虧的，就是因為他們過於傲嬌的性格，有時候會讓伴侶感到有壓力，怕說錯話做錯事，怕有時候自己說話太直沒有恭維到你，會讓你身邊的伴侶自己逃離。

處女座應該注意的愛情守則

跟處女座談戀愛，你會很省心。一起出去玩，他們會全面考慮打理；在一起生活，也能照顧你的飲食起居。雖然他們常常會絮絮叨叨，但其實這相當溫暖。處女座是我們公認的內心世界最強大的星座，但每一個人都有脆弱的一面，處女座也不例外。

處女座的人天生的完美主義者，做事情也是很固執的。有時候很在乎細節上的東西，就連一點芝麻綠豆大小的事情都會被處女座的人誇大了，有時候很讓身邊的人受不了，覺得我為什麼要跟這種人在一起呢。戀愛中如果處女座的人還是保持這樣一種，什麼細節都不放過的態度，對你的戀愛關係是很不利的，會讓人覺得你太斤斤計較了，相處起來肯定非常累，還不如早點離開你算了，還是要改掉這種習慣。

天秤座應該注意的愛情守則

天秤座對藝術和美學的熱愛，讓他們的生活看起來非常文藝，你會發現平淡的生活頓時浪漫了起來。他們把家裡收拾得乾淨整潔、把自己打理得大方得體。天秤座最害怕失去平衡，所以他們總是容易猶豫不決，不敢一個人做出決定。

天秤座的人善於偽裝自己，有時候覺得很多事情不說出來是對大家都好，殊不知越這樣做越會讓別人覺得你好像隱藏了什麼，你根本不是真心與人相處的，一方面你又覺得不說出來好像能夠討好對方，一方面別人覺得你這樣不真實。戀愛中如果什麼都不溝通的話會讓兩個人相處的非常累，互相不知道對方心裡在想什麼，沒有辦法達到對方的要求，凡事還是要多溝通，不要單方面委曲求全，戀愛中兩個人的關係都是平等的。

天蠍座應該注意的愛情守則

天蠍座對喜歡的人都愛得很用力，一心一意投入這段感情，讓人很有參與感，彷彿以前談的戀愛都是假的。天蠍座精力旺盛、熱情、善妒，占有欲極強，有天生的敏銳觀察力，對愛情的忠誠度很高，但忠誠度高的基礎是你對他們的信任，不管在任何場合下最好都不要說一些懷疑你們感情或者懷疑對方的話。

天蠍座的人非常的高冷，有時候沉默寡言，讓人非常不敢靠近。其實天蠍座的人心裡是脆弱而又敏感的，他們害怕向別人敞開心扉，讓人看到最真實的自己，總是披著一副高冷無情的偽裝的鎧甲。戀愛中如果你永遠不向對方敞開心扉的話你們的感情永遠沒辦法甜蜜，只會分開的更快，要調整好自己去適應戀愛的狀態，讓對方完完全全的走進你的內心，你的戀情才能長久。

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人馬座應該注意的愛情守則

人馬座的愛情都有點及時行樂的味道，想愛就愛，沒有什麼合不合適，只有開不開心最重要，至於未來會如何發展，就順其自然吧。在愛情中，人馬座會給對方足夠的自由，同樣的希望對方也能這樣對待自己，他們希望對方能夠更在乎自己一些，在自己需要的時候給自己想要的關懷與愛護，但同時也希望對方有著自己的生活。

人馬座的人很渴望自由，不喜歡被別人束縛住了，希望自己的生活每天都充滿著冒險和激情，如果一個地方或者一段感情讓他們覺得無趣乏味了，他們會想著要逃離，因為呆一個地方太久了會讓人馬座的人失去耐心。戀愛終歸要歸於平淡的，你要讓自己靜下心來，不要心猿意馬，感情中最重要的也是對待一個人能夠一心一意，不要總想著尋找激情而總是丟棄身邊的人，不然每一段戀愛都很難成功。

山羊座應該注意的愛情守則

大多數山羊座都很現實，如果你喜歡穩定的戀愛關係，喜歡與另一半共同成長，那山羊座一定是你談戀愛的首選。山羊座是孤獨的，至少他們自己是這樣認為的。土星守護，又是土象星座的他們，從小就覺得自己與眾不同，他們感受到了肩膀上那沉重的責任。

山羊座的人一心只想著工作工作，賺錢賺錢，不希望把時間浪費在別的無關緊要的事情上，有時候很少給自己放鬆的時間，很多人跟他們在一起相處都會覺得無名的壓力，好像自己是他們的絆腳石一樣。戀愛中是要花時間去經營的，如果你一心只投入在工作上，很難會有人願意為你停留為你等待的，多花點時間在戀愛中，去感受戀愛的美好，也許你會有不一樣的收穫。

水瓶座應該注意的愛情守則

戀愛中的水瓶座總是給人一種莫名其妙的感覺，他們不太會被什麼婚姻或責任之類的社會意義羈絆住，注重的是精神上的神交。水瓶座的守護星是土星與天王星，因此，他們並不覺得孤獨有什麼不好的，還會喜歡上了孤獨，甚至，有的人還會選擇成為單身主義者。

水瓶座的人有時候太封閉自己了，很多情緒都不去表達，有時候是不願意去多表達下自己的情緒，經常讓別人覺得好像哪裡得罪了，喜歡隱藏自己，覺得好像什麼都可以自己消化，不用放在檯面上講。如果戀愛中你不去多表達的話很容易會讓你的另一半多想，是不是你不愛他，是不是你沒有拿出真心來，是不是這段感情你不滿意等等，在戀愛中多表達自己的情緒，多跟對方交心也許會有不一樣的結局。

雙魚座應該注意的愛情守則

和雙魚座談戀愛是一件既幸福又苦惱的事情。他們需要很多儀式感，喜歡另一半為他們準備出其不意的小驚喜。因為缺乏安全感，常常覺得你不夠愛他，因此會引導你付出更多。雙魚座的愛情觀很唯美，也很浪漫，但太過虛幻，太不可靠。

其實絕大多數的雙魚根本不會去主動分手，他們一旦戀愛，腦海裡連婚後的畫面都有了，所以跟雙魚在一起，基本不用擔心被分手，除非他們碰到了現實問題，便會自覺考慮放棄。雙魚座的人太會幻想了，經常幻想電視劇的一些浪漫的情節會出現在自己身上，其實電視劇終歸是電視劇，我們還是要回到現實的。我們沒有辦法像電視劇那樣充滿著浪漫的生活，我們的生活終歸還是柴米油鹽啊。

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】