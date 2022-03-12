總羨慕某閨蜜時刻自帶女神光？測測看你的隱藏魅力甚麼時候被引爆

有很多人可能都會覺得自己是個沒什麼魅力的人，但其實並不盡然，只是你自己沒發現又沒遇到個讓你爆發魅力的契機而已。當時機來臨時，你才會發現那個不一樣的自己。



那麼你什麼時候會爆發你的魅力呢？來測一測吧！同場加映：（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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答案解析：

A. 心情愉快的時候會爆發魅力。

一個人的好心情是非常重要的，像你這種一件吃到想吃的食物都能讓你滿足開心的人，肯定每天也是笑嘻嘻充滿著正能量的，帶動著別人也會心情變好，這時候的你在別人眼中其實是充滿著魅力的。

B. 遇到真愛的時候會爆發魅力。

當你遇到喜歡的人，你會因為想要對方關注到你而展現出不一樣的自己，這時候你會無意識地去散發女人魅力。為了把握機會，你會讓自己變的越來越優秀，讓自己發光發亮對方再也忽視不了你。

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C. 認真工作的時候會爆發魅力。

你是個事業型女性，一心都撲在工作上面了，你心無旁騖堅定自信地處理疑難問題的時候，特別讓別人刮目相看，自帶氣場，自然而然地散發出了你自信獨立的魅力，特別吸引人的目光。

D. 情敵出現的時候會爆發魅力。

有情敵出現，說明你看人的眼光不錯，同時也大大地加強了你的戰鬥力。同台PK，你更需要把自己的魅力挖掘出來讓自己更加迷人，緊緊地吸引住對方的眼球，把心落在你這裏。

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