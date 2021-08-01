12星座開運名牌手袋　人馬襯綠色旺人緣　雙魚用黃色增魅力助桃花

【名牌手袋／12星座】手袋不僅是時尚配件，更是彰顯個性與自信的標誌。12星座性格不一，而不同顏色的手袋蘊含不一樣的氣場與特點，善用自己的幸運顏色，改變穿搭風格，有助催旺各方運程，更可能有助愛情運！



12星座｜善用自己的幸運顏色，改變穿搭風格，有助催旺運程，（misselvani@IG）

12星座開運顏色手袋



想要改變運程？不妨先從日常穿搭下手，女生外出必備的手袋不但是時尚象徵，了解自己的幸運顏色，再融入每日的穿搪搭當中，更能增加個人氣場與形象，有助財運、人緣、甚至是桃花運等，各方面帶來好運。根據Business Insider總結出12星座的幸運顏色，《01女生》精選出12款星座開運顏色名牌手袋。穩重金牛座用粉色手袋能讓人眼前一亮；人馬座襯綠色手袋有助財運和人緣？哪些手袋能為12星座在下半年帶來好運呢？

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手袋是女人的第二張臉？平日出門有人喜歡帶容量大又休閒的Tote Bag，方便攜帶林林種種的瑣碎物品；有的人則傾向小巧的手提袋，只隨身攜帶貴重財務，一身輕鬆。選擇手袋的習慣背後反映出一個人的思考方式及隱藏個性，快來看看你常用的手袋是否能反映出你的內在個性？

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不少小資品牌包括Charles & Keith、Michael Kors、Pedro紛紛推出手袋新品，其中Charles & Keith Woven Tote Bag方正的外形與配色被指與萬元級的Celine Vertical Cabas帆布袋甚為相似，成為一大注目平價替代品。此外，Charles & Keith新品手袋還有融入編織、鏤空設計的人氣水桶袋，剪裁立體，適合夏日郊遊的造型，讓人眼前一亮。

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