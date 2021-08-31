心理測驗｜選花瓶測誘人魅力　性格冷靜人緣好　卻易招難搞的人?

愛情心理測驗｜有人桃花滿滿，戀情不斷；有人卻無人問津，持續單身。有時給人的第一印象，都是影響愛情運的最直接的元素。想了解自己有否擁有獨特的魅力？不妨日本就有一個選花瓶心理測驗，可測出你誘人魅力指數有多高，不妨了解個人優點再加以善用，盡攬桃花。



「第一印象」往往都是影響愛情運的最直接的元素。(《愛的迫降》劇照)

有時很不容易才遇見喜歡的對象，但對方卻毫不過電？或許你是缺少能「吊」男人胃口的魅力，吸引他想去探索了解你更多。而當與人相處時，也是可從中可看到自己獨有的個性吸引力，例如懂得看「眉頭眼額」的你，不論職場或情場總能找到別人優點，人緣甚好；而性格堅強不愛依賴的你，總能引起他人的「挑戰慾」，暗藏很高的魅力指數。

日本網站shinri選花瓶心理測驗，以4個不同款式的花瓶看出一個人的魅力。憑直覺挑選一個你最喜歡的花瓶款式，秒測你誘人魅力指數，不妨測一測了解自己有何吸引力。

【按圖看】4款不同的花瓶代表着你的誘人魅力等級，有人天生擁有自然而然的吸引力? 有人卻是專門吸引性格較衝動的人？▼▼▼

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同場加映：心理測驗｜做事經常忘東忘西？即使想用力記著，卻馬上忘記？不妨做一做以下的心理測驗，憑第一感覺選出最喜愛的鸚鵡，秒測你的健忘程度，看看你是像鸚鵡擁有過目不忘的記憶力，還是一個健忘的迷糊鬼。▼▼▼

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資料來源：shinri