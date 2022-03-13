單身女子的6個自我修養　為自己的幸福負責　做最愛自己的那個人

單身的日子，適合好好養精蓄銳，獨自靜一靜，傾聽內心的聲音。讓身心回歸到寧靜舒適的狀態，以迎接下一段美好的感情......



曾幾何時，「單身」形成一種負面又不太好的狀態或形容詞，網路或論壇上那帶著些許歧視、自嘲和諷刺的言語，似乎身為「單身狗」的地位就莫名比其他在談戀愛的人低落，而沒有對象的人也潛移默化地認為，自己單身好像是一件「羞恥」的事......

在現代社會裡，世俗價值觀似乎默默的將有男女朋友、伴侶歸類為「應該」，而單身、不婚族則被分類為「不應該」，這種用傳統觀念暴力貼上的標籤，深植在現代人的心中。但單身並沒有這麼差，是該停止這種無謂的自責了！

單身女子的6個自我修養，如果你連自己都不愛......誰還會覺得你是值得被愛的？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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無論你是否一個人，請停止否定自己

現實生活中，有許多人受到家人或同儕的價值觀束縛而困擾不已，甚至開始自責。有人即使選擇離開愛情市場，也得過著不自在的日子，而有人跟伴侶走入穩定的感情關係，卻不知道這樣做對不對。

我們常常會發現，硬逼自己處在穩定的愛情關係裡的人反而更不快樂，而且選擇單身，在現代社會裡反倒成了一種解脫、自在，懂得忠於自己的行為。即使很多人視「單身」為過渡期，覺得沒有伴侶的自己「空了」、缺乏實感，但單身的你，實在不必感到有罪惡感。盡情享受它所愛來的喜悅吧！

懂得投資與耕耘自己，花時間認識自己，悅納自己

沒有愛情也沒關係，單身的人，有大把時間可以花在自己身上。你可以靜靜的花一個下午的時間讀書，也可以籌畫一個只屬於自己的小旅行。隨興所至、走到哪玩到哪、不必配合旅伴，非常的愜意與隨興。你也能開始投資自己：學習外語、發展才藝、研究知識或鍛鍊身體，都是很棒的事情。要記住：我們活在世界上生不帶來、死不帶走，只有自己不會背叛自己。花時間在自己身上，永遠不會浪費。

黃金單身，自由自在又不受拘束

你有多久沒有自己去看電影，或是一個人吃飯、一個人去遊樂園了？雖然說這可能是會被寫在「孤獨等級表」上的事項（你看！又是一個嘲弄單身者的既定價值觀），但這其實是非常自在的事情。你可以跟誰見面就跟誰見面，完全不需要報備或溝通協商；你也能想去哪就去哪，無須被管制或被勸阻。

你說，可能會寂寞？單身者也能夠選擇跟朋友或陌生旅伴同行，能夠認識更多人之外，說不定當中還藏著愛情的種子喔。單身本來就是美好的，別等到之後又投身感情中，才懊悔這時候沒有好好把握。

你也能夠選擇沒有包袱的關係：同時和好幾個人約會，也是你的自由。在許多國家文化裡，這也是再正常不過的事，不需要用道德來自我譴責；既然你沒有給出承諾、沒有欺騙或強迫、傷害對方，那要怎麼做真的都是你的選擇，不需要別人來任意評論。

快樂發自內心，就不必刻意說服自己「我很好」

單身「多久」一段時間就是「不好的」，這樣拘束的想法完全沒有存在的必要，你想花時間專注自己、抑或從上一段感情中復原，那都是你自己的決定。你不想結婚也是你的個人選擇，花時間先過好自己的人生、追尋事業成就更加重要。

雖然，親朋好友們不斷推你多出去認識對象，最後卻始終拒絕的自己，好像很糟——但那真的沒關係，你只要讓關心你的人們知道你現在過得很好就行了。如果你想單身，那就讓自己單身吧！一個人的世界，能讓你有更多機會認識自己，當你準備好展開下一段戀愛關係時，也會因為有過這段單身獨處的日子，而愛得更成熟。

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單身時期的六個自我練習

1. 思考自己喜歡的那個他，是怎樣的人

在這一個人的日子裡，試著回想一下從小到大的自己。會因怎樣的人而怦然心動？怎樣的人總會吸引自己的目光，即便對方並不是那麼的傑出耀眼？或者，與自己萍水相逢的人們之中，哪些人會在自己心中留下印痕，就算素不相識？

已有戀愛經驗的，更可以從過往的寶貴教訓中，細細反芻並探索內心，把過往不是那麼愉快的分手經驗，化作下次與人交往時的心理準備。當你心中的那個他與你相逢時，你將心領神會。

於千萬人之中遇見你所遇見的人，於千萬年之中，時間的無涯的荒野裡，沒有早一步，也沒有晚一步，剛巧趕上了，那也沒有別的話可說，惟有輕輕地問一聲︰「噢，你也在這裡嗎？」 《愛》張愛玲

2. 熟習安慰自己的藝術技巧

平常我們的時間就已十分緊湊，即使沒有伴侶佔據我們的時間，每天我們還是會被各種瑣碎的大小事追著跑。在工作上，遇到難題或糟糕的麻煩是家常便飯。當我們痛苦失意時，總不能一直依賴家人或朋友，每個人都有自己的負累與難關，眾人都是孤獨的。

因此，我們都該學會如何給自己力量、自我鼓勵，而不是一碰到困難，就是馬上找別人訴苦討拍。跌倒不要緊，能夠自己站起來才是瀟灑。

3. 發展其它的興趣愛好

比起沉浸於愛情的戀人們，你更有時間可以好好善待自己、投資在自己身上。這將會是你夢寐以求的歐洲之旅，或是學習跳傘的最佳機會。沒有任何東西可以阻止你！如果你感到無聊、悲傷或需要重新振作起來，這就是最好時機。

做讓自己快樂的事情，不需要原因。你將會發現，自己成為一個更加全面的人，有很多故事和興趣，可以在以後與某人分享。單身是暫時的；享受它，向它學習並充分利用它吧！

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4. 別活在陰霾裡，放下吧！

你不需花一整年的時間來緬懷以前曾經有過的男朋友，或者過去每週日早上都會收到的鮮花。接受自己當時可能下錯決定的事實，悅納自己已經獨立、自由自在的情狀。你還是你自己，沒有失去什麼。即便錯過了那番風景，你仍有更多的機會迎接更多采多姿的景色。你生命的那部分已經過去了；您越早將它拋在身後並接受它，您就越早準備好進入生活的下一個階段。

5. 快樂不需要別人給，你的快樂只有自己懂

對某些人來說，獨自一人生活可能很艱難，但重要的是，不要依賴他人的陪伴而感到幸福。快樂的方法有很多，除了情人之外，家人、朋友也是自己的好夥伴，趁現在多與其他人交流感情，你將會意外的發現原來沒有戀人，你生命中的其他人也不遜色於他！

當你學會了自己給自己快樂的本事，未來你與伴侶的相處將會更自然而愉快，他將會尊重你的其它行程或社交，你不用黏著他，他也不會束縛你，你們將會是完美的一對，卻又是獨立自主的成熟個體。

6. 為心中的「理想生活」下定義

突如其來的失戀，讓你不知所措，不知生活的重心該往哪裡擺嗎？一旦恢復單身，好像就失去了努力生活的動力了......

恢復單身後，就從此與美好的生活無緣嗎？答案，當然不是這樣。花時間好好打扮自己，而不是為了自己心儀對象的價值觀——「女為悅己者容」是封建迂腐的道理，無論你是否處於一段感情中，好好過生活並思索自己的理想生活，才是最重要的。不妨這麼想：你在單身時所做的一切，都是為了將來的美好人生做準備......。

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】