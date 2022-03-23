劉鳴煒低調再婚！情史豐富鍾情平民女子　與新婚妻節目結緣？

劉鳴煒結婚｜富商劉鑾雄的長子劉鳴煒的感情生活備受關注， 他於昨日（22日）在社交平台上宣布再婚喜訊，好友們都紛紛留言恭喜他！這位「城中筍盤」又再「封盤」，劉鳴煒的情史一向豐富，去年被爆出戀上新歡簡雪忻（Joyce），網民猜測新婚太太正是Joyce！



現年41歲的劉鳴煒昨日（22日）在社交平台上分享了一張結婚照片，相中他與新婚太太相擁，並在帖文上簡單寫下「05／03／2022」，估計是他們註冊結婚的日子。劉鳴煒並無透露太太的名字，但去年被爆出戀上新歡Joyce，因而網民相信再婚的新娘就是Joyce！

劉鳴煒結婚｜現年41歲的劉鳴煒在社交平台上分享了一張結婚照片。（Ming Wai Lau＠FB）

劉鳴煒與Joyce在2016年因拍攝港台節目《我係乜乜乜》而結緣，當時節目組請來了劉鳴煒與游學修擔任嘉賓，一眾女生要在二人之間選出男神，Joyce本來選擇了游學修，但一見劉鳴煒現身，Joyce瞬間轉軚，轉為選擇劉鳴煒，更解釋指，「現在我是選男神，純粹看長相，我比較喜歡這位長相，所以我選這位，他成熟穩重。」

劉鳴煒結婚｜劉鳴煒與Joyce在2016年因拍攝港台節目《我係乜乜乜》而結緣。（《我係乜乜乜》節目截圖）

有指當時劉鳴煒與Joyce交換了聯絡方法，不過當時劉鳴煒已有女朋友，所以二人未有進一步發展，直至劉鳴煒跟前任分手後，發現到Joyce同樣喜歡爬山、滑雪，二人一拍即合，很快就撻著，其後二人被拍到手拖手在銅鑼灣鬧市行街拍拖，更一起到歐洲旅行，亦有指二人很快就開展同居生活，發展相當迅速！

劉鳴煒結婚｜劉鳴煒跟前任分手後，發現到Joyce同樣喜歡爬山、滑雪，二人一拍即合，很快就撻著。（Carshare.hk@FB）

比劉鳴煒細10年的Joyce，現年31歲，雖然是平民出身，但來頭也不少！Joyce中學畢業於名校瑪利諾修院學校，2009年考入英國排名19皇家哈洛威學院（Royal Holloway, University of London）修讀經濟學，與何超蓮是同屆同學，2012年更以一級榮譽成績畢業，其後回港發展，年僅23歲就跟朋友一同創立租用閒置汽車平台「Carshare」。

劉鳴煒結婚｜Joyce年僅23歲就跟朋友一同創立租用閒置汽車平台「Carshare」（Carshare.hk@FB）

劉鳴煒情史｜前妻Wendy 為劉鳴煒誕下一對龍鳳胎

劉鳴煒情史豐富，而且備受大眾關注，不過劉鳴煒不像其他富商、富二代喜歡「港姐」，有指他鍾情「平民女子」。劉鳴煒於2001年與英國大學同學Wendy結婚，出名慳儉的劉鳴煒，當年更讓Wendy在公立醫院誕下一對龍鳳胎，果然是不一樣的富二代！不過二人於2010年因性格不合宣布離婚，一對子女交由Wendy照顧。

劉鳴煒情史｜劉鳴煒於2001年與英國大學同學Wendy結婚。（Ming Wai Lau＠FB）

劉鳴煒情史｜離婚後跟一名女子拍拖

劉鳴煒與Wendy離婚後不足半年，劉鳴煒被傳媒拍到跟一名女子拍拖外出，當時見到該名女子肚子已顯現，估計至少懷孕五個月，據悉這位女子為劉鳴煒誕下兩名兒子，不過最終也是分手收場。

劉鳴煒情史｜劉鳴煒與Wendy離婚後不足半年，劉鳴煒被傳媒拍到跟一名女子拍拖外出，當時見到該名女子肚子已顯現。（Ming Wai Lau＠FB）

劉鳴煒情史｜金融之花Estella

回復單身後，劉鳴煒在2016年與金融之花奚倩雯Estella擦出愛火花，二人更在社交平台公開合照。有報道指出二人在一個飯局中認識，由於Estella樣貌突出及健談，令劉鳴煒對她留下深刻印象，很快就開始約會。Estella在香港大學經濟和財務學系畢業，曾到荷蘭進修，任職摩根大通客戶投資組合經理，絕對是高學歷才女！

劉鳴煒情史｜劉鳴煒在2016年與金融之花奚倩雯Estella擦出愛火花。（Ming Wai Lau＠FB）

劉鳴煒情史｜港鐵高級職員Elizabeth Yeung

後來到2018年，劉鳴煒再被傳媒拍到跟一名高妹Elizabeth Yeung拍拖，20多歲已是港鐵高級職員。

劉鳴煒情史｜劉鳴煒在2018年被傳媒影到跟一名港鐵高級職員Elizabeth Yeung拍拖。（Ming Wai Lau＠FB）

劉鳴煒情史｜明珠台新聞主播趙慧奈

於2019年，劉鳴煒被爆出跟中日混血明珠台新聞主播趙慧奈（Keina）拍拖，劉鳴煒更出動到私人飛機跟Keina去看北極光，不過其後傳出了情變消息，Keina在 IG Story 高調大曬跟另一名男子的親密合照，劉鳴煒又在 IG 帖文中流露哀傷，二人最終也是分手收場。

劉鳴煒情史｜於2019年，劉鳴煒被爆出跟中日混血明珠台新聞主播趙慧奈（Keina）拍拖。（keinachiu@IG）

劉鳴煒的感情史相當豐富，歷代女友雖然並非「港姐」，又不是甚麼名門望族，但也來頭不小，有新聞主播，又有高學歷金融才女，位位女生都非常高質！