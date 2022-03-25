月亮星座洩露真的你！解析適合你的戀愛攻略是一見鍾情還是一夜情

月亮星座代表每個人的情感反應方式、愛與安全感的需求、對感情與婚姻的態度、依據情緒與潛意識做出的反應、與母親和女性的關係、對日常生活與家庭事務的態度、飲食習慣與食物偏好等......



什麼是月亮星座？月亮星座的論述、重點與概念

說起月亮星座，我們就要提到星盤。在我們出生的那一刻，天生星體的排布，就是我們的星盤。而在這張星盤當中，太陽落入什麼星座，月亮落入什麼星座？水星落到什麼星座？就是我們對應星體的落座。

月亮星座影響人的情緒，每個人自覺的好惡，是由月亮所支配，非但如此，月亮進入的星座，為安全感，成就感的來源，個人內心真正的想法，人生的生活方針，都是由月亮所在之星座性質而表現。而公共的榮譽，一個人的聲望也是被月亮所決定。占星術中有一種說法，認為月亮代表往世的人格特質，不斷重複的行為模式，它阻止了人們的靈魂提升層次，使人們趨於墮性，沉溺於往昔的喜好。從這個觀點而言，月亮星座提供了人們人生奮鬥的主戰場。人們如何修身養性來對抗人們心中的惡魔，即誘惑人們去犯罪的力量，就視人們對月亮星座的了解了。

看一下自己的月亮落進了什麼樣的星座，落在什麼宮位。不管是星座還是宮位，對我們都有著非常大的影響。可以說，一個人的幸福與否，完全來自於月亮。如果一個人的月亮得不到滋養和滿足，那麼即便他擁有很多錢財，他也一定是不快樂的。因為幸福這個定義本身就是相對的。每個人對於幸福的標準不一樣。有的人認為家財萬貫才是幸福，但有的人認為平平淡淡才是快樂。對於幸福的不同標準，就來源於月亮的落座和宮位。

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那麼太陽星座和月亮星座之間有什麼區別呢？

太陽星座代表人的的天生個性、意志力、自我表達的方式。通過太陽星座我們可以對一個人有基本的認識，但要真正完整了解一個人，除了太陽星座外，還要看太陽所落的宮位和與其他星體的角度，就算太陽星座一樣，坐落的宮位及角度不同，受太陽星座的影響也就大不相同，所以人的個性不只有十二種分類。

月亮星座是出生時月亮所在的位置，月亮影響地球的潮汐變化，同時也影響了人類的情緒、內心安全感、潛意識、精神層面、家庭及家人的影響、個人習慣、飲食習慣、偏好、潛力、理想、想像力、接受力、適應力、直覺和氣質。

月亮象徵母親，通過月亮星座可知自己對母親的態度，以及母親所給予的影響力，也可看出對其他女性的態度，對男性而言可顯示出對待妻子的方式。 月亮星座影響潛意識，不會影響外在的性格表現，卻會影響人格的形成。 月亮星座在幼年及小學階段的表現最爲明顯，當對生命有所認識之後，便隱藏起來。

一般網路上娛樂派的星座知識體現的是太陽星座，但有時候會覺得不太準，那是因爲沒有考慮到月亮星座的因素。其實太陽星座和月亮星座都是互相牽連的。除此之外，還有上升星座，但這個就比較深奧，還是需要正確的出生時間，專業的來分析。

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月亮星座對我們的影響：安全感、情緒、感覺、記憶、習慣、家庭、生產力、照顧......

本命盤中月亮所在的星座，代表著對於情感的表現方式，月亮所在的宮位，則代表個人情感所表現的生活領域。在六親方面，月亮為夜間盤的母親自然象徵星，以及男命的妻子。在身體器官方面，月亮代表胃、胸部、乳房等。

知道自己的月亮落座之後，我們再來看一下月亮對我們的影響。對於月亮來說，錄入到金牛座和巨蟹座這兩個位置，叫做月亮的入旺和入廟。大家可以去這樣理解月亮的入旺和入廟，對於月亮來說，落在巨蟹座就像是回到了自己的家，是非常舒適的。落在了金牛座，就像是去到自己的好朋友或者是自己的親人那裡，也是比較舒服的一個狀態。

這也意味著月亮在這兩個位置，能夠發揮出他們本身的滋養能力。也會受到別人給予他們更多的滋養，也懂得如何去愛一個人。如果月亮落在天蠍座和山羊座這樣的位置，就相當於月亮去到了自己仇人那裡，在那兒的月亮，勢必發揮不出自己本身的治癒的能量。反倒是比較冷漠，多疑且自私的。而且月亮失勢，會讓盤主本人對於幸福的感受程度不高。

月亮落在各象、各元素都會有哪些性格特點？

月亮落入火象星座者（白羊，獅子，人馬），在性格上會有較樂觀，自信，熱誠，主動，進取的傾向。他們永遠有赤子之心，喜歡和年輕人在一起，比較喜歡當「老大」，但個性也很慷慨，是個開創性人物，決策者，但在執行上總是把細節留給別人，對於繁瑣的事總是不耐煩。有理想，有運動家精神，視人生為一場競賽。在金錢方面很難儲蓄。

月亮如果落入到白羊身上，這個人是比較真誠的，在親密關係當中，性子會比較急，但是很真誠。月亮落在獅子座的人，他們在感情上是佔有欲很強的，但同時他們也有獅子座的光明磊落。自尊心很高。他們要的愛情，是勢均力敵的。也是在感情裡面會全情投入和付出的，有著獅子座的真誠和熱忱。月亮落在人馬座這個位置的人，在感情上是比較灑脫的，也是比較樂觀的。他們內心的幸福感也是比較強的，但同時他們最害怕的就是失去自由。害怕被束縛。

月亮落入土象星座者（處女，金牛，山羊），一定較重視安全感，成長較慢，較保守及現實。這種人作事總是小心謹慎，考慮密，不太會揮霍，很重視家庭和朋友之情。他們對財產的重視有一點太愛錢，因此不喜歡浪費，並且痛恨浪費，做事缺乏自動自發性，但有始有終。性格上的優點是穩定，可信賴，缺點是有時吹毛求疵，小題大作。

月亮落在金牛座，他們往往受到母親的關懷會比較多，同樣也會更懂得如何用正確的方式去愛人，這類月亮往往是不錯的。而月亮落在處女座的人，在感情上其實是比較喜歡計算得失的。而且這個人非常容易操心，他們在感情當中幸福感是比較低的。對於愛的人，他們總是關心對方的一切細節。且在親密關係當中要求會比較高，所以內心很難達到一種相對來說滿足的狀態。月亮落在山羊座的人，在感情上往往是比較冷漠且自私的，而且非常現實。這類人內心的幸福感指數是非常低的，他們很難感覺到真正的發自內心的快樂。月亮一旦失事，對於人的影響是非常大的，即便是他們家財萬貫，但是依然很難感到滿足。

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月亮落入風象星座者（雙子，天秤，水瓶），一定較喜愛講話，溝通，或者語文能力較強，分析能力佳，凡事能條理化，思路清楚，好奇心較重，喜愛發問，適合作個好老師。腦子總是轉個不停，很容易緊張。這種人適合在教育界，傳播界等跟溝通，講話有密切關係的行業中生存。他們就是有本領現學現賣，路邊聽來的閒談透過他們的嘴裡一說，就好像是專家一樣，可以為了一個觀點和朋友爭辯不休，從圖書館辯論到操場，又從操場辯論到飯廳。思想觀念總是與時俱進，絕不落伍，這種人是個好的新聞從業人員，好老師，見聞廣博。通常都是好人，但總把不常見面的朋友忘得一乾二淨。

如果是月亮落在雙子座，他們在感情當中是特別喜歡新鮮和變化的。而且特別害怕被束縛。對於這類月亮來說，如果讓他們感覺到不自由，他們就不會快樂。交流，變化，靈魂的溝通，是月亮雙子內心幸福感的來源。月亮落在天秤座這個位置是月亮比較清醒，但是同時也比較冷漠的位置。這類人其實內心往往沒有什麼幸福感和安全感，因為他們總是比較客觀，就像是一個人群當中的旁觀者。所以在感情當中，很難共情。月亮落在水瓶座，其實和月亮落在天秤座的人有異曲同工之感。他們都是比較冷漠的，也是比較客觀的，但同時他們也很難共情。就像是人世間的一個旁觀者一樣。總是以旁觀者的角度去看待世界。很難真正地融入這個花花世界。

月亮落入水象星座者（巨蟹，天蠍，雙魚），較富於情緒及感情，內在的心情是人生各個階段的驅動力。他們不善變者，很有恆心和毅力，但很難掌握新觀念，反應也比較慢。人生中最需要的是愛情和親情。直覺很強，潛意識能夠察覺誰是真正地對他好。他們也很能察覺別人的要求，但是否願意符合這些要就是另一回事了。生活方式很重要，往往因為過著自己不喜歡的生活而沮喪或長期臥病。很多月亮在水象星座的人都有藝術天分，對音樂也特別愛好。

對於月亮巨蟹來說，他們更喜歡去照顧一個人，無微不至的對待對方。在這種照顧當中，他們會感覺到安全感以及幸福感。而且月亮落在巨蟹座的人，其實是很容易在感情上得到滿足的，所以也比較容易感到幸福。不過缺點是他們很容易多愁善感，受到情緒的左右。月亮落在天蠍座，這是月亮的失勢位置。月亮落在這個位置的人，往往童年是比較辛苦的，而且也不知道如何去愛一個人，他們多疑。敏感，而且佔有欲非常強，非常容易出病嬌。亮落在雙魚座這個位置的時候，情緒是非常豐富的。但同時這類型的人很容易陷入到情感的漩渦當中，因為他們真的太在乎感情了。他們內心幸福程度比較高，但是也容易在感情中受傷害。

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從月亮星座完整攻略最適合你的愛情風格與親密關係模式！

1、一見鍾情

適合的月亮星座：月亮白羊座、月亮獅子座、月亮天蠍座

一見鍾情的愛情，是所有愛情種類裡面，最直接，最高效，也最讓人目瞪口呆的方式了。這樣的愛情，避免了無謂的等待，像月亮白羊座、月亮獅子座、月亮天蠍座這樣性格的人，壓根就沒有那個耐心玩什麼愛情遊戲，喜歡就是喜歡，一見鍾情的喜歡，必然是他們想要的愛情方式，也是最適合他們的愛情方式了。

2、若即若離

適合的月亮星座：月亮金牛座、月亮巨蟹座、月亮山羊座

若即若離，不是真的離了，只是兩人之間好像總有那麼一點小小的誤會，兩個人的心不是那麼容易真正的團結到一起。這樣的愛情方式，可能就很適合月亮金牛座、月亮巨蟹座、月亮山羊座這樣耐心特別的好，而且，本身也對愛情忠貞不二的人，換成其他人，早就對這段感情say good bye了。

3、愛情長跑

適合的月亮星座：月亮雙子座、月亮處女座、月亮天秤座

愛情長跑，不是說兩個人還有其他的備胎，而是這些人的性格裏，都喜歡全知的戀愛方式，好像不能知道對方所有的優點和缺點，對於他們來說就不能接受一樣。所以，他們才開始了這樣的愛情方式，愛情長跑……月亮雙子座、月亮處女座、月亮天秤座，這些個月亮星座的性格，也都適合全知型的愛情方式。

4、一夜情引發的愛情

適合的月亮星座：月亮人馬座、月亮水瓶座、月亮雙魚座

現在人類的生活方式，已經是很多年前不能想像的了，越來越多的一夜情，越來越方便的一夜情，啪啪啪，那麼的響亮。而且，還有因為一夜情引發的愛情，像月亮人馬座、月亮水瓶座、月亮雙魚座，他們就會因為一夜情，找到適合自己的愛情，Orz……

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】