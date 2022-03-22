與處女座談戀愛的4大注意事項：腌尖難服侍，只因愛得真摯難放下

處女座並沒有傳說中那麼可怕，反而在愛情關係中，處女座的心只能夠裝下一個人，不管是口是心非的毒舌，還是拳打腳踢的溫柔，只想讓心裡的這個人看......



處女座總是給人一種高冷的感覺，他們不是那種性格乖僻不合群的人，他們是因為渾身散發出的一種仙氣將自己纏繞其中。就像是一支白蓮，可遠觀而不可褻玩焉。天生優秀的處女座總是會吸引許多人的目光，他們從來不會擔心缺乏愛慕者。在大多數時間裡，自信總是掛在他們的臉上，如果說獅子座是霸王，那麼處女座就是魅力十足的冰王，那種發自靈魂的高貴氣質讓無數人拜倒在他們的身下......（月亮星座也需參考喔！）

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眼光挑剔難接近、重重考驗設關卡！？

天生優秀的處女座總是會輕易看出一個人身上的不足，同時，他們還是嚴以律己、嚴以待人的代表。他們的眼裡不揉沙子，任何污點都休想在他們面前蒙混過關。處女座有著十二個星座中最挑剔的眼光，他們會把自己的心藏在重重包裹的盒子中，遇不到對的人決不會敞開心扉。處女座決不相信什麼一見鍾情，任何人在他們的第一眼裡看來都是不完美的存在，只有經過很長時間的檢驗，他們才會對一個人給予肯定。面對自己的追求者，處女座總是擺出一副冷冷的態度，不斷退縮，保持兩個人的距離，並以此來對對方進行客觀的觀察。

處女座會為自己的追求者設下重重關卡，以檢驗他們的真心。這是因為處女座表面上自信，但他們的內心始終有一種不安，他們對安全感的渴望讓他們不敢輕易地接受一個人，他們總是脆弱敏感，害怕被那些不真誠的人傷害。哪怕處女座心裡已經為對方留好了一個位置，他們還是會不斷地冷落對方、考驗對方，如果對方因為挑戰難度過高而沒能堅持下來，他們心裡也會感到一種落寞。處女座有時也很自責，因為他們這種拒人於千里之外的態度也會傷害到那些真正愛慕他們的人，但是習慣會讓他們崇尚「寧缺毋濫」的原則。

感情慢熱，穩紮穩打——又是死傲嬌！

在情感生活中，處女座總是很難進入狀態，哪怕內心已經對某個人表示了肯定，但是表現出來的還是一種若即若離的態度。處女座不會在一開始就給予某個人很高的評價，他們會通過時間的檢驗來看透一個人的內心，如果某個人身上真的有吸引處女座的閃光點，他們對那個人的評價也會隨著相處的時間而不斷上升。但是，處女座很少會把這種內心的變化表露在外，因此很容易讓他們的追求者感到洩氣，當處女座剛剛開始對一個人產生好感的時候，那個人或許已經選擇了放棄。處女座在感情生活中選擇求穩，但這也容易讓他們錯過合適的人。

處女座可能是十二個星座中數一數二的死傲嬌。他們不會像一些星座那樣打心眼裡討厭一個人，有時，他們會對某個人抱有好感，但是卻表現出一副嫌棄的態度。明明已經承認了對方在自己心中的地位，但是就是不肯將這種心意表露出來，讓人辛苦地猜測他們的心思。處女座的毒舌在十二個星座中也是有名的，但他們對陌生人總是客客氣氣，對待身邊熟悉的人卻喜歡擺出一副高高在上的態度，一個勁兒地數落別人的不是。處女座傷害了周圍的人之後又會馬上陷入不安，害怕別人因為自己的冷漠而疏遠自己，但自己卻總改不了這樣的毛病。

內心細膩糾結，拿得起又難放下

處女座表面上重重防備，實際上內心裡也十分渴望能夠得到一份真摯的感情。一個人的時候，處女座也經常多愁善感，默默埋怨自己心中的那個人怎麼那麼不爭氣，輕易地就倒在了自己的防衛面前。處女座對於情感的熱度和其他人總有些時間差，當他們自己開始動情而對方卻已經放棄的時候，處女座又會默默地在心裡流淚。明明越過重重關卡叩開了自己的心扉，而對方卻要轉身離去。處女座對此總是會帶有一絲抱怨和不捨。其實他們卻忘了，攻破處女座的外部防線早已讓對方耗盡了精力，哪怕是最後一層薄紙也已經沒有力氣去捅破。

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和處女座談戀愛的4個要點

追求方式：你對他的追求要源自你對他的崇拜，至少要讓他感覺到你很崇拜他。

追處女的時候一定不要把意圖表現得太明顯，因為一旦你表明了你要把他追到手的心思，他會覺得你有攻擊性，你會給他帶來很大的壓力，就算他想跟你做朋友，但你帶著這樣極強的目的來接近他，他沒有辦法跟你做朋友，所以追他的時候不要著急告訴他你有多喜歡他，而是要以一種崇拜的姿態靠近他，讓他知道他身上有很多發光的點，你這樣做他才會放下戒備心。要知道，處女座是一個極其謹慎小心的星座，他真的害怕浪費感情、浪費精力，也害怕辜負了別人的感情，所以想要追他，就一定要以一種最讓他沒有壓力的方式接近。

表達愛的方式：不要用力表達，點到為止，剩下的讓他自己去領會。

作為土象星座中最典型的星座，他是不太喜歡矯情地表達愛的，所以你在跟他表達愛的時候不要太誇張，也不要太用力，嘴上說一兩句就好，千萬不要頻繁，你說得越多越密，他越會覺得你不夠真誠，不能光靠嘴來忽悠他。所以在表達上有一點點就可以了，剩下的要讓他自己去思考、去體會，你要做的就是把對他的愛放在心上、融化在行動，你要讓他在生活中感受到來自你的關心和疼愛，處女座其實很簡單，你有多愛他，他就會有多愛你，而且你對他的愛無論表現出來的還是沒表現出來的，他都能感受得到，並且他不會騙自己，你的愛真不真誠他心裡一清二楚。

相處的方式：踏踏實實，安安穩穩，千萬別玩花活、別講謊話。

和處女座相處，不要任何技巧，踏踏實實是最重要也最穩妥的方式，處女真的不喜歡你給他什麼驚喜，只要你能一心一意地跟他在一起就足夠了，這個星座非常務實，尤其在感情這方面，所以你的表達、你的付出儘管踏實地去做就好，跟處女不要玩花的，也不要玩虛的，你越是真誠，他越會迅速地把你融入到自己的世界裡，而你裝模作樣總搞一些虛招子，處女會對你有一些戒備心的，要很長的時間才能放下這份戒備，所以你就儘管怎麼踏實怎麼來吧，這樣會讓處女迅速放下所有的防備。

注意要點：處女座超級需要被另一半認可，你要不斷地加強他的信心，他也會越來越依賴你。

處女座在人群裡不愛說話，躲在一旁靜靜地觀察所有的人，其實他是一個很容易自卑的星座，他怕自己表現出來的不完美讓別人笑話，所以很多時候他寧願什麼都不做、不說，什麼都不做能有什麼錯呢，而且他也不喜歡被別人了解，他有自己的小世界，如果想要跟處女座長久地走下去，你就要不斷地探索他的小世界，並且認可他的小世界，給了他信心，那他就是你的人。

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】