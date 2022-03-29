台星趙小僑走出胎停陰影　忍痛挨數百針決心「拚最後一次試管」

【趙小僑老公／試管嬰兒】台灣組合「七朵花」前成員趙小僑跟導演劉亮佐結婚，為求懷上孩子經歷無數次試管嬰兒後，2021年曾一度懷上孩子，可惜天意弄人卻迎來錐心之痛的胎停，走出胎停傷痛後，趙小僑跟老公決定拼命嘗試最後一次試管嬰兒。



台灣組合「七朵花」前成員趙小僑婚後，一直為求懷上孩子經歷無數次試管嬰兒。（IG@chao_hsiao_chiao）

現年42歲的趙小僑跟老公結婚6年，多年來她一直接受不孕症的治療，忍受痛楚、尿頻等副作用，為成人母不惜每天服食25粒藥丸，在子宮上扎了數百針，取出50多粒卵子，儘管痛得臉都變形，只求懷上孩子。

趙小僑聽到寶寶心跳聲時情緒潰堤，不幸其後傳出噩耗。（Youtube@趙小僑女人說 截圖）

雖則連續兩次都試管失敗，終在2021年好不容易懷上孩子，不料突然傳出噩耗，產檢時發現胎停了，她悲痛大哭：「抱歉不到一周的開心祝賀振奮大家的氛圍，竟然那麼快就跌下來」。花了一年時間調養身體，走出傷痛的趙小僑決定再拼一次，看著太太一直為懷上孩子，老公大感心痛不願太太再受苦，並透露這可能是最後一次。

趙小僑跟丈夫劉亮佐交往時，一直不被外界看好。（IG@chao_hsiao_chiao）

我希望是最後一次，真的不能再一次了。 劉亮佐

趙小僑跟老公劉亮佐交往時，一直不被外界看好。二人因舞台劇《婚外信行為》而擦出愛火花，劉亮佐曾經經歷離婚，而且更有一名兒子，因此外界認為趙小僑跟劉亮佐並不合襯。二人一直承受外界的冷言冷語，家人們都大力反對，不過二人用「時間」向外界證明一切，走過高山低谷於2016年結束愛情6年長跑。

趙小僑克服一開始外界不看好眼光，甜蜜嫁給老公劉亮佐。（IG@chao_hsiao_chiao）

如何克服不被人看好愛情，那就是一直證明自己過得很好。 趙小僑

當時一邊兼顧男友跟家人的關係，趙小僑亦一邊努力學習跟繼子劉子銓相處。兒子劉子銓自小因父母離異，父親工作繁忙而缺少時間陪伴他，而患上分離恐懼症害怕身邊所有人都離開自己。趙小僑怕孩子再次受傷，努力陪伴在旁，甚至視為己出。

趙小僑與繼子劉子銓感情親如真正母子。（IG@chao_hsiao_chiao）

趙小僑與繼子劉子銓怕再次受傷努力陪伴在旁，甚至視為己出。（IG@chao_hsiao_chiao）

趙小僑交往時更笑言：「有可能因為小孩離不開你」，可見她跟劉子銓感情相當不錯。現時繼子都18歲了，亦跟隨趙小僑與劉亮佐踏入演藝圈，創出屬於自己的一片天。趙小僑曾笑言自己才是有分離恐懼症的人，擔心繼子工作太忙無法顧及自己身體健康。

趙小僑和繼子劉子銓、老公劉亮佐一家三口好幸福。（IG@chao_hsiao_chiao）

其實多年來趙小僑拚死求子，只為繼子着想，擔心他將來「照顧長輩的負擔太重」，因而希望誕下孩子好讓繼子有同輩的家人一起商量及陪伴。一路以來，由相愛至小產之痛，趙小僑身旁都有老公劉亮佐及繼子劉子銓陪伴，現時一家三口相當幸福，但願趙小僑今次真的能夠順利懷上孩子。