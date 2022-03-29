明知他禽獸不如卻不敢分手？心理醫生：渣男擅長心理戰話你無人要

遇到渣男卻分不了手，有時候不是單純女生無法下定決心的問題，而是渣男有著特殊手段，在潛移默化中讓女孩們慢慢上當......



在最近社會新聞、兩性議題上，都很常看到「癡心女遇渣男」的現象！其中不乏高知識份子、社會地位高的女性也落入陷阱，因此讓人十分納悶：為什麼這些女生明明有很高的學歷、很高的社會地位，但遇到渣男仍束手無策？妞編輯這次也特別訪問兩位心理醫生，了解為什麼女生捨不得、渣男又有什麼特別的魔力跟技巧！

通常，女生一直無法下定決心分手的原因有很多。台灣吳俊緯心理醫生整理了幾個常見的理由，例如：

1. 分手／離婚後的女性得承受較多的負面刻板印象：二手、被用過的、失婚婦女……

2. 相較離婚／分手的男性，女性在未來的情感發展阻礙較多

3. 兩人生活羈絆太多，女生通常會比較捨不得：兩人間有了小孩、共同經營公司、共有財產……

4. 顧慮面子、擔心社會觀感

5. 女生通常對男生的缺點有較大的包容心：不體貼＝霸道、花心＝受歡迎、有暴力傾向＝有男子氣概……

6. 抱著「能改變他」的希望

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女生的弱點：

以為自己能改變對方、本能逃避分手後的副作用

吳俊緯心理醫生補充：「很多女生不覺得自己是受害者，在關係裡她們都會扮演照顧者的角色，就像是在照顧小孩一樣。而渣男在女孩的眼裡，可能就像是巨嬰、像是叛逆期的小孩，他們總是對孩子有著期盼，希望孩子有天能長大、變成熟。所以他們總在這段關係裡不斷抱持著希望、然後又失望。」面對不斷出軌的男友，女生總是會期待他們會回心轉意、浪子回頭；對有暴力傾向的男友，則希望他的道歉是真的，下次能夠被好好對待；如果是媽寶，則希望男生哪一天可以經過自己不斷的溝通，更重視自己的想法，而不是一直順從媽媽的意見。

曾心怡心理醫生進一步解釋：「我們都會害怕自己錯過對方還是有美好的一部分，或是不想再花時間去讓另一個人了解自己；第二個原因是我們本能地害怕失去。一想到失去，就想到過去分手的痛，或是和自己早期經驗有關的孤獨和失落。所以一想到分手，馬上就會聯想到孤單、傷心、痛苦，而我們會本能地逃避這些負面情緒。」

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渣男手法：

編織美好謊言、擅長心理操控

但除了女生捨不得放手以外，吳俊緯心理醫生渣男還有特別厲害的纏人技巧，像是擁有特別吸引人的個人特質，很會勾勒美好願景、有很強烈的情緒渲染力，再加上本身很會使用心理策略（情緒勒索、煤氣燈效應）、讓女生情不自禁的一次又一次掉入渣男編織岀的陷阱。

像是他們會利用本身的魅力，營造出「能提供女生很多好處」的假象，像是：我會為你寫歌作畫、我能給你很好的生活品質、我的深情專情通通都只屬於你，但如果你離開我，這些「特權」就沒有了；或是我有很厲害的社會背景，如果你離開我，我會利用我的特權讓你吃不完兜著走；從平常的相處上，就時不時灌輸女性：「你不夠好、你只能跟我再一起、你跟我分手就沒人要你」的觀念，斷絕女生的後路。

如果是花心男，可能還會灌輸女方「你疑心病太重、你控制欲太強」，讓女生對自己的行為產生自責，如果是有暴力傾向的男子，就會灌輸對方：「因為我太愛你了，所以才會對你才會有那麼強烈的情緒」。

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斷開渣男的鎖鏈：

多想分手後的美好生活、請親朋好友幫忙分析

因此，兩位心理醫生也分別給出不同的建議，讓女生在察覺這段感情「讓自己不舒服」的時候，能即時收手。

曾心怡心理醫生：「關於害怕失去這件事，我建議大家能夠練習擴大自己的想法，不僅僅是往痛苦的方面想像，而是多想想分手後美好的未來：單身以後的自由、不用擔心受怕、不用疑神疑鬼，多練習正面思考，會讓我們更有能量推動分手這個動作。」

而吳俊緯心理醫生則建議妞妞們：「如果感覺這段感情有怪怪的地方、自己好像時常受委屈、但又不知道哪裡出問題，就要有所警覺了！當然當局者迷，你可以多請教身邊朋友的意見，讓他們幫你分析這到底是不是一段健康的交友模式。」

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