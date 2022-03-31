張國榮逝世19周年｜ 張國榮唐鶴德陰陽兩隔19年 愛意卻從未變

【張國榮逝世19周年／張國榮／唐鶴德】 明天就是四月一日，大家第一印象可能都是愚人節，但同樣是張國榮「哥哥」的忌日。今年是永遠的哥哥張國榮逝世19周年，生前摯愛唐鶴德（唐唐）每逢聖誕節前夕都會於個人社交平台上傳二人合照，他曾透露哥哥張國榮最愛聖誕節，故人逝去，但唐唐依舊不變每年都會一如既往，用自己的方式去懷緬哥哥。



張國榮逝世19周年｜今年是永遠的哥哥張國榮逝世19周年。（IG@dhttong）

張國榮逝世19周年｜哥哥生前摯愛唐鶴德（唐唐）在每逢聖誕夜前都會上載兩人的合照。（IG@dhttong）

前年，哥哥張國榮逝世17周年當天，唐鶴德上傳了一張二人共用一把雨傘的合照並發文緬懷：「17年前你離開了我們，但我知道你在另一個國度裏時刻都想念着我們，特別在這嚴峻的時候會更加給我們鼓勵、打氣，希望大家一起加油、努力，共同渡過這一次的疫情。」哥哥張國榮生前跟唐唐形影不離，經常一同聚會，二人合照多不勝數。

張國榮逝世19周年｜ 在哥哥離世多年，唐鶴德（唐唐）依舊一遍遍地寫滿對愛人的思念。（IG@dhttong）

張國榮及唐鶴德（唐唐）出生於香港的上流社會，因兩家有事業上的來往，早已聽聞過彼此，而二人首次見面是在張玉麟夫人譚愛蓮的生日宴會上，二人從此牽上紅線，展開了這段禁忌之戀。當時24歲哥哥事業處於低谷，由於遇人不淑被經理人欺騙，因而為了生活感到非常苦惱。相反當時26歲的唐鶴德跟哥哥張國榮截然不同，事業混得風生水起，可謂是少年得志。得知的唐唐義不容辭直接拿出自己所有的積蓄給哥哥張國榮，藉此助哥哥渡過難關。

張國榮逝世19周年｜哥哥張國榮曾在一次電台訪問中談及跟唐鶴德（唐唐）一見鐘情的瞬間：「他的側面美極了，不曉得另一面是否一樣美？」（IG@dhttong）

對此哥哥張國榮感到既感激又感動，張國榮生前亦曾多次提及此事，世上有很多人能夠同甘，但沒多少人能夠共苦。經過這一次共渡困境二人關係更上一層樓，而且在張國榮心中已經無人能取替唐鶴德（唐唐）的位置，張國榮生前曾公開表揚大讚唐唐。無論是微不足道的小事，還是重要大事，唐唐事無大小都照顧得張國榮妥妥當當，就比如他得知張國榮愛打麻雀，不會打麻雀的他自學，只為了陪哥哥一起玩。

張國榮逝世19周年｜事業低潮這段往事讓張國榮經常掛在嘴邊，更對唐鶴德的出現非常感激。（YouTube@舜筠獨家專訪張國榮）

那時我一沒名氣，二沒財富，只有他能夠這樣對我。 張國榮

他（唐鶴德）是個好人，他對我很好，是一位愛屋及烏的人。 張國榮

談戀愛本身是藝人們的大忌，更何況是同性之戀，即使現今社會仍有人對同性戀戴有色眼鏡看待，當年社會主流根本無法認同這樣的感情。儘管如此，哥哥張國榮依舊無所畏懼，並且敢於大膽承認二人戀情。1997年哥哥張國榮在個人演唱會上，他唱出《月亮代表我的心》並向全世界發表了愛的宣言。

張國榮逝世19周年｜哥哥其後在不少公開節目上，大方地談及愛人唐鶴德的好，從不避忌外人的目光。（YouTube@TVB USA Official）

這首歌送給我的母親，同時送給另外一位在我生命中摯愛的朋友。你們當然知道我在說誰，他是我的好朋友唐先生。 張國榮

哥哥張國榮這番爆炸性的話，使二人瞬間被推上輿論的風口浪尖，初時唐鶴德亦感到惶恐，但張國榮亦沒有躲避鏡頭，更牽起了唐唐的手，此後這張照片被稱為「世紀牽手照」。此後二人絲毫不躲避，光明正大出現在公眾面前，開始結伴出席任何活動，而唐鶴德亦始終陪着張國榮身旁。

張國榮逝世19周年｜ 哥哥張國榮從沒有躲避鏡頭，牽起了唐鶴德的手，此後這張照片被稱為「世紀牽手照」。（IG@dhttong）

不過命運有時就是這麼殘酷，名利兼得愛人亦在旁，哥哥張國榮卻被病魔纏身。他患上嚴重的抑鬱症，整個人似乎變了另一個人一樣。儘管哥哥身患抑鬱症，唐鶴德卻始終不離不棄，甚至為哄張國榮服下抗抑鬱藥，百般遷就。

據傳，張國榮因於2002年在《異度空間》中飾演心理醫生，過分投入而無法抽離角色，最終不幸患上精神抑鬱。好友梅艷芳（梅姐）曾憶述張國榮曾吃飯時突然離開，打電話也不回，甚至把號碼更換，整段時間好像變了另一個人。張國榮最後無法忍受抑鬱症折磨，選擇了結束自己生命，隨後永遠沉睡在這片土地上。

張國榮逝世19周年｜過去多少快樂記憶，何妨與你一起去追。（IG@dhttong）

當時得知哥哥張國榮離世消息的唐唐，從此整個人似乎失去了精神，唐鶴德以「未亡人」身份把張國榮葬禮的各項事宜處理得妥妥當當。葬禮當天，唐鶴德無法發抑壓內心的悲痛，臨別的那一刻唐鶴德徹底崩潰，一直大喊：「阿仔⋯阿仔，你不要走」，張國榮離開後，唐鶴德一直獨居在二人的住所，一直用自己的方式來陪伴着張國榮。

張國榮逝世19周年｜當年跟哥哥臨別的那一刻唐唐徹底崩潰，一直大喊：「阿仔⋯阿仔，你不要走。」（YouTube@TVB USA Official）

張國榮逝世19周年｜唐唐曾在IG透露哥哥最愛是聖誕節：「N年前他親手裝飾的聖誕樹，他就是喜歡聖誕節。」（IG@dhttong）

2013年3月30日，張國榮「繼續寵愛10年紀念展」上，唐唐把他多年來的千紙鶴全部陳列在上，一共有195萬隻千紙鶴，每一隻都傾注了唐唐對哥哥的思念。多年來，唐唐身旁再沒有出現新伴侶，直到10周年他罕有公開露面並寫下對哥哥張國榮的思念之情。相信假如有來生，二人必定選擇再次相遇並且渡過一生。

死生契闊，與子成說。執子之手，與子偕老。 唐鶴德