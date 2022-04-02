12星座愛情｜4對情侶註定前世冤家　吵架越多反而越愛是你們嗎？

情侶之間沒有吵過架的，數量可以說是微乎其微。畢竟兩個人相處久了，就會發現彼此有太多地方不一樣了，因此矛盾也就這樣產生了。



只是吵架也有不同的結局，有的人吵著吵著就散了，從此不再往來。但是十二星座中的這些情侶卻是越吵越愛，一起來看看這都是為什麼吧？

4對星座CP，吵架越多反而感情越好？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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白羊座VS天秤座

白羊座跟天秤座之所以會天天在吵鬧，就是因為他們時常都覺得對方不懂自己。於是越想越委屈，就很容易會氣不打一處來，會把所有的不滿都發泄在對方身上。但是吵架對於兩個人而言，其實可以算是一件好事。因為白羊座跟天秤座吵著吵著，他們就會大概明白對方的真實想法了。然後就會發現原來之前一切都是誤會，白羊座跟天秤座再下一次溝通時，就會越發的坦誠。

雙子座VS水瓶座

別看雙子座跟水瓶座每天都吵到不可開交，房屋頂都快要被他們給掀翻了。但實際上，兩個人的感情還是挺不錯的。因為一旦對方不在身邊，雙子座跟水瓶座就都會感覺到心裏空落落的。他們不是隨隨便便就會跟人吵架，他們只想要跟對方吵架。因為每次吵鬧，雙子座跟水瓶座都會覺得很安心。有這樣一個人在身邊陪著，就算是吵鬧，對於兩個人而言都是一種幸福，於是他們的感情也會升温很快。

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巨蟹座VS處女座

巨蟹座跟處女座之所以能夠越吵越愛，就是因為他們的吵架不像別人罵街似的，只是單純的在發泄自己的負能量。相反的，巨蟹座跟處女座每次都是在跟對方講道理。所以他們的吵架一點都不會很彪悍，也不會鬧翻天，而是兩個人有理有據的溝通著。一旦一方能夠說服得了另一方，那麼兩個人就會很快達成意見一致，不會再繼續吵下去了，而且彼此的關係也會更親近。

天蠍座VS山羊座

天蠍座跟山羊座之前總是站在自己的角度立場去思考問題，所以他們才會相互埋怨，會怪對方不夠好。兩個人天天在吵架，其實都是心裏頭有很多的委屈，很想要發泄出來讓對方知道。但是天蠍座跟山羊座在吵鬧的過程中，他們也會漸漸的發現對方的不容易。於是兩個人就會突然意識到，自己之前太過於矯情了。兩個人的關係就會越來越好，吵架的次數也會不斷減少。

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