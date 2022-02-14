愛情長跑10年的3大擇偶關鍵！必須無所不談、外表得體出街唔失禮

情侶相處一直是網友最關注的話題之一，一名女網友在Dcard分享，自己與男友的感情即將邁入第10年，身邊有許多親友向她詢問該如何維持長久感情？對此，她以親身經歷整理了3個維持感情的重要特質，貼文一出，引發熱烈討論。



如何維持長久愛情？她揭男友「必嫁、必交往」3大特質

原PO在Dcard感情版以「必嫁必交往的3大特質」為題表示，她與男友即將邁入第10年，有許多親友來問她長久的感情要怎麼維持，「老實說真的不難，我自己整理了三個我和男友交往的重要特質，就是支撐我們感情的重要基礎」。

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特質一：你們必須是好朋友

原PO表示，男友是你的伴侶，不過他應該也要是你的朋友，這是最理想的關係，「因為你要知道，再好的朋友最後都會有自己的家庭，不可能時時刻刻陪伴你，所以和另一半最好除了愛情以外還要有友情基礎，聊得來真的才有未來」。

特質二：上進心、崇拜

原PO認為時間會消很多激情，但對人的欣賞、崇拜卻是會與日俱增的，她解釋這邊講的上進心不一定是多會賺錢、多積極、經濟狀況要有多好，而是對方應該要讓你有欣賞的地方，才不會激情退去後淪為平淡、膩了就bye，兩個人多甜蜜、在一起都還是要保有自己獨立的空間，去努力自己的未來範疇，這才是健康的關係。

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特質三：外表

原PO表示外表好看與否本來就會因人而異，但千萬不要將就騙自己，假如你真的不在乎外表，那就真的沒問題！但有些人明明很在意交往對象的外表，但卻因為大家說「外表不重要」，就以為自己也不在乎，但往往進入關係以後，再嫌東嫌西看不起對方、不敢帶對方出門等等，這樣除了傷害自己，也會傷害到對方的自尊心，「找個自己喜歡的樣子吧，這可是有可能要陪你走一輩子的人欸」。

網友也在底下留言回應，「友誼基礎真的好重要，能輕鬆快樂聊的來，也同時是親密的愛人！」、「承認自己在乎外表也沒什麼啊，每個人都有自己特別注重的地方而已」、「真的真的要是好朋友，相處懂彼此的幽默」、「外表不是唯一，但真的是決定有沒有心動的重要因素」、「說得很好，很多人明明很在乎外表，卻假裝不在意，我就是吃過這種虧的人，大家都勇敢面對自己的喜好吧，沒有對錯」、「好朋友那邊其實還可以再補充 ，彼此必須有試著想理解彼此的心意，否則說再多，對方沒有想聽沒有想理解也是白費功夫」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：愛情長跑的關鍵？交往10年的她揭「必嫁、必交往」3大特質：別再說外表不重要！】