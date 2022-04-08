Avril Lavigne曾兩度婚姻失敗仍信愛情　巴黎鐵塔前接受男友求婚

【Avril Lavigne訂婚／男友Mod Sun求婚】國際巨星Avril Lavigne於社交平台宣布已接受男友Mod Sun的求婚，更開心地向世界宣布：「我願意，我永遠愛你！」現年37歲的Avril Lavigne出道超過20年，憑著《Girlfriend》、《When You're Gone 》等歌曲紅遍全球！雖然Avril Lavigne早前的兩段婚姻都是失敗收場，但她仍然選擇相信愛情，堅持尋覓適合自己的真命天子。Avril Lavigne今日（8日）傳出被求婚消息，粉絲們也紛紛留言祝福她！



國際巨星Avril Lavigne於社交平台宣布已接受男友Mod Sun的求婚。（modsun＠IG）

Avril Lavigne巴黎鐵塔前被求婚 甜曬巨型愛心鑽戒

現年37歲的加拿大搖滾小天后Avril Lavigne今天（8日）在社交平台大方分享男友Mod Sun在巴黎鐵塔前向她求婚的照片！Avril Lavigne於去年被拍到跟比自己小3歲的美國歌手Mod Sun約會，令戀情被公開。Avril Lavigne在3月27日接受了Mod Sun的求婚，今日在社交平台分享喜事，並曬出巨型愛心鑽戒，實在是羡煞旁人！Avril Lavigne更在帖文中甜說：「我願意，我永遠愛你！」粉絲們也紛紛留言祝福他們！

Avril Lavigne在社交平台大方分享男友Mod Sun在巴黎鐵塔前向她求婚的照片！（avrillavigne＠IG）

Avril Lavigne曬出巨型愛心鑽戒，實在是羡煞旁人！（avrillavigne＠IG）

Avril Lavigne曾因患病隱退樂壇

Avril Lavigne出道超過20年，當年憑著《Girlfriend》、《When You're Gone 》等歌曲紅遍全球！但在2013年時，Avril Lavigne突然消失，直至2年後證實她患上了萊姆病（Lyme disease），需要長期臥病在床休養身體，漸漸隱退樂壇。幸好後來病情受到控制，闊別5年後終於復出，以新作《Head Above Water》正式回歸歌壇。

Avril Lavigne出道超過20年，當年憑著《Girlfriend》、《When You're Gone 》等歌曲紅遍全球！（avrillavigne＠IG）

Avril Lavigne曾歷兩度婚姻失敗 仍然選擇相信愛情

Avril Lavigne除了在健康與事業上一度跌入低潮，在愛情路上亦充滿波折！Avril Lavigne在17歲時認識了歌手Deryck Whibley，兩人於2006年結婚，但這段婚姻只維持了3年。在2009年，Avril Lavigne與Deryck Whibley就各自宣布二人已分居，正辦理離婚手續。Avril Lavigne其後也有暗示自己結婚時太年輕，思想還未成熟，所以令這段婚姻失敗告終。

Avril Lavigne在17歲時認識了歌手Deryck Whibley，兩人於2006年結婚，但這段婚姻只維持了3年。(gettyimages)

離婚後，Avril Lavigne於2012年跟搖滾歌手Chad Kroeger相戀，並在2013年結婚。兩人婚後一年，Avril Lavigne就要面對病魔的折磨，在她病重時，Chad Kroeger正在進行巡迴演出，只能間中抽空回家探望Avril Lavigne。到了2015年，二人的婚姻也宣布終結，有傳二人是因性格不合及缺乏了解所以分開，這段只維持了兩年的婚姻也是失敗收場。

Avril Lavigne於2012年跟搖滾歌手Chad Kroeger相戀，並在2013年結婚。(gettyimages)

Avril Lavigne在2018年被拍到跟美國億萬富豪Fayez Sarofirm的兒子Phillip Sarofim拍拖， 但戀情也只是維持了一年就分手。雖然Avril Lavigne每段婚姻與戀情都過不了三年，又經歷過兩次婚姻失敗，但她依然相信愛情！

Avril Lavigne在2018年被拍到跟美國億萬富豪Fayez Sarofirm的兒子Phillip Sarofim拍拖， 但戀情也只是維持了一年就分手。(gettyimages)

Avril Lavigne答應男友求婚：「我願意，我永遠愛你！」

Avril Lavigne與Mod Sun曾合作推出單曲《Flame》，歌曲推出不久就傳來二人相戀的消息。3月27日，Mod Sun在巴黎鐵塔前跟Avril Lavigne求婚，他在社交平台分享指：「我們見面的那天，我就知道你就是那個人」，Avril Lavigne亦甜說：「我願意，我永遠愛你」，答應對方的求婚。