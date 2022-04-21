男友對初戀情人念念不忘？12星座男誰最念舊情　雙魚藏的豈止一位

初戀每個人都會有，但是能和初戀到老的人，那是鴻福齊天，有句話說得好，在最沒能力的年紀，遇上最想照顧的人，這就是男人們心裡的心聲... ...



過去的美好總是最讓人難以忘懷的，就比如初戀這件事情。初戀是每個人的第一段戀情，由於剛剛品嚐戀愛的滋味，第一段戀愛往往刻骨銘心，對於初戀，有部分人會輕描淡寫地忘記，但是有一部分卻會始終記在心裡，在十二星座中究竟哪些星座男是永遠把初戀藏在心中的，一起來看看吧！上升星座也需參考喔。

哪些星座男心裡總藏著對初戀情人難以忘懷的情感？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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特別難忘初戀的白羊男

笑的越燦爛的白羊越是他們最脆弱的時候，其實他們並不是想偽裝什麼，只是不想讓身邊的朋友親人擔心，不想暴露出自己的脆弱，不想看到別人同情的眼神。他們需要的不是同情，而是一個溫暖的懷抱，一個能擔當的臂膀，一個當他們遇到困難時鼓勵的話語，這樣就夠了！

表面看起來大大咧咧的白羊座，也會有被初戀回憶糾纏的難題？其實他們也是念舊情之人，從遇到愛情之日開始，他們就知道了什麼叫做敢愛敢恨，愛得用盡力氣。如此銘心刻骨的開始能說忘記就忘記嗎？所以在內心深處早就已經為初戀留有了特別的位置，甚至是在後來的愛情中都會以初戀的樣子來尋找對象，確定不是在找替身？

特別難忘初戀的雙魚男

雙魚裝傻裝糊塗是真正的高手，雙魚的觀察力可以說是12星座最強的星座，對方稍有不慎，敏銳的雙魚心裡已經替你出局了，極度討厭虛假的人，卻從不拒絕這樣的人，這就是雙魚，天真的眼神中帶著聰慧的頭腦，遇強則更強的萬王之王。

「愛情」這個詞語可謂是雙魚座一生當中最最最重要的！對啊，愛情大過天說的就是他們呀，每一段感情都是以結婚為目的噠，心裡面藏的人兒多著呢，豈止是初戀？不過，在情竇初開的時期擁有愛情當然是印象深刻的，要在眾多的感情經歷中選出最不能忘懷的一段，非初戀莫屬啦！偶爾受了情傷也不免懷緬當初初戀的簡單美好……

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特別難忘初戀的山羊男

山羊真的很為別人著想，打心底的為別人著想，絕不是做表面工作的那種，是用心去關心他人，很在乎自己說的話會對別人的影響，尤其是自己一直看重的人，如果會對對方造成負擔，山羊寧願自己默默地承受一切。

實不相瞞，山羊座壓根兒就不知道應該如何經營愛情，往往在遇到愛情之時都習慣採取逃避態度，就怕自己處理不好，正是由於戀愛經歷少之又少，初戀才如此難忘。好不容易鼓起勇氣愛上一個人，即使是最後失去了，多年後想起來依然會有心痛的感覺，大概這就是初戀的特別之處吧！心底裡總藏著的初戀已然是他們不願割捨的情感。

特別難忘初戀的天蠍男

天蠍座嘴很毒，心很善，表面把你說的一無是處，心裡卻比誰都珍惜。蠍子缺乏安全感，睡覺喜歡側著身子抱著枕頭或被子。他們總是看起來很快樂，看起來很堅強，可那都是偽裝。有人說天蠍可怕，那是因為他根本不瞭解天蠍，如果你走進蠍子的世界，那裡一定充滿溫暖卻很憂傷！

念舊情究竟是好事還是壞事呢？天蠍座也常常都在糾結這個問題，對於重情重義的他們而言，每一個在他們生命中出現過的人都有可能被記住，哪怕只是過客一枚。愛情從來都是他們的軟肋，人生當中第一次戀愛回憶又怎麼會輕易磨滅掉？過了再久依然歷歷在目，不會刻意提起，卻會埋藏在心裡自個偷偷回味，不讓誰發現！

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】