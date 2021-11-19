生日暗藏戀愛玄機！最合襯男女組合TOP 10　靈魂伴侶原來天註定？

你生日幾號，趕快來找找看有沒有上榜！



最近日本網站愛カツ又推出從「生日日期」找出靈魂伴侶的排行榜，公佈了TOP 10最適合的男女生日組合，快來幫自己算算看吧！

最合襯男女生日組合TOP10（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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TOP 10 - 3、12、21、30（男生）×7、16、25（女生）

3、12、21、30號出生的男生和7、16、25號出生的女生，這個組合不可思議的可以互相理解，樂天的男性，配上深思熟慮的女性，其實大多時候雙方的意見不太合，不懂對方的行為或思考，但意外的卻是很契合的一對，可以說是天生的歡喜冤家吧！

TOP 9 - 9、18、27（男生）×3、12、21、30（女生）

9、18、27號出生的男生和3、12、21、30號出生的女生，這個組合就像兄弟姐妹一樣自然，彼此的連結很強烈，不管別人做什麼都很難切斷，像家人般一樣的親密。

TOP 8 - 1、10、19、28（男生）×4、13、22、31（女生）

1、10、19、28號出生的男生和4、13、22、31號出生的女生，這個組合有著相似的價值觀，成熟的女性配上有領導特質的男性，不管於公於私都能相處得很融洽。

TOP 7 - 2、11、20、29（男生）×2、11、20、29（女生）

2、11、20、29號出生的男生和2、11、20、29號出生的女生，個性溫暖的兩人，可以非常自然的接觸與相處，雖然不是激情派，但是會有認識很久的感覺。

TOP 6 - 1、10、19、28（男生）×1、10、19、28（女生）

1、10、19、28號出生的男生和1、10、19、28號出生的女生，這個組合有強烈的自我主張，會進行強烈的愛情攻勢，彼此能夠互相促進對方成長。

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TOP 5 - 5、14、23（男生）×1、10、19、28（女生）

5、14、23號出生的男生和1、10、19、28號出生的女生，兩人都是很愛黏人的人，所以非常理解對方，也因此可以體諒彼此不喜歡的東西，一點點的吃醋對他們而言是增進感情的調味料，反而會讓兩人感情更好。

TOP 4 - 2、11、20、29（男生）×6、15、24（女生）

2、11、20、29號出生的男生和6、15、24號出生的女生，彼此是對方難忘記的存在，是浪漫的相互吸引關係，比起戀愛更有可能生活在一起成為夫妻。

TOP 3 - 6、15、24（男生）×2、11、20、29（女生）

6、15、24號出生的男生和2、11、20、29號出生的女生，是不知不覺為對方著想的靈魂伴侶，在不經意的狀況下幫助到對方，或是接受對方的幫忙，等到意識過來才發現那就是愛情。

TOP 2 - 5、14、23（男生）×3、12、21、30（女生）

5、14、23號出生的男生和3、12、21、30號出生的女生，有共同的樂觀個性，一見面就對覺得彼此有親切感，相同的品味與喜愛很容易就能變得非常親近。

TOP 1 - 9、18、27（男生）×9、18、27（女生）

9、18、27號出生的男生和9、18、27號出生的女生，很容易對對方一見鐘情，彼此感覺和對方非常相似，這種強烈的相似感會接二連三發生，所以會認定對方是靈魂伴侶。

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